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Політика

Росія вторглася до України не для захисту російськомовних – історик Тімоті Снайдер

Зображення президента Росії Володимира Путіна на плакаті під час пікету Конституційного суду України, який тоді розглядав справу щодо конституційності «мовного закону Ківалова-Колесніченка». Київ, 26 січня 2017 року. (В кінцевому результаті КСУ в 2018 році скасував цей закон)

Відомий американський історик Тімоті Снайдер назвав дві помилки західних оглядачів у сприйнятті Росії та її війни проти України. Про це йшлося в його інтерв'ю-подкасті для видання Foreign Affairs.

Так, однією з названих проблем, вважає Тімоті Снайдер, є ставлення до російського аргументу про «захист російськомовних українців». Насправді про це ніколи не йшлося. Навпаки, каже він, російськомовні люди в Україні у 2014 році мали свободу вільно говорити те, що хочуть, тоді як російськомовні в самій Росії не могли собі такого дозволити.

Росія не збиралася вторгнутися в Україну, щоб захистити російськомовних
Тімоті Снайдер

Саме вільний обмін поглядами російською мовою є однією з причин того, що Україна була проблемою для Росії, каже історик.

«Росія не збиралася вторгнутися в Україну, щоб захистити російськомовних. Вона натомість планувала вторгнутися, щоб обмежити їх. Тому що російськомовні в Україні – це проблема для Росії», – зазначає історик.

Під час акції біля парламенту України на підтримку закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який депутати ухвали цього ж дня. Київ, 25 квітня 2019 року
Під час акції біля парламенту України на підтримку закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який депутати ухвали цього ж дня. Київ, 25 квітня 2019 року

Окупація Криму

Інше упущення, на думку історика, – це те, що експерти сприймали ситуацію 2014 року як до певної міри українську слабкість та не враховували, наскільки окупація обурила українське суспільство.

«Для багатьох західних оглядачів той факт, що Росія отримала Крим, здавався певною мірою природним, але для українців це було принизливим і чимось, що потрібно було змінити», – каже Снайдер в подкасті.

Ми спостерігали появу профашистського способу бачення світу, але в той час не звернули на це належну увагу
Тімоті Снайдер

Він також вважає, що світ недогледів і появу «ультраправих захоплень російського політичного діалогу».

«Ми спостерігали появу профашистського способу бачення світу, але в той час ми дійсно не звернули на це належну увагу», – додав науковець.

Захід переглянув своє ставлення до України

Крім того, Тімоті Снайдер нагадав, що у 2004–2005 роках «українці зробили те, чого росіянам ніколи не вдавалося», а саме змусили владу рахуватись із результатами виборів. Володимир Путін «досяг успіху там, де зазнали невдачі українські претенденти на тиранію – він був призначений наступником Єльцина і після цього вибори не мали жодного значення», говорить історик.

Серед інших причин Снайдер називає вразливість Заходу до інформаційної пропаганди Росії в соцмедіа, яка була дуже поширеною в 2014 році. Визнання того, що російська пропаганда була поширена в західних соцмедіа, серед іншого, підготувала західне суспільство до перегляду ставлення до України в 2022 році, зазначає американський історик.

(Передрук із сайту «Голосу Америки»)

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