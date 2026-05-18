Радіо Свобода Weekly: «Скелетну фазу» трибуналу проти РФ вже готують до запуску в Гаазі

Нідерланди обрали місце, де буде відбуватися трибунал щодо РФ

Нідерланди визначили місце у Гаазі, де планують розмістити першу фазу спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявила заступниця міністра з питань європейської співпраці Нідерландів Гелен Баккер під час засідання Комітету міністрів Ради Європи.

«Ми вже визначили відповідне місце в міжнародній зоні Гааги», – заявила Баккер, коментуючи підготовку до запуску так званої «скелетної фази» трибуналу.

«Оскільки ми все ще працюємо над низкою питань – таких як безпека, юридичні та фінансові аспекти – точне місце буде оголошено пізніше», – додала Баккер.

Раніше Нідерланди погодилися прийняти початкову фазу роботи трибуналу, який має судити вище керівництво РФ за злочин агресії проти України. Саме у Гаазі планують сформувати адміністрацію суду, обрати суддів та прокурора, а також запустити перші процедурні механізми.

У Міноборони уточнили, які об’єкти в Москві та області вдалось уразити дронами

Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об’єктів у Москві та Московській області, серед яких – НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки, йдеться у повідомленні.

У відомстві кажуть, що Москва та область пережили «одну з наймасштабніших атак» за час повномасштабної війни. «Війна повертається туди, звідки прийшла», – зазначили у Міноборони.

За даними міністерства, Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу «Солнечногорская», а також низку підприємств, пов’язаних із виробництвом мікроелектроніки. «Раніше ці обʼєкти були захищені величезною кількістю засобів ППО. Але сталося щось дивне. Боже, бомбі Росію», – додали в Міноборони. Про це тут

Атаку дронів по Москві та області прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Українські далекобійні удари по Росії, серед цілей яких є і об’єкти в Москві, змінюють ситуацію у війні, яку РФ веде проти України, заявив він у вечірньому відеозверненні 17 травня.

«Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в «родную гавань», і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу», – вказав Зеленський.

Українці знову «розгромили» НАТО на навчаннях. Але чому самі лише дрони не виграють війну?

13 травня завершилися військові навчання НАТО «Aurora 26»: одні з найбільших в історії Швеції та наймасштабніші на її території, відколи країна приєдналася до Північноатлантичного альянсу.

Участь у навчаннях взяли 12 держав НАТО включно зі США і єдина – поза альянсом. Україну туди запросили як тренера найсучасніших бойових навичок. Від її бійців, тимчасово знятих із найгарячіших ділянок фронту, натівці дізнавалися про війну дронів.

У перші роки російсько-української війни українці на західних полігонах були учнями. Потім почали вигравати. А тепер вже – інструктори: показують НАТО, як працюють українські дешеві, але ефективні винаходи, і як вони розвалюють техніку за мільйони. Дивіться і читайте тут

Hornet і «таємні дрони»: Сили оборони тепер вибивають логістику РФ в окупації аж до Маріуполя

Сили оборони України поглиблюють «кілзону» для логістики армії РФ до приблизно 160 км від лінії бойового зіткнення. Дрони 1-го корпусу НГУ «Азов» полюють на військовий транспорт противника на дорогах навколо Донецька і Маріуполя.

Удари українських БПЛА по маневрених цілях сягнули і траси Таганрог – Джанкой – головної логістичної артерії російських військ на окупованих територіях України. А Z-канали занепокоєні здатністю українських військових нарощувати удари на відстань середньої дальності й «різати» логістику там, де раніше пересування окупаційних військ було у відносній безпеці.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) пояснюють:

Як українські дрони змогли вразити російську логістику на такій глибині?

Що потрібно Україні, щоб перетворити шляхи постачання окупантів на постійну «кілзону»?

Як удари по військовому транспорту на окупованих територіях можуть вплинути на фронт?



Кремль боїться не лише зброї США, а й інвестицій: президент Американської торговельної палати в Україні

90% американських компаній продовжують працювати в Україні попри повномасштабну війну та цілеспрямовані ракетні атаки РФ на цивільні виробництва. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Під російські атаки вже потрапили майже половина компаній-членів бізнес-асоціації – від виробництв до портових терміналів. Водночас оборонні компанії придивляються до українського ринку.

Чому Кремль «боїться американських інвестицій»? Як у Вашингтоні реагують на удари РФ по бізнесу США? Чому нові інвестори все ще вагаються заходити в Україну та які компанії можуть з’явитися тут найближчими роками?

З Андрієм Гундером також обговорили перспективи «найбільшої відбудови з часів Другої світової війни», вартість якої оцінюють у 500 мільярдів доларів, та те, як гучні антикорупційні розслідування впливають на готовність інвесторів вкладати кошти в українську економіку. Читайте і дивіться тут

Музей художника Івана Марчука: ідея таки зрушила з місця?

Вже три президенти обіцяли створити Музей Івана Марчука. Художнику виповнилося 90 років, але музею ще немає.

Хоча, не дивлячись на затримки, пов’язані з повномасштабною війною, ідея створення Музею Марчука, схоже, зрушила з місця. За словами представників Офісу президента, Володимир Зеленський ініціював створення Музею Марчука, хоча раніше це саме говорили про попередників Зеленського на президентській посаді.

Зараз, коли великий художник відзначає 90-ліття, близькі йому люди закликають таки реалізувати ідею постійного музею, а сам ювілей минає на тлі все ще триваючої суперечки щодо права власності на картини художника.

«Президент України Володимир Зеленський ініціював створення Музею Івана Марчука. Ми працюємо над цим проєктом, і він обов’язково відбудеться. На жаль, війна не дає можливості реалізувати проєкт швидко, тому є об’єктивні затримки з відкриттям Музею. Доки він не з’явиться, працюватиме постійний виставковий проєкт, щоб кожен киянин і гість столиці міг прийти й ознайомитися з творчістю Івана Марчука», – розповіла заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська. Більше інформації за лінком

