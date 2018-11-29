Радіо Свобода Daily: усіх військовополонених моряків України «заарештували»

Полонені моряки

Перш за все, розповімо про військовополонених моряків, захоплених у полон після нападу Росії на українські кораблі.

Усіх 24 затриманих моряків та співробітників СБУ підконтрольний Кремлю суд окупованого Криму заарештував. Їм загрожує до шести років позбавлення волі за нібито «незаконний перетин державного кордону Росії», в чому їх звинуватили.

Один із моряків, командир рейдового буксира «Яни Капу», старшина Олег Мельничук, під час суду попросив, щоб йому надали перекладача з російської. Йому «надали перекладача з російською на українську, і з української на російську», повідомив адвокат.

Як «арештовували» моряків, читайте за посиланням.

Прокуратура Автономної Республіки Крим визнала захоплених українських моряків військовополоненими. Попри це, за словами адвоката одного з моряків Едема Смедляєва, в постанові підконтрольного Кремлю суду про притягнення їх до відповідальності не вказано, що вони військові.

Контр-адмірал, перший заступник командувача ВМС України Андрій Тарасов в ефірі проекту Радіо Свобода «Радіо Крим.Реалії»​ зазначив, що моряки перебувають «під жорстким психологічним тиском» співробітників ФСБ Росії, тому не варто вірити тому, що вони кажуть на відео допиту, який оприлюднили спецслужби Росії.

Все, що наразі відомо про полонених моряків, можна знайти в ось цьому матеріалі.

Воєнний стан

А тепер про воєнний стан.

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні». В «Урядовому кур’єрі» опублікували дійсний указ про воєнний стан терміном на 30 днів.

Мобілізації у зв’язку із цим не буде, запевнив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко.

Органи та підрозділи Державної прикордонної служби України привели у повну бойову готовність. Основні зусилля зосереджені на додатковому посиленні кордону та його режиму. З посиленими заходами безпеки працюють і пункти пропуску на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

Тим часом, в Міністерстві оборони попереджають про збільшення кількості фейків та вкидів через воєнний стан. Відомство закликає українців не вестися на провокації російських спецслужб, перевіряти новини та довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Українські управлінці, військові та виробничники не мають досвіду роботи в умовах особливого правового режиму. Тому напрацювання алгоритмів, що дозволять використати у сфері оборони усі можливості, може тривати ті ж 30 днів, на які оголошено воєнний стан, припускають фахівці. Радіо Свобода з’ясовувало, чи готовий «Укроборонпром» до воєнного стану.

Яким чином воєнний стан позначиться на іноземцях (зокрема на росіянах), які в'їжджають в Україну, розбиралася наша журналістка.

Далі кілька коротких новин

Усі під’їзні шляхи до пунктів пропуску на західному кордоні розблоковані після акцій автомобілів на «єврономерах».

Вищий антикорупційний суд отримав від Кабінету міністрів будівлі Міністерства регіонального розвитку для розміщення там своїх органів.

Почаївська лавра може змінити свою приналежність, але тільки внаслідок «еволюційного процесу», а не примусу, заявив директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш. Тим часом, Кабінет міністрів України передав у постійне користування представництву Вселенського патріархату в Україні нерухоме майно Андріївської церкви.

Американський штат Алабама визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу, повідомляє посольство України в США. Це вже 21-й штат, який офіційно приєднується до вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Міністерство у справах ветеранів

Уряд на засіданні 28 листопада ухвалив рішення створити Міністерство у справах ветеранів (Мінвет). Нова урядова інституція працюватиме замість Державної служби у справах ветеранів. Для забезпечення фінансування Мінвету необхідно, серед іншого, внести зміни у держбюджети на 2018 та 2019 роки, зазначено у рішенні Кабінету міністрів України. Таким чином, на думку фахівців, створення єдиного державного органу з розробки і втілення політики України щодо ветеранів бойових дій виходить «на фінішну пряму». Більше про це – за лінком.

Дніпровська чи Січеславська

Дніпровська чи Січеславська? Вже понад рік у Дніпрі ламають списи навколо перейменування області. Упродовж 2018-го в регіоні тривала просвітницька кампанія «Січесласька – так!», однак її заходи не були масовими. Про підтримку назви, пов’язаної з козацьким минулим, заявляли представники наукової та творчої еліти, однак влада від офіційних коментарів утримувалась. Про свою позицію місцеві чиновники почали заявляти тільки після того, як минулого тижня депутати парламенту не змогли досягти одностайності щодо перейменування області на Січеславську. Після цього президент України Петро Порошенко вніс свій законопроект про зміну назви на «Дніпровську», а група з понад ста депутатів запропонувала Раді новий законопроект – знову з варіантом «Січеславська». Водночас деякі пересічні мешканці Дніпра зазначають, що їхньою думкою так і не поцікавились.

Не бійтеся висловлювати власну думку!

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