Наслідки ракетних обстрілів у Львові: наймолодшому загиблому було 30 років, пораненій дитині ‒ 3

Внаслідок ракетного обстрілу у Львові семеро людей загинули, наймолодшому чоловіку ‒ 30 років. 11 осіб отримали поранення і перебувають в одному медичних закладів Львова. З них троє постраждалих перебувають у реанімації, медики борються за їхні життя.

«Хворі, на жаль, поступили у досить важкому стані. Одразу кількох почали оперувати. Це множинні травми, починаючи від п’яток, закінчуючи головою», ‒ розповідає лікар Андрій Токарський.

Серед поранених наймолодшому пацієнтові лікарні ‒ три роки. У дитини травма пальця руки. Хлопчик із мамою ‒ переселенці з Харкова.

«У нас одна кімната і він був близько до вікна. Це одна секунда і вже горів сусідній будинок. Ми побігли в укриття. Не думала, що така рана, Кричав, що пальчик, обробила і коли побачила, викликала швидку. Не думала, що проїхати через всю країну з Харкова і тут таке», ‒ каже Ангеліна, мама пораненого хлопчика.

За словами лікарів, на дитину чекає кілька операцій. Вибуховою хвилею гострий предмет зрізав йому частинку пальця.

«Дитина отримала склом травму пучка пальця. Далі дитина продовжує лікування», ‒ говорить лікарка Ірина Чаплоуцька.

18 квітня по Львову Росія завдала чотири ракетні удари з Каспійського регіону, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Це були крилаті ракети повітряного базування.

«По Львову завдано чотири влучання, три – у складські приміщення, які на даний момент військові не використовували, а також одне влучання ракети по станції техобслуговування автомобілів. Варварський удар по станції техобслуговування, абсолютно цивільний об’єкт. Зранку люди прийшли на роботу, на жаль, така трагедія. Можливо, це цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах», ‒ каже Максим Козицький.

Читайте також: Поїзди до Львова затримуються через ранкові обстріли – «Укрзалізниця»

Не виключено, що під завалами ще можуть бути люди. Постраждали й вісім житлових будинків, де частково вилітало скло. На станції технічного обслуговування ракетним ударом знищено 40 машин.

«Сьогодні всі в рівних умовах. Велике прохання, коли чуєте сирену, йдіть в укриття. Це врятує ваше життя. Маємо мати максимальну пильність. Ворог звіріє і удари по цивільних об’єктах будуть у більшій кількості», – звернувся до мешканців мер Андрій Садовий. Він наголосив, що всі мілітарні об’єкти зі Львова були вивезені раніше.

Повітряна тривога у Львові прозвучала близько 8 години ранку. У цей час і були завдані ракетні удари. Вдруге тривога була оголошена близько 11 години. За словами Максима Козицького, не долетіли ракети, випущені з Чорного моря.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.