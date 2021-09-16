Є довідка про ознаки вбивства Чорновола. Треба піднімати матеріали справи – Сергій Горбатюк

Вбивство В’ячеслава Чорновола – є версією причини його смерті вже близько 20 років. На її справедливості наполягає частина політиків, експертів та правоохоронців. Втім, вона лишається недоведеною слідством і надалі викликає цікавість у суспільстві України. Заява ексзаступника генпрокурора, що Чорновола добивали «ударами кастету» знову сколихнула інформаційний простір та змусила реагувати Офіс генерального прокурора.

Лідер «Народного руху України», дисидент В’ячеслав Чорновіл загинув не внаслідок ДТП, його вбили, заявив в ефірі «4 каналу» колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша.

Встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови

«Ми розслідували справу про вбивство Чорновола… І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія… Безперечно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола», – сказав Голомша.

В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули у 1999 році. За офіційною версією, внаслідок ДТП, на місці, коли їхній автомобіль врізався в «КамАЗ» із причепом. Але версії слідства змінювались від дня трагедії кілька разів. У 2017 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв парламентарям розслідувати обставини смерті В’ячеслава Чорновола, як тільки завершить справи експрезидента Віктора Януковича і Майдану.

«У слідства немає відповіді»

На тому, що це було політичне вбивство, наполягає син В’ячеслава Чорновола Тарас Чорновіл. У тому, що це мала би бути основна версія слідства, він погоджується із ексзаступником генпрокурора Миколою Голомшею. Водночас, навряд чи зловмисники насправді могли добивати свою жертву кастетом, висловлює сумнів у коментарі Радіо Свобода Тарас Чорновіл.

Голомша за ці роки подібні речі сказав вже десятки разів. У Голомші виникла версія, що так могло бути, бо воно на це схоже. Я тут є скептиком

«Голомша просто сказав про стан справи на період, коли він 15 років тому був заступником генпрокурора у нульових роках. Голомша за ці роки подібні речі сказав вже десятки разів. Голомша просто прихильник такої версії, але там є нерозв’язане питання. Тому що експертизи фальсифікувалися, і коли включився у експертизи один чесний чоловік, він знайшов проблеми, виникли питання, які не знайшли відповіді. Тоді у Голомші виникла версія, що так могло бути, бо воно на це схоже. Я тут є скептиком, бо за матеріалами справи, соратники В’ячеслава Чорновола на другій машині під’їхали секунд за 30, крім того, там ні розмахнутися, ні вдарити не було як.

Йдуть десятиліття, змінюються генеральні прокурори, а справа В’ячеслава Чорновола так і не розв’язана, вбивство найвидатнішого українського політика демократичного напрямку не розслідуване, 120 томів кримінальної справи, яка досі числиться як справа про аварію. Досі винні не покарані, досі у владі бояться сказати, що непрямим замовником, або натхненником був Кучма, що така політика здійснювалася силами людей з Міністерства внутрішніх справ. Що судова система і слідство десятиліттями робило все, щоб справа не була розслідувана. Це є дикістю, а нас зводять на манівці: загинув він у наслідок підлаштованої аварії, чи він загинув від того, що добили кастетом. У слідства немає відповіді на це питання», – наголошує Чорновіл.

У матеріалах справи цілком можуть знайтися моменти, що дадуть підстави для подальшого розслідування причин загибелі В’ячеслава Чорновола, припускає у коментарі Радіо Свобода колишній заступник генерального прокурора Сергій Горбатюк. На його думку, у цій справі ставити крапку зарано.

Є довідка про ознаки вбивства Чорновола, я її колись знайшов у кабінеті заступника генпрокурора, де працював

«Голомша мав би добитися розслідування, коли був на посаді заступника генпрокурора. Є питання: наскільки, дійсно, це відповідає істині. Є довідка про ознаки вбивства Чорновола, я її колись знайшов у кабінеті заступника генпрокурора, де працював. Треба піднімати матеріали справи, бо наприклад, судмедексперт не писав, що безпосередньо від кастету. Він міг бачити якісь ознаки травмування, нехарактерні для тієї травми, що дозволяло би висувати таку версію. Гадаю, що на пустому місці Голомша цього би не казав. Але якщо він сказав «А», то має сказати і «Б», тобто пояснити, на чому ґрунтуються такі заяви. Як би матеріали справи відповідали такій заяві, то могло би бути і подальше розслідування. Остаточні відповіді не отримані і треба розслідувати, тут усі нюанси важливі», – зауважує Горбатюк.

Тим часом в Офісі генерального прокурора повідомили, що версія умисного вбивства В’ячеслава Чорновола перевіряється слідством, а даних про «удари кастетом» в матеріалах справи немає. Про це виданню «Українська правда» повідомили в ОГП у відповідь на запитання щодо слів ексзаступника генпрокурора Миколи Голомші.

«Згідно з висновком комплексної комісійної судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи від 29 жовтня 2018 року встановлено, що ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла В’ячеслава Чорновола та в ході експертизи решток його ексгумованого тіла, є такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Причини резонансу

Не нова версія, що В’ячеслав Чорновіл загинув внаслідок організованого ДТП, тобто вбивства, все ж привернула до себе увагу, стала приводом не лише для чергового обговорення, а й реакції Офісу генпрокурора. Такий резонанс може пояснюватися «політичною турбулентністю суспільства», припускає у коментарі Радіо Свобода політолог Євген Магда.

Увага до цієї новини – свідчення, що у суспільства немає довіри во влади і загалом до політичного класу

«Це, можливо, привернення уваги. Побачимо, може Голомша балотуватися кудись буде найближчим часом, можливо він хоче про себе нагадати, бо знає що у прокуратурі є певна турбулентність, і позиції пані Венедиктової не стійкі. Втім, точного раціонального пояснення тут немає.

Смерть, секс і спорт – новини про це заходять дуже добре. Це загальновідомий факт. Крім того, В’ячеслав Чорновіл був непересічним політиком і тоді його смерть у переддень президентської кампанії автоматично обростала різноманітними припущеннями і версіями. Тому зараз увага до цієї новини – свідчення, що у суспільства немає довіри во влади і загалом до політичного класу, тому спалахи конспірології активно знаходять для себе реалізацію», – каже Магда.

Тему смерті В’ячеслава Чорновола навряд чи зараз можна використати для впливу на громадську думку, тобто для політичної боротьби, зауважує у коментарі Радіо Свобода політичний експерт Валерій Клочок. Водночас, на його думку, сама постать Чорновола ще довго викликатиме цікавість в українців.

Резонанс чергової заяви Голомші викликані просто непересічністю постаті В’ячеслава Чорновола

«Чорновол просто непересічна постать, тому до цього така увага, тому це обговорюється. Я не виключаю, що хтось із політиків міг бути зацікавлений. Але навряд чи це може вплинути на політичну карту України. Тому тут не варто стверджувати, що це хтось хоче використати. Можливо просто спікери, які про це заявляють, привертають до себе таким чином увагу. Але кінцевого бенефіціара тут важко знайти, бо на Кучмі вже поставили хрест, щоб визнати замовником, встановити такі факти малореально. Тому, найвірогідніше, увага і резонанс до чергової заяви Голомші викликані просто непересічністю постаті В’ячеслава Чорновола», – говорить Клочок.

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, українці вважають, що Чорновіл зробив найбільше серед громадських діячів для захисту і представлення інтересів громадян з часу проголошення незалежності України.

У березні 2021 року заступник директора департаменту МВС з комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало у коментарі виданню «Українська правда» повідомив, що комплексна комісійна судово-медична, транспортно-трасологічна та автотехнічна експертиза дійшла висновку, що Чорновіл був смертельно травмований у результаті ДТП в березні 1999 року, а підтверджень інших версій загибелі наразі немає. Він також додав, що підтвердження теорії, що Чорновіл був смертельно травмований вже після ДТП, зокрема версії про ушкодження кастетом, експертиза, відпрацювавши наявні матеріали, не знайшла, однак повністю її теж не виключає.