Гламурна фотосесія зіграла злий жарт із підсанкційною росіянкою. ЄС лишає її в чорних списках

Календар Pirelli

2016-го Анастасія Ігнатова знялася для престижного календаря Pirelli разом зі світовими зірками, як-от Ніколь Кідман, Пенелопа Круз та Ума Турман. На сайті календаря вона була представлена як «професор політичної теорії МДУ та спеціальний гість». У Pirelli пізніше пояснили її участь «запрошенням фотографа».

Як наполягають у Раді ЄС, «єдиною правдоподібною причиною» участі Ігнатової у зйомці було партнерство Pirelli і «Ростеху» під керівництвом Сергія Чемезова: «Pirelli зазвичай знімає світових зірок шоу-бізнесу – і точно не університетських викладачів».

Історія з календарем, за словами авторів листа, «проливає світло» на тісні зв'язки Ігнатової з вітчимом – бенефіціаром війни в Україні.

Офшор, подарований на весілля

У листуванні єврочиновників та адвокатів Анастасії Ігнатової йдеться про щонайменше ще три активи, які вона могла отримати завдяки сімейному зв'язку із Сергієм Чемезовим.

Компанія Elsamex (Беліз). На цей офшор у 2000-х було придбано частку в нафтогазовій компанії « Ітера» вартістю в десятки мільйонів доларів. Пізніше OCCRP Центр з дослідження корупції та організованої злочинності знайшов прямий зв'язок офшору з мережею компаній « Трійка Діалог», через яку «проводили гроші, пов'язані з різними фінансовими злочинами». Адвокати Ігнатової вказують, що цей офшор вона отримала у подарунок від матері до свого майбутнього весілля.

Монографія з вітчимом

Анастасії Ігнатовій 38 років. Вона – дочка другої дружини Чемезова від її першого шлюбу. У 2013 році Ігнатова отримала ступінь кандидата політичних наук у МДІМВ Московський державний інститут міжнародних відносин і читала там лекції. Крім того, вона написала монографію «Державна політика в галузі високих технологій», редагував її особисто Сергій Чемезов, а співавтором виступила завідувачка кафедри політичної теорії МДІМВ Тетяна Алексєєва.

З науки Ігнатова пішла у бізнес. 2017 року вона очолила фармацевтичну компанію «Фармапт». Досі, за даними комерційного реєстру, пасербиця Чемезова залишається у компанії єдиним співробітником. Що не заважає компанії щороку приносити десятки мільйонів рублів прибутку.

Інший проєкт Ігнатової – компанія «Аїс Девелопмент», якій належить двоповерхова садиба у центрі Москви. 2020 року будинок та ділянку оцінювали в 500 млн рублів ($7 млн).

Санкції проти Чемезова та сім’ї

Санкції проти Ігнатової ЄС запровадив у квітні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Єврочиновники пояснюють рішення тим, що Ігнатова «є найближчим після дружини членом родини» Сергія Чемезова. Саме тому, вважають у Раді ЄС, вона отримувала вигоду з її діяльності.

Сам Чемезов опинився у чорних списках ще 2014 року, після анексії Криму. Тоді його назвали «одним із відомих близьких соратників Путіна» і звинуватили в отриманні вигоди з відносин із президентом.

«Система» направила запит Ігнатовій, але відповіді не отримала.