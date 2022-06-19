Радіо Свобода Weekly: У чому помилився Путін, коли розпочав війну з Україною?

У чому помилився Путін, коли розпочав війну?

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко впевнений, що не можна зупиняти війну зараз, «миру вже не буде». Треба йти до кінця «добивати ворога» і повертати всі окуповані території: Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим. Редакція проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» поспілкувалася з генерал-майором Дмитром Марченком. Він розповів, як вдалося встояти Миколаєву і не опинитися в котлі. Хоча сам він був впевнений, що місто візьмуть у кільце, готував усіх до окупації та вуличних боїв.

Дмитро Марченко визнає, що в Україні ніхто не готувався до війни саме в такому вигляді. На його думку, армія РФ воює не з ЗСУ, а з усім народом України. Українці показали, що не здадуться, хоча Путіна готували до переможного параду, зазначає генерал Марченко.

У чому секрет захисту Миколаєва? Чому військовим з Білорусі Марченко каже «велкам», а російські війська у Придністров'ї не вважає серйозною загрозою? В чому помилився Путін, коли розпочав війну? Ми запитали генерал-майора, чому, на його думку, армії Росії вдалося дійти до Херсона за 6 годин, і чому українська оборона півдня виявилася такою неефективною.

Контрнаступ ЗСУ можливо закінчиться до кінця літа, але війна не закінчиться швидко – це факт, говорить Дмитро Марченко. Російські війська, які вторглися з окупованого Криму вже у перший тиждень захопили Херсон, однак уже понад три місяці не можуть просунутися до іншого обласного центру півдня України – Миколаєва.

Ексклюзивне інтерв'ю з т.в.о. командира полку «Азов»

Командир «Азову» Денис Прокопенко тимчасово, до моменту свого повернення, передав керівництво полком майорові Микиті Надточію. Про це Радіо Свобода ексклюзивно повідомили у штабі спецзагону. Офіційний наказ про кадрові рішення має бути згодом.

Микита, на позивний «Раз-два», загалом служить вже 8 років. З моменту масштабного російського вторгнення до України перебував у Маріуполі. Це один із перших військових, евакуйованих звідти на гвинтокрилі через важке поранення.

Кореспондент Радіо Свобода Тарас Левченко днями зустрівся із ним недалеко від лінії фронту та розпитав про деталі тієї спецоперації та ще про низку інших. А також – чи розглядали там українські військові інші варіанти, аніж вихід із «Азовсталі» на непідконтрольну українському урядові територію? Та у яких умовах їм доводилося тримати оборону міста?

Це перше публічне інтерв’ю т.в.о. командира полку «Азов» Нацгвардії України.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Загарбники врожаю. «Схеми» показали масштаби та шляхи вивезення зерна Росією з України

Росія вивозить український врожай і намагається продати його як свій. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що «окупанти вкрали вже, як мінімум, пів мільйона тонн зерна і шукають, як їх десь і вчорну продати». Росія вивозить, в тому числі, те зерно, яке Україна мала би експортувати до Африки, Азії, країн Європи, але його основні запаси нині залишаються на складах через заблоковані військовими РФ українські морські порти.

«Схеми» поговорили з аграріями, в яких окупанти відбирають зерно, проаналізували десятки супутникових знімків і показують масштаби: як, куди та скільки зерна загарбники вже встигли вивезти з України. Починаючи від шляху, який долають вантажівки з окупованих територій до порту у Севастополі «Авліта», та закінчуючи кораблями, якими Росія вивозить зерно за кордон для подальшого продажу. Детальніше читайте у матеріалі.

«Бахкають, поки їх не перетрощать»

Станом на середину червня під окупацією російської армії перебуває майже 60% території Запорізької області, повідомляє Запорізька ОВА. Лінія фронту розтягнулася на кілометри, і на лінії вогню опинилися десятки селищ і сіл області. Радіо Свобода побувало в одному з них. Читайте репортаж із запорізького села Мала Токмачка, що на лінії фронту.

Жінка, яка вивозить людей з Донбасу. Потяг Покровськ – Львів

Єдиний евакуаційний рейс для жителів Луганської та Донецької областей доїздить з Покровська до Львова за трохи більше як 22 години. Потяг курсує майже кожні 2 дні. На цей рейс з’їздяться люди з найнебезпечніших населених пунктів Донбасу. Провідниця Наталя працює на евакуаційних рейсах з першого дня війни. Як це вивозити людей з-під обстрілів – дивіться у відео.

У Києві попрощалися з активістом Романом Ратушним

18 червня у столиці відбулося прощання з відомим громадським активістом Романом Ратушним.

З першого дня масштабного російського вторгнення Ратушний брав участь у боях під Києвом, а потім був розвідником у складі 93-ї бригади «Холодний Яр».

Громадський активіст найбільш відомий активною протидією забудові Протасового Яру в Києві. Він не раз повідомляв, що отримував погрози через свою діяльність.

5 липня Романові Ратушному мало виповнитися 25 років. Роман загинув 9 червня в бою під Ізюмом.

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Бої за Донбас: українські танкісти на передовій

Українські військові продовжують утримувати лінію оборони на одній із ділянок фронту на Донеччині. Танкісти ЗСУ щоденно прикривають піхотинців, яких атакує російська армія, а також виконують інші бойові завдання.

Як працюють українські танкісти – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.

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