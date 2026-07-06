Радіо Свобода Weekly: Зеленський заявив про «брехню» Путіна, адресовану Трампу

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Україна успішно б'є по НПЗ Росії, але в Костянтинівці ситуація складна. Зеленський відреагував на заяву Путіна

Президент України Володимир Зеленський 4 липня запевнив, що заява очільника РФ Володимира Путіна від 3 липня про окупацію Костянтинівки є неправдою.

«Путін вирішив збрехати світу і президенту Америки щодо ситуації на фронті: заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, що це неправда – це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину…» – наголосив Зеленський.

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», – додав український президент.

Більше інформації про це та загалом про ситуацію щодо Костянтинівки за лінком

Від «Аеророзвідки» до дальнобійних БПЛА. Як «Дельта», дрони й ШІ допомагають Україні на фронті

У травні на слуханнях у комітеті Сенату з питань збройних сил міністр армії США Деніел Дрісколл назвав цифрову систему «Дельта», яка дає змогу українським військовим буквально через телефон спостерігати за тим, що відбувається на полі бою в режимі реального часу, «абсолютно неймовірною».

«Вона повністю інтегрує кожен дрон, кожен сенсор, кожну ударну платформу в єдину мережу», – заявив Дрісколл.

Міністр оборони України Михайло Федоров поширив цей фрагмент виступу Дрісколла, зазначивши, що «Дельта» – це «унікальна технологія, сформована сучасною війною».

«Це саме те, що Україна може масштабувати разом із партнерами, побудувавши взаємовигідну співпрацю на основі технологій, даних і реального бойового досвіду», – зазначив він. Більше про це тут

Чи може в Росії бути «смута» і бунт? Пояснює останній посол України в Москві

Український дипломат, колишній постійний представник України в ООН, посол у Вашингтоні, Володимир Єльченко працював також чотири роки послом у Москві. Він був останнім послом України в Росії (2010–2014 роки), бо потім – після окупації Криму – Київ посла відкликав і вже не призначав. Єльченка вважають людиною, яка знає Росію зсередини, бо працював там і багато їздив Росією.

Він зазначає, що «Росія поступово перетворюється у величезну Північну Корею».

Розмова Володимира Єльченка, який нині є керівником напрямку міжнародної політики Фундації Пилипа Орлика, з Радіо Свобода стосувалась багатьох тем, але тут викладемо саме цей аспект – що відбувається в Росії за керівництва Володимира Путіна і куди йде РФ, яка вже понад чотири роки веде повномасштабну агресію проти України? Читайте тут

Дике Поле і Дикий Захід. Українські козаки та американські ковбої: любов до свободи

Сполучені Штати Америки 4 липня святкували 250-річчя своєї Незалежності.

Між Америкою та Україною є чимало цікавих паралелей, зауважують історики, і одна з таких – національні міфи про українських козаків та американських ковбоїв. Обидва оповиті ореолом романтизму.

Що спільного між ними? Не лише оспіване Дике Поле і увічнений голлівудськими вестернами Дикий Захід.

«Якщо говорити про цінності воїна, то і ковбой був вільною людиною, і козак так само був вільною людиною. Так само ковбої визначали демократію за допомогою кольта. Українські козаки визначали демократію за допомогою пістоля, мушкета, шаблі», – зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода історик Тарас Чухліб, автор численних книжок і публікацій про козацтво. Більше інформації тут

Від країни «в кайданах» до глобального гравця. Пола Добрянські – про Україну очима США

Американська політика щодо України тривалий час була москвоцентричною. Однак після відновлення незалежності сприйняття України у Вашингтоні почало поступово змінюватися.

Сьогодні Україна – глобальний гравець, переконана американська дипломатка українського походження Пола Добрянські.

«Навіть під час війни країна створила власний потужний потенціал у галузі безпілотників, ефективно використала його, здобула низку важливих перемог і змогла завдавати удари вглиб території Росії, відповідаючи на агресію, яку Росія розв'язала проти України», – зазначає вона. Читайте і дивіться за лінком

Національний пантеон створять на території Києво-Печерської лаври – уряд

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою Український національний пантеон буде розміщений на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

У документі, зокрема, Українському інституту національної пам’яті (УІНП) доручено:

розробити концепцію функціонування і структури Пантеону;

забезпечити науково-методичний супровід процесу утворення Пантеону і визначення форм меморіалізації;

забезпечити проведення експертних і публічних обговорень з питань, пов’язаних з утворенням і діяльністю Пантеону.

1 липня Верховна Рада проголосувала за створення Українського національного пантеону. Законопроєкт, серед іншого, встановлює процедуру розгляду питань про вшанування видатних українців, а також вимоги, за яких таке вшанування відбуватися не може. Більше інформації тут

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