Радіо Свобода Daily: провокація насильства чи дипломатія – як Росія відреагує на томос?

«Росія захищатиме православних, як захищає російськомовних»

Росія готова політико-дипломатичними заходами захищати інтереси православних, якщо «Києву не вдасться утримати радикалів», наголосив речник російського президента Дмитро Пєсков і послався на якісь «погрози українських націоналістів захопити храми канонічної Української православної церкви на Україні».

«У випадку, якщо події в Україні увійдуть в русло протиправних дій, то Росія, яка всюди захищає інтереси російських і російськомовних, про що неодноразово говорив (Володимир) Путін, так само захищає інтереси православних. Це абсолютно обґрунтована і абсолютно зрозуміла позиція», – сказав речник президента Росії. Більше про реакцію Москви на рішення Константинополя тут.

Натомість російський церковний оглядач і громадський діяч Сергій Чапнін не виключає, що єдиною відповіддю на цю нову ситуацію буде провокація насильства. Радіо Свобода зустрілося з ним на нещодавній конференції у Києві на тему «Церкви, війна і мир», де Сергій Чапнін представив своє песимістичне бачення Російської православної церкви.

Оборонців не лише вітати, але й не забувати їм допомагати

Напередодні Дня захисника України 14 жовтня очільники держави, політики і чиновники вже вітають тих, хто боронить країну на сході, й обіцяють поліпшити технічне, фінансове, соціальне забезпечення воїнів. Але не завжди ці ініціативи вдається наповнити реальними справами, – на заваді об’єктивні фактори правового, соціального, гуманітарного характеру. Наша кореспондентка вирішила вкотре нагадати про проблеми, з якими стикається боєць, повернувшись додому.

Чому Донбас не готовий захищати Україну?

Але якщо говорити мовою цифр, то у випадку загрози готові захищати країну зі зброєю в руках 52% українців. Про це говорять дані соціологічного дослідження групи «Рейтинг». Що ближче до сходу країни, то менше потенційних добровольців. Найбільше патріотів серед забезпечених українців. Про що говорить різниця у кількості потенційних добровольців на заході та сході України? Чому більш забезпечені люди готові захищати Україну? І чому за останні роки кількість потенційних захисників не зростає? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили програміст, член добровольчого руху у 2014 році Геннадій Корнєв та директор соціологічної служби «Рейтинг» Олексій Антипович.

Шість символів війни на Донбасі

Донецька обласна адміністрація оголосила конкурс на капітальний ремонт «розмальовки» 9-поверхового будинку по вулиці Молодіжній, 20 – журналісти місцевого сайту avdeevka.city знайшли оголошення про це у системі ProZorro. «Разукрашка», «дев'ятка» – цей звичайнісінький 9-поверховий будинок став відомим за роки війни через своє розташування: він прийняв на себе шквал снарядів, оскільки загороджує Авдіївку зі східного краю, з боку Донецька. У 2017-му австралійський художник Гвідо Ван Хелтен зобразив на східній стіні будинку портрет місцевої вчительки української мови та літератури Марини Марченко. Відтоді «дев'ятка» стала ще і художнім об'єктом: мурал обернений у бік окупованого Донецька. Радіо Донбас.Реалії зібрало основні об'єкти, зміст яких круто змінила війна.

Що ще відбулось цього дня?

Президент Петро Порошенко підписав закон про рівні права жінок і чоловіків у війську.

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення призначила телеканалу «112 Україна» перевірку «через ознаки розпалювання ворожнечі».

А Національне антикорупційне бюро України повідомило, що в Києві його детективи затримали «особу, ймовірно причетну до заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» у сумі 6,4 мільйона євро» – підозрюваного в «справі Мартиненка».

Куди поділися подарунки Порошенку від Білого дому?

Але не все цікаве на сьогодні. В Адміністрації президента й у Фонді президентів України не знають, де перебувають подарунки Петрові Порошенку від Білого дому. Про це йдеться у спецпроекті «Пострепорт» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший). Під час візиту до США у вересні 2014 року Порошенко отримав таріль від американського президента Барака Обами з іменним написом вартістю $700, а також скульптуру орла із нержавіючої сталі на інавгурації вартістю $600 – від віце-президента США Джо Байдена.

Станом на вересень 2014-го року – максимальна сума для подарунка, яку посадовець міг отримати, складала 625 гривень і 1218 гривень – сукупно вартість усіх подарунків за рік. Водночас сукупна вартість двох презентів від Білого дому складає $1300.

«У випадку, якщо президент отримує подарунок, який вище мінімуму – це розглядається як правопорушення, пов'язане з корупцією. Суб'єкт уповноважений є НАЗК – воно і має вирішувати відповідність дарунка і порушення чи ні», – вважає юрист громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Цокур.

Як собаки вчать людей говорити

У Маріуполі розвивається новий напрямок реабілітації в психології – каністерапія. 11 ентузіастів-кінологів і волонтерів Червоного Хреста з Донецької, Запорізької та Харківської областей пройшли спеціальні курси навчання і вже приступили до роботи. Четверо з них – в Маріуполі. Ініціаторами розвитку каністерапії в Україні стала Всеукраїнська федерація кінологів, маріупольська організація Червоного Хреста і міжнародна організація GIZ, яка вже багато років співпрацює з Україною в гуманітарному напрямку.

На кожну з груп такі зустрічі впливають однаково позитивно, говорить президент федерації Костянтин Бінковський. Замкнені діти вчаться спілкуванню, непосиди – терпінню, одні вчаться ходити, а інші – розмовляти, і в цьому їм допомагають собаки. Серед них трирічний лабрадор із кличкою Крас.

Не кидайте одне одного в біді!

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