Радіо Свобода Weekly: Місто Лиман звільнене від армії РФ і «повністю зачищене»

Зеленський: Лиман «повністю зачищений»

Збройні сили України повністю зачистили місто Лиман Донецької області, звільнений від російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 2 жовтня.

А днем раніше глава української держави заявив: «Український рух буде продовжуватись. Український прапор уже в Лимані Донецької області… Там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму. Для України це логічно. А для ворога таких «нестиковочок» буде все більше і більше. Вони там, до речі, уже почали кусати один одного: шукають винних, звинувачують у провалах якихось генералів... Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади. Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії».

«Українці досягають прогресу». Столтенберґ про звільнення Лиману

Звільнення Україною міста на території, про спробу анексії якої нещодавно заявив президент Росії Володимир Путін, демонструє, що українці досягають прогресу. Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Ми побачили, що вони змогли взяти нове місто, Лиман, і це свідчить про те, що українці досягають прогресу, здатні відкинути російські війська завдяки мужності, завдяки своїй хоробрості, своїм вмінням, але й, звичайно, сучасній зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники», – сказав він.

За словами Столтенберґа, найкращий спосіб протистояти спробі анексії Росією українських регіонів – це продовжувати підтримувати Україну.

«Пішов шляхом Гітлера». Якими будуть наслідки спроби Путіна анексувати нові території України?

Що означає спроба анексії Росією окупованих територій України для жителів цих регіонів? З якими наслідками стикнеться Кремль після таких дій? Яку роль у війні зіграє спроба Росії анексувати нові українські території?

Аналітик Леонід Власюк, говорячи про президента Росії Володимира Путіна, зазначив: «Я уважно слухав усе, що він казав, були вимовлені всі погрози, були позначені вороги і тепер він спалив за собою всі мости. Він не має виходу, він повинен або здатися ганебно, або спробувати виграти, або померти. Виграти не вийде, вибір невеликий – померти, тому що здатися він не може. Він розуміє, чим усе це йому закінчитися, він пішов шляхом Гітлера».

Уся публікація проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» на цю тему за лінком.

США, Канада і країни Балтії висловилися щодо заявки України на вступ у НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон «підтримує політику відкритих дверей НАТО», коментуючи заявку України на прискорений вступ. Про це він сказав на спільній пресконференції із головою МЗС Канади Мелані Жолі.

«Політика США не змінилась, ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО, але для цього існує процес, якого країни мають дотримуватись», – прокоментував Блінкен. А очільниця МЗС Канади, у свою чергу, заявила: «Ми завжди вірили, що Україна має бути частиною НАТО».

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії, Едгарс Рінкевичс, Габріеліус Ландсбергіс і Урмас Рейнсалу повідомили, що повністю підтримують вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.

«Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Надихаюча хоробрість України може лише зміцнити наш союз», – зазначили вони.

Президенти 9 держав закликали збільшити допомогу Україні і висловилися на підтримку її членства в НАТО

Президенти Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії і Словаччини 2 жовтня оприлюднили спільну заяву, в якій засудили «спроби Росії незаконно анексувати українські території» і закликали членів НАТО збільшити допомогу Україні для її протистояння російському вторгненню.

«Ми знову заявляємо про нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-яку українську територію. Ми твердо підтримуємо рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від вторгнення Росії, вимагаємо від Росії негайно вийти з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів Альянсу істотно збільшити військову допомогу Україні», – йдеться в заяві.

Росія відступає під вогнем армії України

Україна відвойовує усе більше окупованої території, а Росія намагається її втримати, прикрившись постановочними так званими референдумами. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» розпитали військових ЗСУ, як йде війна з Росією, що вони думають про мобілізацію у РФ? І що може змінитися після спроби Кремля анексувати на сьогодні частково окуповані регіони України, а також потрапляння мобілізованих ненавчених росіян на війну? Публікація за лінком.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Байден підписав закон про допомогу Україні у понад 12,3 млрд дол

Якщо Росія відкриє ракетну шахту, має бути завдано превентивний удар – Подоляк про загрозу ядерної атаки

США нададуть Україні ще 18 HIMARS і системи для протидії дронам

Зеленський звернувся до корінних народів Росії: ви не маєте гинути в Україні

В ЮНЕСКО закликали РФ негайно вийти за межі міжнародно визнаних кордонів України – міністр

Міністр МЗС Естонії закликав ЄС ввести санкції проти патріарха РПЦ Кирила

«Православний шахідизм» та неоязичницька теологія війни московського патріарха Кирила

Росіяни масово звертаються на гарячу лінію для здачі в полон Україні через мобілізацію – ГУР

Кінець газового диктату Росії: що дасть відкриття газогону Baltic Pipe для ЄС і України?

«Шкода, що Іран вибрав темну сторону» – Данілов про надання Росії дронів

Ми боротимемось «до останньої краплі крові», але наша перемога «не буде фіналом» – Залужний для TIME

Україна боротиметься «до останньої краплі крові», але її перемога у війні з Росією «не буде фіналом». Про це в інтерв’ю американському TIME заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний.

Журналісти видання зазначають, що на початку масштабного російського вторгнення американський колега Залужного – голова об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі – запитував українського головнокомандувача, «чи планує він евакуюватись до більш безпечного місця». «Я сказав йому: «Я вас не розумію». Для мене війна розпочалася у 2014 році... Я не втік тоді і я не збираюсь тікати зараз», – цитує відповідь Залужного TIME.

У квітні 2022 року видання Politico назвало генерала Залужного «залізним генералом», який стане «історичною постаттю» в українській армії. Ще через місяць американський журнал Time визнав головнокомандувача ЗСУ одним зі 100 найвпливовіших людей світу у 2022 році. Більше про це за лінком

Український суддя з паспортом РФ. Продовження розслідування «Схем»

15 вересня журналісти-розслідувачі «Схем» (Радіо Свобода) опублікували розслідування «Український суддя з російським паспортом», в якому навели численні докази з низки джерел та баз даних, в тому числі публічних, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Він отримав громадянство ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Продовження розслідування можна прочитати тут.

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