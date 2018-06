Радіо Свобода Daily: Гройсман ініціював відставку Данилюка

Данилюк vs Гройсман

Схоже, суперечка на засіданні уряду 23 травня між прем’єром і міністром фінансів Олександром Данилюком переросла у дещо більше. Так, прем’єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до Верховної Ради з поданням на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра через «поширення викривленої інформації» серед міжнародних партнерів напередодні перемовин між Україною та ЄС, що, на думку глави уряду, могло поставити під загрозу їхні результати.

Натомість Данилюк заявив про «колосальний тиск», який чиниться на нього протягом року, і закликав надати йому слово перед голосуванням щодо можливої відставки.

«Від мене вимагають підтримати програму «Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів». У перекладі на людську мову це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це – політична корупція, у народі – «гречка». Сьогодні кульмінаційний момент. Мене поставлено перед вибором – піти або стати співучасником. Я країною не торгую», – написав Данилюк у Facebook.

Голосування парламенту за відставку міністра фінансів Олександра Данилюка може відбутись уже 7 червня. Водночас у цей же день Верховна Рада може голосувати за друге читання законопроекту про Антикорупційний суд. І якщо депутати його провалять – піти у відставку обіцяв прем’єр Володимир Гройсман.​

Що ще відбулось в Україні?

Померла відома українська режисерка Кіра Муратова. Про це повідомили у Facebook журналіст і телепродюсер Юрій Мінзянов, мистецький оглядач газети «День» Дмитро Десятерик​.

Конституційний суд України, який визнав скасування депутатської недоторканності таким, що відповідає Конституції, ухвалив це рішення щодо депутатського законопроекту, а це означає, що парламент може обмежити депутатську недоторканність ще на цій сесії, заявив народний депутат Мустафа Найєм.

Український активіст Володимир Балух, який 80-й день продовжує голодування в кримському СІЗО, втратив 30 кілограмів ваги. «Ми починали його втрачати, і спасибі велике архієпископу Клименту, він умовив його почати приймати хоч якусь їжу», – сказала адвокат Ольга Дінзе, уточнивши, що Балух перейшов на сухарі та кисіль.

В Україні відзначили День журналіста. За лінком ми зібрали історії чотирьох представників цієї професії, які перебувають в ув’язненні за межами України чи на окупованих територіях через свою професійну діяльність: Миколи Семени, Станіслава Асєєва (Васіна), Романа Сущенка та Павла Шаройка.

А що ж відбулось у світі?

Нідерланди заявили, що не мають юридично переконливих доказів відповідальності України за те, що Київ не закрив повітряний простір у зоні конфлікту на Донбасі 17 липня 2014 року, в день катастрофи літака рейсу MH17.

Слідчий комітет Росії у Брянській області завершив розслідування і направляє до суду справу щодо українця Олександра Шумкова (колишнього охоронця депутата Верховної Ради Дмитра Яроша) за звинуваченнями в участі у забороненій в Росії організації «Правий сектор».

Скотланд-Ярд заявив, що встановив приблизну хронологію подій у день отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Тисячі людей протестували у Празі проти повторного призначення Андрея Бабіша на посаду прем’єр-міністра країни. Протестувальники висловили обурення роллю комуністів у новій владній коаліції. Крім того, Бабіша звинувачують у співпраці з таємною поліцією до 1989 року.

Отруйна енергія

Українські волонтери, які збирають відпрацьовані батарейки, б’ють на сполох: вони накопичили понад 50 тонн елементів живлення, однак єдине підприємство яке переробляло їх в Україні, відмовилося від цього, а імпортери батарейок не поспішають оплачувати їхню переробку в ЄС. Координатори проекту «Батарейки, здавайтеся!» покладають надію на зміни до законодавства про відходи, до підготовки яких вони долучилися спільно з Мінприроди. І сподіваються, що вартість переробки закладатимуть у ціну товару, як це відбувається на Заході. Між тим, експерти радять українцям будь-що збирати батарейки і не викидати їх у смітники, бо саме вони є найтоксичнішим елементом побутового сміття, який вкрай небажано повертати у довкілля.

Українська бабуся-іммігрантка стала героїнею книжки в США

І вже за традицією цікава історія на завершення. Цього разу про 76-річну Віру Мороз, яка проживає в місті Портленд, штат Орегон, США. Найкращим подарунком у своєму житті жінка вважає книжку, для героїні якої вона стала прототипом. Дитяча історія «Беш і Люсі зустрічають команду Віри та чарівних звірів» (Bash and Lucy Fetch Team Vera and the Dream Beasts) написана подругою її доньки у співавторстві з 9-річним сином – названим онуком Віри, побачила світ у травні 2018 року. Виходу цієї книжки передували роки теплої дружби, протягом яких чужі між собою люди стали як рідні.

У книжці Віра є тренером успішної дівчачої футбольної команди та помічницею міського голови. Автори так описують її в книжці: «Її форма була зшита блакитним і золотим українськими кольорами, і вона та її гравці носили у волоссі квіткові композиції в українському стилі. Команда Віри перехитрила, випередила, перекричала і перемогла кожну команду дівчат у місті, країні та штаті».

