Радіо Свобода Daily: стрибок Абраменка приніс Україні перше золото

«Золотий фристаліст»

Розпочнемо цей робочий тиждень з приємного. Україна здобула першу медаль на цьогорічних Олімпійських іграх. І одразу – золоту. Фристайліст Олександр Абраменко з Миколаївщини виконав стрибок, який до цього часу ніколи не демонстрував на змаганнях. І отримав за нього 128,51 бала та перше місце. Соцмережі вибухнули хвилею вітань і захоплення. Люди дякують Абраменку та захоплюються його волею до перемоги. А ось тут ми зібрали 5 фактів про «золотого фристайліста».

Та поки українські вболівальники продовжують радіти першому «золоту» у Пхьончхані і третьому в історії за часи незалежності України, російські чекають сьогоднішнього вердикту – мають розкрити допінг-пробу їхнього керлінгіста Олександра Крушельницького, який здобув «бронзу». Більше яскравих подій із Пхьончхану в традиційному Щоденнику Олімпіади.

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Але повернемось безпосередньо до України, де на вихідних відбулось чимало масових акцій. Подаємо перелік головних.

Напередодні 4-ї річниці Майдану на Алеї Героїв Небесної сотні відбувся молебень пам’яті загиблих учасників Революції гідності.

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Втім, після 4 років існують чимало міфів про Майдан, які відволікають від фактів. Ми зібрали інформацію та міфи за цим лінком, а також поставили 8 запитань людині, яка розслідує вбивства на Майдані.

Тим часом представники праворадикальної організації «ОУН» Миколи Коханівського провели акцію «Смерть Росії», яку вони приурочили до загибелі учасників Євромайдану. Камінням і яйцями праворадикали закидали будівлю організації «Росспівробітництво» (це представництво російського Федерального агентства у справах СНД). Також об’єктом агресивних дій стали офіси двох пов’язаних із Росією банківських установ.

Оборонці Дебальцева відзначили треті роковини боїв за місто, а прихильники Міхаїла Саакашвілі провели в центрі столиці вже традиційний «Марш за майбутнє».

Підсумки безпекової конференції в Мюнхені

А в Мюнхені завершилася безпекова конференція. Цьогоріч головні теми зустрічі, принаймні так анонсували на її початку, – Україна, Сирія та Північна Корея і Росія. У контексті України ключовою стала тема миротворців. Втім, зустріч «Нормандської четвірки» з цього приводу не відбулася, а зустріч голів українського та російського МЗС, Клімкіна і Лаврова, виявилась безрезультатною, а зал під час виступу українського президента Петра Порошенка був заповнений лише наполовину. Ось репортаж нашого кореспондента.

І дві новини зі сфери культури.

Іконописці проти рафаелістів

Чому Володимирський собор треба показувати всім, хто приїжджає до Києва? Чому його розпис є результатом мистецького протистояння між Сходом і Заходом? Про ці та інші таємниці Володимирського собору розповіли Володимир Мнішенко, хранитель спадщини художника Котарбінського та родини Прахових, і Сергій Марченко, режисер, мистецтвознавець, викладач університету імені Карпенка-Карого.

А ось виступи переможців другого півфіналу українського національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2018». У фінал пройшли виконавці Melovin, Tayanna та Kadnay. А за результатами першого півфіналу туди раніше потрапили виконавці Laud, The Erised та Vil’na.

Японський дипломат говорить українською

І на завершення про Дайсуке Мінаміно. Це керівник політичного відділу посольства Японії в Україні і він вільно володіє українською мовою. Українська вимова японського дипломата не поступається носіям мови. Дайсуке Мінаміно почав вчити українську ще до того, як опинився в Києві, слухаючи радіопередачі «Голосу Америки» та Радіо Свобода. Вже у Києві він долав внутрішній бар’єр: відповідав українською навіть на російські репліки киян. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Дайсуке Мінаміно розповів, як йому вдалося вивчити українську мову.

Переймайте позитивний приклад!

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