Радіо Свобода Weekly: СБУ повідомила про обмін священника УПЦ (МП) на 28 військових України

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Стали на бік ворога». Голова СБУ розповів, скільки вироків отримали священники УПЦ (МП)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що кримінальні провадження відкриті стосовно 61 священнослужителя УПЦ (МП), суди винесли вже сім вироків щодо деяких кліриків, які «стали на бік ворога».

«Ще у минулому році розпочали комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи в УПЦ (МП). У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога. Двох із них навіть обміняли на наших полонених Героїв. І хочу підкреслити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців. Також за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП)», – розповів Малюк в інтерв’ю агенції «Інтерфакс».

Голова СБУ наголосив, що «наявність ряси і кадила» не є обставиною, яка обтяжує, але й не звільняє від кримінальної відповідальності і жодних індульгенцій не дає. УПЦ (МП) наразі ці дані СБУ не коментувала. Більше про це тут

«Великоднє послання агента КДБ»: як російська церква заманює українських біженців у Швейцарії?

5 лютого швейцарське видання Tages Anzeiger опублікувало розслідування про друга російського президента Володимира Путіна – російського патріарха Кирила, який в 1970-х роках працював агентом КДБ у Женеві під псевдонімом «Михайлов».

Стаття викликала шквал емоцій як у самій Швейцарії, так і далеко за її межами. Утім, це не простимулювало швейцарський уряд запровадити санкції проти Московського патріарха. Натомість українські біженці поповнюють парафії російських церков Швейцарії. Читайте і дивіться за лінком

На що перетвориться Росія після війни з Україною?

Росія більше не існуватиме в такому вигляді, як зараз? Як Україна вплине на майбутнє Росії? Чим обернеться війна для росіян?

Проєкт Радіо Свобода «Донбас Реалії» поспілкувався з журналістами, істориками, політиками та експертами щодо майбутніх сценаріїв розвитку подій у післявоєнній Росії. Чи залишиться вона, на їхню думку, цілою і чи збереже свої території та імперські амбіції. Текстова публікація тут

Веніславський: контрнаступ ЗСУ буде «сюрпризом, який найменше очікують»

Представник президента України у Верховній Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляє, що контрнаступ буде «сюрпризом, який найменше очікують вороги».

«Про те, що місто Бахмут, Маріуполь, Мелітополь та інші населені пункти – Донецьк, Луганськ – будуть звільнені, в достатньо короткостроковій перспективі, на мій погляд, вже ні в кого сумнівів немає. А коли це відбудеться, яким чином, за якими напрямками – це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців», – зазначає Веніславський.

Депутат також зауважив, що російські війська вже побоюються українського контрнаступу, активно обговорюють його у соцмережах та ток-шоу. Більше про це тут

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ про ППО, літаки, контрнаступ, переговори і поведінку Путіна

Очільник НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що головним питанням, яке обговорювали 21 квітня на зустрічі Контактної групи щодо оборони України на базі «Рамштайн» у Німеччині, була протиповітряна оборона.

Також Столтенберґ вказав, коментуючи «мирні ініціативи» президента Франції Емманюеля Макрона, що Україна сама вирішує, коли настане час і прийнятні умови для будь-яких переговорів про майбутнє України, тим паче, що немає жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готується до миру.

Про контрнаступ ЗСУ, західну підтримку, Україну в НАТО та «агресивну поведінку» президента Росії Володимира Путіна читайте в ексклюзивному інтерв’ю генерального секретаря НАТО Радіо Свобода. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Підліток з Маріуполя. Викрадення в Росію. Розвінчування міфів російської пропаганди

В українських новинах поруч з його ім’ям завжди йде згадка про Маріуполь, Львову-Бєлову, викрадення та Гаагу.

У російських новинах – все те саме, тільки замість Гааги та викрадення – про «покинутого сироту» та набуте «щасливе опікунство».

Пилип Головня – 17-річний підліток з окупованого Маріуполя, якого навесні 2022 року примусово вивезли на територію Росії. Депортація його та інших українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі ордеру на арешт уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової та самого Володимира Путіна. Російські ЗМІ розповідають про «дивовижну історію всиновлення» українського хлопця Львовою-Бєловою і згадують про його «нестерпне життя» до цього в Україні.

«Схемам» (Радіо Свобода) вдалось з’ясувати, як Пилипа Головню вивозили до РФ, де він мешкав у зруйнованому Маріуполі, а також поговорити з його близькими та знайомими, щоб зіставити все це із тим, що транслює російська пропаганда. Результати розслідування тут

Ексдепутатка шведського парламенту долучилася до ЗСУ

Керолін Норденґріп була депутаткою шведського парламенту з 2018 по 2022 рік, а нині підписала контракт зі Збройними силами України та служитиме в 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура».

Керолін вже готується до відправлення на передову, хоча минулі 15 років пов’язувала своє життя винятково із політикою в рідній країні. Та кардинально змінити життя вирішила торік, після побачених та почутих новин про Ірпінь та Бучу.

«Для мене все почалось ще у Риксдаґу (парламенті), на зустрічі, буквально на 2-й день після початку повномасштабної війни. Ваш посол був у Швеції і він розповідав нам, яка ситуація в Україні. І я так добре пам'ятаю момент, коли я опустила очі, подивилась на свій недешевий костюм і подумала: «Що я тут роблю? Я ж військова!», і буквально через тиждень я вже була в Україні», – додає Керолін. Текстова публікація тут

Українська мова та Конституція. Зеленський підписав закон про іспити для набуття громадянства України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає складання іспитів з основ Конституції, історії України і на рівень володіння державною мовою як умову для набуття громадянства України.

21 березня Верховна Рада у цілому ухвалила цей документ. Він передбачає, що

умовами прийняття в громадянство України іноземців/людей без громадянства є знання основ Конституції та історії України, а також володіння державною мовою і обов’язкове складання іспитів із цих предметів. Більше про це тут

Олена Шуляк про відшкодування за знищене майно, роботу Ради та перші повоєнні вибори

Як трансформувалася партія «Слуга народу» за час повномасштабного вторгнення та чому в сесійній залі монобільшість добирає голоси від забороненої ОПЗЖ. А також про те, як отримати виплати за зруйноване під час війни житло та чому питання грошей – не першочергове у відновленні громад.

Про напругу серед депутатів та корупційні ризики у питаннях відшкодування збитків Радіо Свобода поговорили з головою партії «Слуга народу» та очільницею комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Оленою Шуляк. Текстова публікація тут

«Відводять кораблі». Чи може ЗСУ «придушити» Чорноморський флот РФ?

Які кораблі Росія тримає у Чорному морі для здійснення атак по території України? Чим ЗСУ могли б знищити Чорноморський флот Росії? Чому західні партнери не готові надати Україні всю зброю, необхідну для перемоги?

Все це з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Текстова публікація тут

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