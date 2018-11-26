У Празі пікетували посольство Росії

Кілька десятків чехів та українців, які регулярно виступають проти російської агресії в Україні прийшли під стіни російського посольства у столиці Чехії. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Організатором акції виступала громадська організація «Пульс Європи». Із українськими та чеськими прапорами та плакатами «Путін – забирайся геть з України» активісти висловили обурення ескалацією конфлікту у Керченській протоці. За їхніми словами російська влада перейшла межу і зухвало провокує Україну.

«Я з Маріуполя. Мені як нікому зрозуміло, що відбувається зараз в Україні. Ми прийшли вчергове висловити протест проти дій Володимира Путіна. Те, що відбулося – це зухвала провокація», – розповів учасник протесту Станіслав Івасюк.

Учасники акції повідомили, що кожен подібний зухвалий акт агресії Росії має терміново засуджуватись світовою спільнотою і не лишатись без покарання.

«Ми маємо ловити за руку у кожному такому випадку. Кричати, показувати цілому світу, що ця країна (Росія, – ред.) не цивілізована, у цієї країни не можна купувати газ, в цю країну не можна їздити, не можна мати з нею стосунків, поки вона не припинить такі дії і не повернеться в свої кордони», – заявив учасник акції протесту.

Наприкінці акції учасники протесту заспівали гімн України.

Чехи неодноразово проводили акції під російським посольством у Празі. Зокрема на підтримку українського режисера Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Кремля.

Ескалація конфлікту між Україною та Росією набула нової хвилі через збройний конфлікт у Чорному морі.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані.

Свій осуд з приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.