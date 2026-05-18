Радіо Свобода Weekly: «Скелетну фазу» трибуналу проти РФ вже готують до запуску в Гаазі

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що
Нідерланди обрали місце, де буде відбуватися трибунал щодо РФ
Нідерланди визначили місце у Гаазі, де планують розмістити першу фазу спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявила заступниця міністра з питань європейської співпраці Нідерландів Гелен Баккер під час засідання Комітету міністрів Ради Європи.
«Ми вже визначили відповідне місце в міжнародній зоні Гааги», – заявила Баккер, коментуючи підготовку до запуску так званої «скелетної фази» трибуналу.
«Оскільки ми все ще працюємо над низкою питань – таких як безпека, юридичні та фінансові аспекти – точне місце буде оголошено пізніше», – додала Баккер.
Раніше Нідерланди погодилися прийняти початкову фазу роботи трибуналу, який має судити вище керівництво РФ за злочин агресії проти України. Саме у Гаазі планують сформувати адміністрацію суду, обрати суддів та прокурора, а також запустити перші процедурні механізми. Більше інформації тут
У Міноборони уточнили, які об’єкти в Москві та області вдалось уразити дронами
Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об’єктів у Москві та Московській області, серед яких – НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки, йдеться у повідомленні.
У відомстві кажуть, що Москва та область пережили «одну з наймасштабніших атак» за час повномасштабної війни. «Війна повертається туди, звідки прийшла», – зазначили у Міноборони.
За даними міністерства, Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу «Солнечногорская», а також низку підприємств, пов’язаних із виробництвом мікроелектроніки. «Раніше ці обʼєкти були захищені величезною кількістю засобів ППО. Але сталося щось дивне. Боже, бомбі Росію», – додали в Міноборони. Про це тут
Атаку дронів по Москві та області прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Українські далекобійні удари по Росії, серед цілей яких є і об’єкти в Москві, змінюють ситуацію у війні, яку РФ веде проти України, заявив він у вечірньому відеозверненні 17 травня.
«Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в «родную гавань», і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу», – вказав Зеленський.
Українці знову «розгромили» НАТО на навчаннях. Але чому самі лише дрони не виграють війну?
13 травня завершилися військові навчання НАТО «Aurora 26»: одні з найбільших в історії Швеції та наймасштабніші на її території, відколи країна приєдналася до Північноатлантичного альянсу.
Участь у навчаннях взяли 12 держав НАТО включно зі США і єдина – поза альянсом. Україну туди запросили як тренера найсучасніших бойових навичок. Від її бійців, тимчасово знятих із найгарячіших ділянок фронту, натівці дізнавалися про війну дронів.
У перші роки російсько-української війни українці на західних полігонах були учнями. Потім почали вигравати. А тепер вже – інструктори: показують НАТО, як працюють українські дешеві, але ефективні винаходи, і як вони розвалюють техніку за мільйони. Дивіться і читайте тут
Hornet і «таємні дрони»: Сили оборони тепер вибивають логістику РФ в окупації аж до Маріуполя
Сили оборони України поглиблюють «кілзону» для логістики армії РФ до приблизно 160 км від лінії бойового зіткнення. Дрони 1-го корпусу НГУ «Азов» полюють на військовий транспорт противника на дорогах навколо Донецька і Маріуполя.
Удари українських БПЛА по маневрених цілях сягнули і траси Таганрог – Джанкой – головної логістичної артерії російських військ на окупованих територіях України. А Z-канали занепокоєні здатністю українських військових нарощувати удари на відстань середньої дальності й «різати» логістику там, де раніше пересування окупаційних військ було у відносній безпеці.
Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) пояснюють:
- Як українські дрони змогли вразити російську логістику на такій глибині?
- Що потрібно Україні, щоб перетворити шляхи постачання окупантів на постійну «кілзону»?
- Як удари по військовому транспорту на окупованих територіях можуть вплинути на фронт?
Про це за лінком
Кремль боїться не лише зброї США, а й інвестицій: президент Американської торговельної палати в Україні
90% американських компаній продовжують працювати в Україні попри повномасштабну війну та цілеспрямовані ракетні атаки РФ на цивільні виробництва. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.
Під російські атаки вже потрапили майже половина компаній-членів бізнес-асоціації – від виробництв до портових терміналів. Водночас оборонні компанії придивляються до українського ринку.
Чому Кремль «боїться американських інвестицій»? Як у Вашингтоні реагують на удари РФ по бізнесу США? Чому нові інвестори все ще вагаються заходити в Україну та які компанії можуть з’явитися тут найближчими роками?
З Андрієм Гундером також обговорили перспективи «найбільшої відбудови з часів Другої світової війни», вартість якої оцінюють у 500 мільярдів доларів, та те, як гучні антикорупційні розслідування впливають на готовність інвесторів вкладати кошти в українську економіку. Читайте і дивіться тут
Музей художника Івана Марчука: ідея таки зрушила з місця?
Вже три президенти обіцяли створити Музей Івана Марчука. Художнику виповнилося 90 років, але музею ще немає.
Хоча, не дивлячись на затримки, пов’язані з повномасштабною війною, ідея створення Музею Марчука, схоже, зрушила з місця. За словами представників Офісу президента, Володимир Зеленський ініціював створення Музею Марчука, хоча раніше це саме говорили про попередників Зеленського на президентській посаді.
Зараз, коли великий художник відзначає 90-ліття, близькі йому люди закликають таки реалізувати ідею постійного музею, а сам ювілей минає на тлі все ще триваючої суперечки щодо права власності на картини художника.
«Президент України Володимир Зеленський ініціював створення Музею Івана Марчука. Ми працюємо над цим проєктом, і він обов’язково відбудеться. На жаль, війна не дає можливості реалізувати проєкт швидко, тому є об’єктивні затримки з відкриттям Музею. Доки він не з’явиться, працюватиме постійний виставковий проєкт, щоб кожен киянин і гість столиці міг прийти й ознайомитися з творчістю Івана Марчука», – розповіла заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська. Більше інформації за лінком
Публікації, які також можуть вас зацікавити:
- Зеленський: Київ фіксує спроби Москви більше втягнути Білорусь у війну проти України
- Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним, що РФ отримає весь Донбас
- США відновили санкції проти російської нафти, не продовживши дію тимчасового винятку
- До нового пакету санкцій ЄС можуть включити патріарха РПЦ Кирила – Politico
- Понад 60 керівників дипмісій побували біля будинку в Києві, в який влучила російська ракета – МЗС
- Після масованого удару РФ Гілі доручив прискорити постачання британської систем ППО до України
- СБУ підозрює екснардепа Мураєва в запереченні російської агресії
- За новим звинуваченням суд арештував Дубінського до 5 червня
- Україна та Молдова з 16 до 19 червня можуть відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС
- «Дезінформація» РФ – НАБУ і САП заперечили «розслідування» щодо Олени Зеленської
Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут
Форум