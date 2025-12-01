Навіщо Єрмаку фронт?

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак у коментарях іноземним медіа стверджує, що не тримає зла на президента України Володимира Зеленського і навіть готовий піти на фронт. Хоча не уточнює, ні коли, ні в якому підрозділі планує служити.

«Армія – хороший спосіб побачити, як насправді живе країна»

Народний депутат і полковник запасу ЗСУ Сергій Рудик заявив в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live»), що готовність Андрія Єрмака піти на фронт можна оцінювати лише після проходження ним базової військової підготовки. На думку депутата, армія сьогодні потребує всіх, а управлінський досвід Єрмака може бути корисним.

«Я думаю, що армія і побратимський кусок хліба і каші – це хороший спосіб продемонструвати колишньому голові Офісу президента – чим насправді сьогодні живе країна», – підсумував Рудик.

Зеленський і Єрмак

Водночас українські медіа повідомляють про дуже поганий розрив між Зеленським і Єрмаком: мовляв, були скандали, докори та сльози, а сам Єрмак до останнього не вірив у свою відставку.

Попри це, у коментарі Financial Times він говорить, що Зеленський був його другом до цієї роботи й залишиться після.

Чи повідомлять Андрію Єрмаку про підозру?

Як працюватиме Зеленський без Єрмака?

Чи знав Зеленський про схеми?

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували імена семи підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет») та інші.

28 листопада стало відомо про проведення обшуку у голови Офісу президента. Андрій Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає». Про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має голова Офісу президента, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Згодом того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій».