Медведчук попросив Путіна

Служба безпеки України 18 квітня оприлюднила відеозвернення, на якому Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя. Медведчука затримали 12 квітня, адже той втік з-під домашнього арешту. Його підозрюють у державній зраді. Чи обміняють Медведчука на маріупольців?

Ракетний удар по Львову: загинув трирічний малюк

Сьогодні вранці Росія завдала ракетних ударів по Львову. На цей час відомо про сімох загиблих і 11 постраждалих. Серед них – трирічний хлопчик, який із сім’єю виїхав з-під обстрілів у Харкові. За даними ОВА, три ракети влучили у військові об’єкти, які вже не використовувалися, та у будівлю шиномонтажу.

Наступ російських військ на Луганщині

Наступ військ РФ на Луганщині «повільно, але вже почався», вони зайняли Кремінну, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі Радіо Свобода. Евакуація з міста не проводили, але кілька автомобілів з цивільними спробували прорватися із Кремінної, військові РФ відкрили по них вогонь: є загиблі. До поранених дістатися неможливо «через нескінченні обстріли», пізніше повідомив Гайдай.

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