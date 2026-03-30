Радіо Свобода Weekly: СБУ повідомила, від чого палали порти РФ на Балтиці

СБУ підтвердила нове ураження дронами нафтотерміналу «Усть-Луга» на Балтиці

Служба безпеки України підтвердила, що у ніч проти 29 березня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знову «успішно відпрацювали» по інфраструктурі нафтового термінала порту «Усть-Луга» в Ленінградській області РФ. Це «ключовий» морський порт Росії на Балтиці. Через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

«СБУ спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога. Адже всі нафтові обʼєкти фактично є частиною російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету рф коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію», – зазначив т. в. о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Внаслідок атаки зафіксовані «серйозні ураження» та пожежу. Загалом СБУ чотири рази за останній тиждень уразила нафтову інфраструктуру РФ на Балтійському морі – попередні операції відбулись у тісній взаємодії з ГУР, ССО, СБС та ДПСУ, йдеться в повідомленні.

Раніше дрони Служби безпеки України та Сил оборони влаштували «бавовну» на ще одному важливому експортному нафтовому хабі РФ на Балтійському морі – в порту «Приморськ». Внаслідок цих ударів зафіксовано пожежі та ураження низки цистерн.

«Знищення ракет ще до пуску». Яке значення має ураження пускових установок «Бастіон» у Криму?

Генштаб Збройних сил України 24 березня повідомив про удар по російському береговому ракетному комплексу «Бастіон» біля села Фурманівка (Актачі) Бахчисарайського району окупованого Криму. Це вже третій випадок за останні кілька тижнів.

Як ЗСУ це вдалося? Чому це називають «успіхом»? Як Росія застосовує ці комплекси? Яке значення знищення «Бастіонів» має для захисту України від російських ракетних атак, зокрема «Цирконами» та «Оніксами»?

Битви морських дронів: Україна диктує правила Росії у Чорному морі

Росія намагається розвивати виробництво морських дронів і копіювати успішні українські кейси – і технічні рішення, і тактики застосування. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ.

За його словами, Чорне море зараз перетворилося на «сіру зону». Насамперед тому, що російські моряки не можуть у нього вийти – усе через протидію українських морських дронів та ракетного озброєння.

Звільнили майже всю територію. Що змінили контратаки ЗСУ на Дніпропетровщині?

Ще 10 березня начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал-майор Олександр Комаренко повідомив, що в ході контратакуючих дій Сил оборони України в Дніпропетровській області звільнено майже всю територію, яка перебувала під російським контролем.

Як вдалося витіснити російські сили із Дніпропетровщини? Що цьому посприяло? Що це означає для фронту? Як це вплинуло на подальші плани військ РФ щодо весняно-літньої наступальної кампанії? Як українські підрозділи на позиціях готуються на нових російських атак?

Орбан, Трамп і «Нарвська республіка»: Клімкін про загрози з Росії та виклики для Європи

Сьогодні Україна опинилася на перетині одразу кількох викликів від напружених відносин з Угорщиною до загроз безпеці в Європі та впливу подій на Близькому Сході.

Чому Україна та її президент Володимир Зеленський стали частиною передвиборчої кампанії угорського прем’єра Віктора Орбана? І наскільки ефективною є позиція України в цій ситуації?

Наскільки реалістичним є ризик конфлікту або великої війни між Росією та Європою, зокрема Естонією на тлі поширення інформації про російську ідею створення «Нарвської народної республіки»? І до чого варто готуватися європейським державам?

Чи виходить риторика посла України в Великій Британії Валерія Залужного за рамки дипломатії і чи може посол публічно критикувати власного президента?

Радіоперехоплення із битви за Київ. Радіо Свобода публікує нові дані про злочини та відступ армії РФ

Радіо Свобода випустило фільм-розслідування, заснований на великому масиві раніше не опублікованих радіоперехоплень російських військ під час битви за Київ у березні 2022 року. Записи були отримані завдяки ГУР Міноборони України.

Автор фільму, журналіст-документаліст Радіо Свобода Дмитро Джулай проаналізував десятки годин радіообміну російських підрозділів, які намагалися оточити й захопити Київ на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Радіо Свобода вдалося підтвердити автентичність записів, систематизувати їх і виокремити ключові епізоди.

