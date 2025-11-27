Доступність посилання

Новини | Події

На фронті відбулося понад 230 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Український військовий на Покровському напрямку, фото ілюстративне
Український військовий на Покровському напрямку, фото ілюстративне

Від початку доби 27 листопада відбулося 231 боєзіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Загарбники завдали 25 авіаційних ударів, скинувши 78 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1727 дронів-камікадзе та здійснили 2 535 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Чверть боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 58 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg 13 листопада повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.


