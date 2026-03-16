Радіо Свобода Weekly: Ющенко і Орбан обмінялися оцінками Росії

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Орбан відповів на лист колишнього президента Ющенка

Угорський прем’єр Віктор Орбан відповів на відкритий лист третього президента України Віктора Ющенка, закликавши переконати чинного президента «не шантажувати Угорщину та не погрожувати її лідерам».

Серед іншого він наголосив: «Країна, з якою ви зараз воюєте, не є ворогом Угорщини чи угорського народу, і ми не маємо наміру це змінювати». «Ми все ще хочемо залишатися вашими друзями, але ми не братимемо участі у вашій війні. Тому я прошу вас прийняти те, що ми не надсилатимемо ні грошей, ні зброї, ні солдатів на вашу війну», – зазначив Орбан.

Напередодні Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до Віктора Орбана, закликавши його підтримати Україну.

«Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор? ​Як сталося, що людина, яка бачила становлення вільної Угорщини, сьогодні підігрує силам, які хочуть знищити свободу сусіда? Україна сьогодні стікає кров'ю за ті самі цінності, про які ми колись дискутували за столом переговорів. Ми захищаємо не лише свою землю, ми захищаємо спокій і твоєї країни, як і всієї Європи. ​Політика – це не лише цифри, вигода чи газ. Це передусім цінності. Коли ти обираєш сторону агресора, ти зраджуєш не лише Україну – ти зраджуєш пам'ять власного народу, який знає, що таке радянські танки на вулицях Будапешта», – наголосив Віктор Ющенко.

«Поступово відступають». Як ЗСУ звільняють Дніпропетровщину

У лютому українські військові звільнили більше територій, ніж змогла захопити армія Росії, пише американський Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що це перший великий успіх української армії з 2023 року.

«Ми працюємо далекобійними снарядами. Просування є... Ми б хотіли ще більшого просування, щоб вигнати окупантів ще далі», – каже військовослужбовець 82-ї бригади Юрій.

За словами українських військових, просування на цій ділянці фронту частково пояснюється відключенням армії Росії від системи супутникового інтернету Starlink. Це помітно ускладнило для РФ управління військами в режимі реального часу.

Журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, побували на позиціях українських військових у Дніпропетровській області. Читайте і дивіться тут

ЗСУ знищили завод «Кремній Ел»: Росія не зможе виробляти ракети?

Україна вразила завод «Кремній Ел» у Брянську в РФ, який виготовляв системи управління для всіх видів російських ракет.

Генштаб ЗСУ опублікував відео, на якому видно, як кілька ракет Storm Shadow потрапляють в один із цехів заводу.

«Кремній Ел» – це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського «високоточного» озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є «мозком» і «нервовою системою» сучасної зброї, зокрема ракет «Іскандер», – зазначили у відомстві. Більше інформації тут

Хто стоїть за російською пропагандою у Чехії (розслідування)

У Чехії є видання, які продукують тисячі повідомлень на місяць, і на чиї сайти заходять мільйони людей, які здебільшого лише перекладають публікації державних російських медіа та інших ЗМІ, що перебувають під санкціями Євросоюзу.

Чому ці ресурси вільно працюють у Чехії, якщо це порушує законодавство ЄС?

Радіо Свобода продовжує аналізувати, як працює російська пропаганда. Читайте і дивіться тут

На два фронти? Російський паспорт і український слід у картонному бізнесі в РФ і на окупованих територіях (розслідування)

Ви хочете відправити посилку, приходите на «Укрпошту» – купуєте там картонну коробку, щоб упакувати. І навіть не здогадуєтеся, що її могли виготовити на підприємстві, власник якого отримав російське громадянство та провадить діяльність і в Україні, і в Росії, та, як вказують документи, і на окупованих територіях.

Хоча сам підприємець стверджує, що на документах, які це вказують, його підпис підробили. А ще – свого часу цей бізнес врятував від санкцій Кремля особисто Віктор Медведчук, бо домовився про це з Володимиром Путіним.

Цей кейс потрапив у поле зору журналістів ще в минулому році. Оскільки факти вже частково перебували у фокусі українських правоохоронців і тривали слідчі дії, редакція ухвалила рішення відтермінувати публікацію – щоб розголос не зашкодив процесу збору доказів. Нині, коли офіційне слідство наблизилось до завершення, журналісти оприлюднюють результати власного розслідування.

Про це в новому матеріалі «Схем» (Радіо Свобода) у співпраці з проєктами «Слідство.Інфо» та KibOrg за лінком

«Розумієш, що станеться, якщо ворог прийде у твій дім». Три історії до Дня українського добровольця

14 березня в Україні традиційно відзначили День добровольця. До цієї дати Радіо Свобода записало три історії добровольців, які самі, з власної ініціативи у різний час та в різному віці долучилися до Сил оборони України. Це:

«Кіт» , прессержант 13-ї бригади Національної гвардії «Хартія»

, операторка дронів, підрозділ БпАК «Булава» Окремої президентської бригади ЗСУ імені гетьмана Богдана Хмельницького

, операторка дронів, підрозділ БпАК «Булава» Окремої президентської бригади ЗСУ імені гетьмана Богдана Хмельницького «Хорс», батальйон БпС 128-ї Окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» ЗСУ

Читайте і дивіться за лінком

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут