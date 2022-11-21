Радіо Свобода Weekly: Резолюція ООН про репарації для України – «перший крок до конфіскації майна РФ»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Резолюція Генасамблеї ООН про репарації є першим кроком до конфіскації активів Росії – британський юрист

Генасамблея Організації Об’єднаних Націй закликала притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права через вторгнення в Україну, включно з виплатою репарацій. Таку резолюцію 14 листопада підтримали 94 зі 193 членів асамблеї, проти проголосували 14. А 73 країни утрималися.

Як може відбуватися виплата репарацій на практиці та чи допоможе резолюція ООН, конфіскувати російське майно за кордоном? Радіо Свобода розпитало про це у Вейна Джордаша – британського юриста, який уже два десятиліття займається міжнародним гуманітарним правом, а з 2015-го допомагає Україні розслідувати злочини Росії. Його відповіді тут

Євродепутати 23 листопада розглянуть резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму

Європейський парламент розгляне резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму 23 листопада, йдеться в анонсі Євросоюзу. «Оголосивши Росію державою-спонсором тероризму, євродепутати хочуть підготувати ґрунт для того, аби Путін і його уряд відповіли за ці злочини перед міжнародним трибуналом», – пояснюють там.

«Легітимний» сценарій Кремля. Хто і як в Україні допомагав «поновити» Януковича?

Коли 16 лютого 2022 року агенція Reuters почала трансляцію з центру Києва в очікуванні нападу військ Росії, неподалік у суді – за графіком – було призначено засідання за позовом експрезидента України Віктора Януковича. У зв’язку із нібито незаконним позбавленням його звання президента.

Загалом позовів було два. Янукович подавав їх до Окружного адмінсуду Києва синхронно із накопиченням військ Росії на кордоні з Україною. З рішенням повномасштабно наступати і йти на Київ, Кремль, вочевидь, мав і заготовлені сценарії встановлення свого політичного керівництва України.

А в березні 2022 року, коли російські війська були на підступах до Києва, літак Януковича був помічений в Мінську, де відбувались перемовини російської та української делегацій.

У проєкті Радіо Свобода «Схеми» детально проаналізували, хто і як допомагав реалізовувати сценарій Кремля. Текстова версія тут

Зеленський про рішення суду щодо MH17: «необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення суду в Гаазі щодо збиття малайзійського «Боїнга», який той визнав винними в катастрофі трьох людей.

Зеленський назвав рішення важливим, водночас вказав на важливість притягнення до відповідальності і замовників.

«Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим», – заявив президент.

Вирок MH17: що кажуть родичі загиблих

Суд у Нідерландах у справі MH17 засудив до довічних термінів увʼязнення заочно двох громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка. А росіянина Олега Пулатова – четвертого обвинуваченого у справі – звільнили від відповідальності за браком доказів.

Сілене та Роб Фредерікси – батьки одного із загиблих у цій авіакатастрофі 2014 року в небі на Донбасом. Тіла їхнього сина та його нареченої повністю згоріли і назавжди залишаться на території України. Фредерікси вісім років чекали на рішення суду і були майже на кожному засіданні. Що кажуть зараз, чого з нетерпінням очікують – розповіли в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода. Текстова публікація тут.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

ЗСУ вибили Росію за Дніпро: куди відправлять війська?

Україна звільнила правий берег Дніпра – Херсон і цілу низку інших населених пунктів. Російська армія відступила, але все ж змогла вийти організовано.

Які можливості для ЗСУ відкриває взяття Херсону і як тепер обидві армії можуть використати звільнені війська на лінії фронту? Читайте за лінком

«Били і чоловіків, і жінок». Що розповідають херсонці про полон під час російської окупації?

Скількох жителів Херсонщини затримали російські військові під час окупації? Що розповідають про полон херсонці, які вийшли на свободу? Як встановити причетних до воєнних злочинів російських військових, і хто цим займається?

Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут.

«Крилаті ракети для бідних». Як іранські Shahed атакують Україну з окупованого Криму?

Російські військові регулярно атакують південь України дронами-камікадзе, що фіксує українська влада. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» побували на півдні Миколаївської області і зафіксували масштаби руйнувань внаслідок таких ударів.

Чим небезпечні іранські Текстова публікація тут

Чи є межа американської допомоги Україні й де вона проходить? Інтерв’ю із послом України в США Оксаною Маркаровою

Для України США – стратегічний партнер №1. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила Оксана Маркарова, посол України в США. За її словами, наразі Київ має сильну двопартійну підтримку в Сполучених Штатах. Ця підтримка, каже Маркарова, збережеться й надалі – попри те, що більшість у Палаті представників з наступного року буде належати республіканцям.

Утім, чи є межа американської допомоги і де вона проходить? Чи може лендліз стати гарантією довготривалої підтримки України з боку США? Чому Білий дім не наважується визнати Росію державою-спонсором тероризму, попри те, що американські топ-посадовці публічно дії Росії часто називають «тероризмом»?

Текст інтерв’ю з Оксаною Маркаровою за лінком

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В’ятрович про те, чому «пушкінопад» є природною реакцією українців

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