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Радіо Свобода Weekly: Зеленський заявив про «брехню» Путіна, адресовану Трампу

Комбіноване фото. Президент України Володимир Зеленський і очільник РФ Володимир Путін
Комбіноване фото. Президент України Володимир Зеленський і очільник РФ Володимир Путін

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Україна успішно б'є по НПЗ Росії, але в Костянтинівці ситуація складна. Зеленський відреагував на заяву Путіна

Президент України Володимир Зеленський 4 липня запевнив, що заява очільника РФ Володимира Путіна від 3 липня про окупацію Костянтинівки є неправдою.

«Путін вирішив збрехати світу і президенту Америки щодо ситуації на фронті: заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, що це неправда – це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину…» – наголосив Зеленський.

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», – додав український президент.

Більше інформації про це та загалом про ситуацію щодо Костянтинівки за лінком

Від «Аеророзвідки» до дальнобійних БПЛА. Як «Дельта», дрони й ШІ допомагають Україні на фронті

Військовослужбовці ЗСУ з планшетом
Військовослужбовці ЗСУ з планшетом

У травні на слуханнях у комітеті Сенату з питань збройних сил міністр армії США Деніел Дрісколл назвав цифрову систему «Дельта», яка дає змогу українським військовим буквально через телефон спостерігати за тим, що відбувається на полі бою в режимі реального часу, «абсолютно неймовірною».

«Вона повністю інтегрує кожен дрон, кожен сенсор, кожну ударну платформу в єдину мережу», – заявив Дрісколл.

Міністр оборони України Михайло Федоров поширив цей фрагмент виступу Дрісколла, зазначивши, що «Дельта» – це «унікальна технологія, сформована сучасною війною».

«Це саме те, що Україна може масштабувати разом із партнерами, побудувавши взаємовигідну співпрацю на основі технологій, даних і реального бойового досвіду», – зазначив він. Більше про це тут

Чи може в Росії бути «смута» і бунт? Пояснює останній посол України в Москві

Володимир Єльченко під час спілкування із журналістами після засідання Ради безпеки ООН, 2017 рік
Володимир Єльченко під час спілкування із журналістами після засідання Ради безпеки ООН, 2017 рік

Український дипломат, колишній постійний представник України в ООН, посол у Вашингтоні, Володимир Єльченко працював також чотири роки послом у Москві. Він був останнім послом України в Росії (2010–2014 роки), бо потім – після окупації Криму – Київ посла відкликав і вже не призначав. Єльченка вважають людиною, яка знає Росію зсередини, бо працював там і багато їздив Росією.

Він зазначає, що «Росія поступово перетворюється у величезну Північну Корею».

Розмова Володимира Єльченка, який нині є керівником напрямку міжнародної політики Фундації Пилипа Орлика, з Радіо Свобода стосувалась багатьох тем, але тут викладемо саме цей аспект – що відбувається в Росії за керівництва Володимира Путіна і куди йде РФ, яка вже понад чотири роки веде повномасштабну агресію проти України? Читайте тут

Дике Поле і Дикий Захід. Українські козаки та американські ковбої: любов до свободи

Сполучені Штати Америки 4 липня святкували 250-річчя своєї Незалежності.

Між Америкою та Україною є чимало цікавих паралелей, зауважують історики, і одна з таких – національні міфи про українських козаків та американських ковбоїв. Обидва оповиті ореолом романтизму.

Що спільного між ними? Не лише оспіване Дике Поле і увічнений голлівудськими вестернами Дикий Захід.

«Якщо говорити про цінності воїна, то і ковбой був вільною людиною, і козак так само був вільною людиною. Так само ковбої визначали демократію за допомогою кольта. Українські козаки визначали демократію за допомогою пістоля, мушкета, шаблі», – зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода історик Тарас Чухліб, автор численних книжок і публікацій про козацтво. Більше інформації тут

Від країни «в кайданах» до глобального гравця. Пола Добрянські – про Україну очима США

Заступниця державного секретаря США з глобальних питань Пола Добрянські з президентом Джорджем Бушем-молодшим в Овальному кабінеті. Вашингтон
Заступниця державного секретаря США з глобальних питань Пола Добрянські з президентом Джорджем Бушем-молодшим в Овальному кабінеті. Вашингтон

Американська політика щодо України тривалий час була москвоцентричною. Однак після відновлення незалежності сприйняття України у Вашингтоні почало поступово змінюватися.

Сьогодні Україна – глобальний гравець, переконана американська дипломатка українського походження Пола Добрянські.

«Навіть під час війни країна створила власний потужний потенціал у галузі безпілотників, ефективно використала його, здобула низку важливих перемог і змогла завдавати удари вглиб території Росії, відповідаючи на агресію, яку Росія розв'язала проти України», – зазначає вона. Читайте і дивіться за лінком

Національний пантеон створять на території Києво-Печерської лаври – уряд

Києво-Печерська лавра
Києво-Печерська лавра

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою Український національний пантеон буде розміщений на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

У документі, зокрема, Українському інституту національної пам’яті (УІНП) доручено:

  • розробити концепцію функціонування і структури Пантеону;
  • забезпечити науково-методичний супровід процесу утворення Пантеону і визначення форм меморіалізації;
  • забезпечити проведення експертних і публічних обговорень з питань, пов’язаних з утворенням і діяльністю Пантеону.

1 липня Верховна Рада проголосувала за створення Українського національного пантеону. Законопроєкт, серед іншого, встановлює процедуру розгляду питань про вшанування видатних українців, а також вимоги, за яких таке вшанування відбуватися не може. Більше інформації тут

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