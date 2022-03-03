Текст поточного дня находится здесь.

Архив 7-го дня:

Киев

Вечером нанесен удар по киевской телебашне, она выстояла, снаряд упал рядом, в Бабьем Яру, месте расстрелов евреев и украинского подполья времен нацистской оккупации.

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Врач-анастезиолог центра детской кардиологии и кардиохирургии Марина Калабина погибла под обстрелом российских войск в Киевской области, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Ее машину расстреляли, когда она везли раненого племянника в больницу в Кухарях.

По данным Генштаба, продолжаются попытки наступления на город с северо-востока и северо-запада.

Продолжаются бои в Буче, есть новая разбитая техника армии России.

Нанесен удар по Ирпенскому военному госпиталю:

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Мэр Виталий Кличко заявил днем 2 марта, что российские военные стягивают силы в Киев, город готовится обороняться:«Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем защищать наш город».

На станции метро в Киеве обнаружили диверсантов, один из которых прятал в детской игрушке боеприпасы, сообщает КГГА.

10 военнослужащих вооруженных сил России взяли под стражу в Киевской области, сообщил Офис генерального прокурора.

Харьков

В Харькове российские ракеты днем опять попали в центральную часть города: здание горсовета, здание Дворца труда и жилые многоэтажки. По словам руководителя пресс-службы ГСЧС Харьковской области Евгения Василенко, получено сообщение, что в жилом доме маленький ребенок нуждается в помощи, продолжаются поиски.

Вечером нанесен удар по району танкового училища, ночью продолжались обстрелы из реактивной артиллерии.

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Во время вчерашнего обстрела центра города, как сообщают в Минобороны, погибли десятки харьковчан, среди них и дети, разрушены многоэтажки, школы, детсады и другая инфраструктура города.

По утренней сводке Генштаба, российский войска остановлены в районе Богодухова, Чугуева и Шевченковского.

Глава правления НТКУ Николай Чернотицкий сообщает, что после атаки на харьковскую телебашню исчезло местное вещание в T2 по всей области.

Житомир

Поздно вечером 1 марта обстреляны часть 95-й аэромобильной бригады и частные дома, по предварительным данным, погибли два человека, три человека травмированы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел Украины. Журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что повреждено родильное отделение.

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Сумы

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий просит поддержать Сумскую область в борьбе с российской армией, иначе «танки России будут в Киеве».

Также, по его словам, вчера в области работал Байрактар, есть уничтоженная российская техника.

Российские войска заняли Тростянец, сообщил глава ОГА.

Генштаб сообщает, что Россия предпринимает неудачные попытки удерживать в окружении Сумы, Лебедин и Охтырку.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает об опасности – в Сумской области российская армия минует заброшенную технику.

В Охтырке полицейские совместно с представителями тербороны задержали 10 военнослужащих РФ, сообщает Нацполиция.

Жители Конотопа Сумской области устроили "коридор позора" российским военным, пришедшим выдвинуть свой ультиматум местным властям, сообщают Сухопутные войска ВСУ (по ссылке видео).

Херсон

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал в телеграм видео большого количества жертв, расстреляных в городском парке. По его словам, это члены терробороны, которые пытслась остановить бронетехнику коктейлями молотова.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что ночью в город вошли русские войска, они захватили речной порт и железнодорожный вокзал. Россияне в города, но власть они не захватили, и над мэрией украинский флаг, сообщил Колыхаев.

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Наступательные действия в Херсонской области, по данным Генерального штаба, идут в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева.

Днем мэр обратился к СМИ с просьбой содействовать в получении зеленого коридора, чтобы была возможность вывезти раненых и убитых, завезти в город медикаменты и продукты питания.

Донбасс

После двух дней попыток, наконец, эвакуировано население Волновахи. По соодщению главы области Павла Кириленко, вывезли 346 людей.

Волноваха наполовину разрушена, из-за обстрелов туда не могла зайти эвакуационная колонна, в городе нет никаких коммуникаций, еды и воды.

Продолжаются бои за Мариуполь, вечером обстрелы были очень мощными. Мы ждем связи с корресондентом, чтобы узнать ситуацию на утро. По данным Генерального штаба, все силы н Донбассе Россия сосредоточила на блокировании Мариуполя.

По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, в первой половине дня был обстрелян Лисичанск, есть попадание ракеты Смерча в жилой дом, пострадавших нет. В Северодонецке попадание в детский сад, подвал жилого дома, перебит газопровод. Информация о пострадавших и погибших уточняется. "Гатят без разбора, куда попадут, страдают мирные жители. Начинаем разбирать завалы", - написал Гайдай.

В Старобельске люди вышли но военную технику России (видео).

Донбасс готовит бутылки с зажигательной смесью, чтобы встречать российские танки:

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Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что на седьмой день войны украинские военные перешли в наступление под Горловкой: «Зона ООС – там приятные новости. Большая часть наших подразделений удерживает свои позиции. А одна из наших бригад даже продвинулась по окраине Горловки».

Одесса

Ночь в самом городе прошла тихо. По сообщению Генштаба, Россия производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

Днем на территорию Одесского аэропорта упала ракета, погибших и травмированных нет, сообщил заместитель Одесского городского головы Олег Бриндак.

Укрзализниця назначила эвакуационный рейс Одесса – Ужгород. Отправление сегодя в 22:30.

Запорожье

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские военные летчики применяют штурмовую авиацию, нанося ракетные удары по местному аэропорту Запорожья, Бердянскому морскому торговому порту и окраинам города Васильевка.

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Вчера в Мелитополе люди голыми руками пытались остановить въезжающую в город колонну российской военной техники.

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Архив 6-го дня

Киев

Российские государственные агентства распространили заявление Минобороны РФ о том, что планируется нанести удары «высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-му главному центру психологических спецопераций в Киеве» якобы для «прекращения информационных атак против России». Жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, Минобороны РФ призвало покинуть свои дома.

Мэр Киева называет ситуацию угрожающей. «Враг хочет взять сердце нашей страны. Но мы будем драться и Киев не отдадим! Вооруженные силы, терроборона, небезразличные жители готовы и будут защищать столицу», – заявил Кличко в своем телеграмм-канале.

Практически сразу после этого нанесен удар по киевской телевышке.

Город держится, сообщают в Генеральном штабе: армия удерживает внешние рубежи обороны и критически важные объекты инфраструктуры, не допуская приближения российских частей к пригородам.

Продолжают выявлять и обезвреживать ДРГ, которые переодеваются в форму ВСУ, Нацгвардии и полиции для проникновения в Киев через боевые порядки войск Украины.

Ночью попадание снарядов по роддому "Адонис" в Бузовой. Персонал и женщины укрылись, сообщений о жертвах не было. Директор сети Виталий Гирин сообщил, что повреждения сильные, но здание стоит.

Мэр города Василькова Наталья Баласинович сообщила, что после попадания ракет в пятиэтажный дом, погибли два человека, трое ранены. Также в Калиновке повреждены три дома.

По информации Воздушных сил Украины, два самолета вчера сбили летчики-истребители под Васильковом и Броварами. Установкой Бук М-1 над Киевом также была сбита крылатая ракета.

Разбитая накануне российская техника в Буче:

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Харьков

Утром нанесен авиаудар по центру города, возле ОГА (площадь Свободы). Из-за удара крылатой ракетой по меньшей мере 10 человек погибли, более 20 травмированы, сообщает ГСЧС.

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Харьковчане на разбитой площади Свободы, самой большой площади Европы, обращаются к россиянам:

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Утром около восьми, как сообщает наш корреспондент, возобновилась работа Градов по Харькову, прилеты были очень частые.

Армия Украины, по сообщению Генерального штаба, на этом направлении сейчас уничтожает живую силу и военную технику РФ, которая пытается вклиниться и восстановить положение на первом рубеже обороны Харькова.

Днем советник главы ОП Алексей Арестович сообщил об обстреле больницы в Харькове. Число жертв уточняется.

Жители оккупированного Купянска вышли на улицы с желто-голубыми флагами и бросались на авто российских военных:

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Донбасс

В Волновахе вчера не смогли эвакуировать жителей, попавших в ситуацию гуманиратной катастрофы: эвакуационная колонна попала под обстрел Градов и вынуждена была вернуться. В колонне персонал не пострадал. В самой Волновахе люди прячутся в подвалах, у них нет света, еды, воды и связи. Некоторые сумели выйти из города пешком самостоятельно и добраться до Покровска.

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В Мариуполе продолжают стрелять, сообщает корреспондент проекта Радио Свобода «Новости Приазовья». По его данным, в городе нет интернета. Люди почти все время в коридорах или укрытиях, на улице трудно передвигаться.

«Ситуация – сложная. Полная нехватка информации, неизвестно, что с пострадавшими и не эвакуированными людьми на Восточном и в Левобережном районах. С провизией сложности даже в центре города», – сообщила корреспондентка. Магазины практически пустые, хлеб завозят по фиксированной цене – по 10 грн, выдают по две буханки на человека.

В Луганской области накануне были обстреляны многоэтажки Северодонецка, по сообщению главы области Сергея Гайдая, погибла женщина, двое ранены.

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Чернигов

По данным Генштаба, продолжались бои на этом направлении, чтобы войска России не могли подойти к Киеву в Северо-Востока.

В пригороде Чернигова, сообщают военные, разгромили ДРГ с бронемашинами, которая пыталась прорваться в Чернигов.

Сумы

Во время обстрела военной части погибли 70 украинских военных, а также гражданские, сообщал глава ОГА Дмитрий Живицкий.

Житомир

По сообщению Воздушных войск, украинские штурмовики Су-25 нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе на этом направлении.

Херсон

Сообщение Херсонской ОГА на 13:00:



10:53 – попадание снаряда в многоквартирные дома. Есть 1 погибший.

10:50 – горение автомобиля горводоканала.

11:03 – горят дома.

11:09 – горение квартиры двухэтажного дома.

11:15 – горят дома.В два часа ночи российский войска начали попытку наступлнеия на город.

Город ночью не обстреливали, он контролируется армией Украины, в этом убедился наш корреспондент, побывавший в Николаеве сегодня.

Геническ. По словам очевидцев, которым доверяет редакция Крым.Реалии, российские военные разбили лагерь на территории 17 училищ в Геническе. При выезде из Геническа на Арабатскую стрелку роют окопы. По городу военной техники нет. Еще вчера российская техника стояла вдоль трасс, сегодня дороги пусты, технику прячут в полях и посадках рядом. По подсчетам местных жителей, в окрестностях Геническа расположено до 2000 личного состава армии России. Они не разрешают уезжать из города мужчинам от 16 до 60 лет. В самом городе все спокойно, висят украинские флаги, выступал мэр, вчера на акцию в поддержку Украины в центр города выходили женщины.

Запорожье

Не было сообщений об освобождении Мелитополя и Бардянска: по сообщению мэров и ОГА, города временно оккупированы.

Воздушные силы сообщают, что Су-24м нанесли удары по колоннам российской техники близ Бердянска.

Корреспондент Радио Свобода сообщил, что в Бердянске собрался митинг жителей против российских войск, митингующие требуют, чтобы российские военные покинули город, а также скандируют «Украина» и поют гимн.

Телеграмм-канал оперативного штаба бердянской мэрии "Бердянск сейчас" сообщает, что во время митинга российская военная техника совершила залп в сторону морского порта. По предварительной информации, его инфраструктура не пострадала. В Бердянске также зафиксировано сегодня вооруженное нападение на аварийную бригаду «Водоканала».

Одесса

Сегодня утром при ракетном ударе по военной части в Лощиновке (Измаильский район) один военный погиб, еще один ранен, сообщил глава общественного совета при обладминистрации Сергей Братчук. Позже произошел ракетный удар по поселку Дачное.

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Архів 5-го дня:

Киев

В городе днем продолжались сигналы воздушной тревоги.

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В Буче ВСУ разбили колонну российского СОБРа.

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В ночь на 28 февраля уничтожена колонна техники под Макаровым.

Вечером попадание по Броварам, сообщил мэр Игорь Сапожко: ранены шестеро.

Продолжались попытки прорыва колонн техники в город. Генштаб, цитирую командующего обороной города, пишет, что армия ситуацию контролирует. Бои с ДРГ идут почти в каждом районе.

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Войска России пытались соорудить понтонную переправу через р.Ирпень под Демидовым и повторно взять Ирпень, им это не удалось.

Продолжаются атаки на аэродром Василькова.

Вечером нанесены ракетные удары по Василькову, Белой Церкви и Калиновке. Есть разрешенные жилые дома.

При атаках на Иванков в музее сгорело более 20 работ всемирно известной художницы Марии Приймаченко.

В Киеве сменилось время комендантского часа: 20:00-7:00

Харьков

Днем произошло попадание в жилые дома в центе города. Глава ОГА Олег Синегубов говорит об 11-ти погибших и десятках раненых.

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Утром произошел прорыв российской бронетехники в город, по сообщению Центра стратегический коммуникаций, технику разбили.

Местная власть сообщает о боях с диверсионными группами, их много, поэтому жителей просят оставаться дома. Комендантский час с 15:00 до 6:00.

Донбасс

В Волновахе гуманиратная катастрофа. Город вчера отбили, но он находится в окружении. Нет никаких коммуникаций, люди находятся в подвалах, на поверхности руины. Просят зеленый коридор, но пока он невозможен.

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Идут бои вокруг Мариуполя.

В центральных городах, Краматорске и Славянске, тихо. В Славянске нет света, сообщает корреспондент.

В Луганской области обстреляны многоэтажки Северодонецка, по сообщению главы области Сергея Гайдая, погибла женщина, двое ранены.

Чернигов

Нанесен ракетный удар по жилому дому. Удар пришелся по фундаменту. Пострадала одна женщина,ее жизни ничего не угрожает, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Из-за попаданий по центру поврежден детский сад, многоэтажки, админздания.

Сумы

Вокруг города есть российская военная техника. Ведутся бои.

Полиция и тероборона задержали группу российских военных.

Житомир

По городу вчера сработали ракеты Искандер, запущенные с территории Беларуси. Удар пришелся на район аэропорта и военной части.

Херсон

ОГА предупредила о планах использовать гражданское население для атаки на город. Призывают жителей не соглашаться на предложения об эвакуации, исходящие от российских военных. Также предупреждают, что те используют украинскую форму.

Были удары Градами по Каховке.

Сегодня днем в Каховку эвакуировали по зеленому коридору жителей близлежащих сел.

Запорожье

Обстреливался район запорожского аэродрома.

Запорожская ОГА в комментарии Украинской правде сообщила, что оккупирован Бердянск. Также не было сообщений об освобождении Мелитополя: город, по сообщению мэра Ивана Федорова, оккупирован с 26 февраля.

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что в БЕрдянске собрался митинг жителей против российских войск, митингующие требуют, чтобы российские военные покинули город, а также скандируют «Украина» и поют гимн.

Телеграмм-канал оперативного штаба бердянской мэрии "Бердянск сейчас" сообщает, что во время митинга российская военная техника совершила залп в сторону морского порта. По предварительной информации, его инфраструктура не пострадала. В Бердянске также зафиксировано сегодня вооруженное нападение на аварийную бригаду «Водоканала».

В Запорожье упростили прием в терроборону:

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Черновцы

Здесь накануне впервые сработала воздушная тревога. В остальных западных областях она срабатывает регулярно.

Архив 4-го дня:

Киев

Вечер для киевлян прошел под звуки сирен – четыре раза из-за угрозы авиационного удара людям приходилось прятаться в укрытиях.

Корреспондент Донбасс.Реалии Ольга Омельянчук сообщает: «Со стороны Беларуси в город прилетела крылатая ракета, вероятнее всего, она не разорвалась, упала на Подоле. На улицах практически нет людей».

В течение суток, по сводке Генерального штаба, Россия била по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяла авиацию с территории Крыма и Беларуси.

Продолжаются бои в районе Гостомельского и Васильковского аэродромов.

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С ночи горела нефтебаза под Васильковом, в с. Крячки. Примерно в полпервого жители Теремков услышали мощный взрыв со стороны Одесской трассы. «Укрзалізниця» сообщает, что вывезла 23 вагона-цистерны горючего с нефтебазы.

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ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную с территории Беларуси по Киеву, сообщает главнокомандующий Валерий Залужный. Ракету выпустили с самолета ТУ-22.

На улицах Киева продолжалась борьба силовиков и территориальной обороны с диверсантами, одна группа была обезврежена при попытке прорыва через блокпост в Дарницком районе. А до этого ДРГ была задержана и в Голосеевском районе.

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МВД Украины сообщает, что важные объекты пункта захоронения радиоактивных отходов киевского филиала «Объединение Радон» обстреляны не были, но «неизвестный объект попал рядом с предприятием».

Ситуация в Киевской области остается напряженной, но контролируемой, сообщает Киевская областная государственная администрация: «Остаются сложными направления Гостомель-Буча-Ворзель и Вышгород».

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Сотрудники СБУ заявляют, что завладели секретными документами российских военных, которые украинские силовики разбомбили под Гостомелем, среди документов: поименные данные, секретные пароли и шифры, боевой расчет с позывными бойцов и командиров, схемы действий противника: путей нападения, ухода, заправок, условные знаки.

В Госсслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в Буче утром снаряд попал в девятиэтажный жилой дом, начался пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет. Также ракета попала во двор жилого дома на Троещине, есть 7 раненых.

Мэр города Александр Маркушин сообщает, что украинская армия отбила Ирпень, подошло подкрепление. "Мы отбились, сегодня Ирпень на 100% под контролем."

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Наш корреспондент в пригороде Киева сообщает, что в магазинах практически нет продуктов, кроме сладостей и алкоголя. Гуманитурная ситуация тяжелая.

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Комендантский час в Киеве начался в 17:00 суботы и продлится до 8 утра понедельника.

Харьков

Легкая техника российских военных прорвалась в Харьков, в том числе и в центральную часть города, на улицах города продолжаются бои, сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

«Вооруженные силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города. Бои продолжаются в центре города и близлежащих территориях. Жители Харькова, не выходите из укрытий, не передвигайтесь транспортом», – написал он.

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Синегубов добавил, что Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк, это неправда.

Сейчас в центре Харькова продолжаются бои.

В ночь на 27 февраля российские войска в Харькове взорвали газопровод. В Госспецсвязи предостерегают от дезинформации: это не ядерный удар, хотя взрыв визуально похож на него. Также во время обстрела дома в Харькове погибла женщина.

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Сумы

Сумская военная администрация сообщает, что на город с юго-востока надвигается большая колонна техники России. Жителей просят не выходить на улицы. Российские военные несколько раз прорывались в Сумы, бронетехника входила в центральную часть города. Продолжаются бои за город.

В самом горде сейчас ситуация полностью контролируется ВСУ. Вчера днем зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие.

Охтырка, за которую велись бои прошлые сутки, также отбита; повреждена ТЭЦ.

Херсон

26 февраля была захвачена переправа через Днепр, но не сам город. Продолжаются бои.

В Скадовске и Голой Пристани армии России удалось выйти на рубежи, ведутся бои, но закрепиться им не дают, ссобщают ВСУ.

По сообщению главнокомандующего Валерия Залужного, украинский Байрактар разбил российскую военную технику в с. Чернобаевка Херсонской области.

Вчера в селе Херсонской области российские военные расстреляли из автомата гражданского журналиста.

Донбасс

Луганское направление: под Северодонецком разбита русская колонна, она отступила от города, сообщают в штабе ООС. Под Рубежным украинские войска уничтожили российскую ДРГ. Около 10.00 Сергей Гайдай, руководитель областной ВГА, сообщил, что российская колонна движется по территории Шульгинской ОТГ в сторону Старобельска.

Донецкое направление: войска РФ с самого утра обстреливали из Градов Сартану, Гнутово, Талаковку, сообщили в Донецкой ВГА. Также Сартану и Талаковку обстрелял самолет. В Торецке, Марьинке, Красногоровке и Светлодарске сохранялась относительная тишина. На 10.00 известно о 2 убитых и 3 раненых мирных жителях. Также в ВГА отмечают крайне сложную ситуацию в Волновахе. Город практически заблокирован российскими войсками: обстрелы не прекращаются, есть попадания в больницу, нет электричества и газа, скорые не выезжают на вызовы.

Корреспондент проекта Новини Приазов'я Анна Андрющук рассказывает: «Эта ночь была спокойной, мы спокойно спали, но продолжаются позиционые бои. Были удары Градами по Сартане, Талаковке и Гнутово».

Корреспондент Сергей Горбатенко: «В городе сохраняется тишина, нет взрывов. Продукты то исчезают, то появляются. Есть проблемы с наличными, банки не успевают пополнять банкоматы. ВГА сообщила, что в городе нашли знаки российских диверсантов, с ними сейчас активно борятся. Жители включились в помощь терробороне. Свет, вода, газ есть».

Николаев

Город полностью контролиует армия Украины, сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram: "Сегодня в городе есть несколько российских ДРГ, но ситуация под контролем. Танки и бронетехника, которые находятся сейчас на территории города – украинская. Будьте внимательны и берегите себя".

Одесса

Михаил Штекель сообщает, что все дни постоянно слышна работа комплексов ПВО С-300, которые обороняют город с воздуха. В городе взрывов не было. В городе и области задерживают диверсионные группы: «Ситуация в городе напряженная, в терроборону набирают всех желающих. Вчера мы с женой проверяли бомбоубежище возле нашего дома, они есть, обеспечены водой».

В Раздельной Одесской области группа пограничников, полицейских и терробороновцев обезвредила диверсионно-разведывательную группу, сообщила Государственная пограничная служба Украины. «Защитники Украины обнаружили подозрительных людей на микроавтобусе Volkswagen. При попытке проверить открыли огонь из другого автомобиля – внедорожника Mitsubishi L-200», – говорится в сообщении. В микроавтобусе были обнаружены оружие, в том числе автоматы и гранатометы, боеприпасы, мины и взрывчатка.

Волынь

Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщает, что утром с территории Беларуси нанесен воздушно-ракетный удар по воинской части возле города Владимир. Число жертв неизвестно. Сама граница области не нарушена, ситуация на остальной ее территории контролируемая.

Архив третьего дня, 26 февраля:

Киев

К северу от Киева армия РФ перегруппировалась и пытается идти вперед, чтобы блокировать столицу, но их сдерживают ВСУ. На Полесье российских военных продолжают блокировать по линии Бородянка-Буча-Вышгород.

В ночь на 26 февраля уничтожена колонна российской техники, состоящая из танка, двух грузовиков и двух легковых авто возле метро Берестейская, там военными России была атакована военная часть. 60 диверсантов взято в плен на Троещине. Идут бои в городе, КГГА просит не покидать убежища. Карта всех убежищ Киева.

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По сообщению Министерства энергетики, армия Украины вернула под контроль Киевскую ГЭС.

Утром по жилому дому в Соломенском районе нанесен ракетный удар. В дом видна дыра. Как сообщает ГСЧС, попадание на уровне 17-21 этажей. По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, двое погибших и четверо раненых. Но ГСЧС о погибших не сообщала, информация требует уточнения.

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Снаряд попал также в дом в Бородянке: трое погибших, под завалами могут быть люди.

К вечеру мэр города Виталий Кличко сообщил, что ситуация напряженная, но противника в городе нет. Продолжают работать ДРГ, которых обезвреживают украинские силовики. С начала вторжения в городе погибло 6 гражданских и 14 солдат, 71 человек ранен.

Под Белой Церковью сбит транспортник Ил-76 ВВС России.

В Василькове Россия пыталась высадить десант, шли бои. Продолжается битва за военный аэродром.

В Киевской области в жилой дом населенного пункта Бородянка Бучанского района попал снаряд, в результате чего произошел пожар и погибли три человека. Под завалами еще могут находиться люди. Об этом сообщает ГСЧС.

В Киеве комендантский час с 17:00 до 8:00. Киевский метрополитен прекратил пассажироперевозки и переведен в режим укрытия, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Укрзалізниця" назначила ряд эвакуационных рейсов из Киева. Отправление с Киев-пассажирского:

14:00 – дополнительный поезд №915 во Львов

15:02 – поезд №55 в Рахов

16:50 – поезд №249 в Черновцы

17:00 – дополнительный поезд в Ужгород

17:12 – поезд №13 в Солотвин

18:00 – поезд во Львов (с пересадкой по Виннице)

18:30 – поезд №81 в Ужгород

19:06 – поезд №43 в Ивано-Франковск

19:48 – поезд №95 в Рахов

20:05 – поезд №29 в Ужгород

20:12 – поезд №49 в Трускавец

20:21 – поезд №57 в Ворохту

20:21 – поезд №59 в Чоп

22:22 – поезд №7 в Черновцы

22:37 – поезд №91 во Львов

Харьков

По сообщению замминистра обороны Анны Маляр, продвижение русских войск на севере от города остановлено.

Глава Харьковской ОВГА Олег Синегобув сообщает, что за сутки под городом уничтожено более ста единиц бронетехники России. Несколько танков прорвались в город, где были уничтожены. Есть прорывы диверсионных групп. Россия обстреливает социальную инфраструктуру: снаряды попали по центру крови, детской областной больнице и домам. Жителей просят оставаться в убежищах.

Николаев

Ночью роботала ПВО, отбита атака с воздуха. Десант РФ не смог высадиться в Очакове, сообщает глава ОГА Виталий Ким.

Винница

Украинским истребителем сбит русский Су-25.

Сумы

По информации военной администрации, на улицах Сум идут бои, в разных частях города есть военная техника. Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео разбитой российской техники пол городом.

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По его словам, в городе проезжают российские танки, он окружен, но не захвачен. Нанесены единичные авиаудары, сообщают Сухопутные войска. По воинской части в Ахтырке российская армия нанесла три ракетных удара, перед этим обстреляла жилые кварталы. Ранено около 70 человек, одна женщина погибла. Умер ребенок, раненый из-за обстрела накануне.

Сумская областная военно-гражданская администрация сообщает, что диверсионные группы российских войск разбрасывают детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи, начиненные взрывчаткой.

Чернигов

Весь день Чернигов обстреливали из ГРАДов. Пострадала областная больница и жилой дом. В области уничтожено около 20 единиц техники и множество солдат армии РФ, сообщили в ОТУ «Север.» ВСУ сдерживают российские войска перед Нежином, Прилуками.

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Херсон

Продвижение российских войск к городу остановлено, сообщает замминистра обороны Анна Маляр. По сообщению ОГА, над городом украинский флаг. Днем бои велись в районе Казацкое-Веселе. К вечеру армия РФ вышла на рубежи Скадовска и Голой Пристани, сообщает Генштаб. ВСУ сражаются, чтобы не допустить укрепления противника на левом берегу Днепра.

Запорожье

В городе, по сообщению ОГА, ночь прошла спокойно. Самые сложные бои ведутся за Мелитополь. В городе много бронетехники. Есть угроза обстрела россиянами Запорожской АЭС – МВД.

Одесса

Ночью работала ПВО, отражала авиаудары. В Коблево огнем с берега уничтожен российский катер с 20-ю военными.

Донбасс

Луганское направление: Россия пытается захватить Старобельск. Но все ключевые города области - Северодонецк, Лисичанск, Рубежное - контролирует украинская армия. Утром местные жители сообщили про артиллерийский удар по Лисичанску. Станицу Луганскую, Крымское, Марковку оккупировали российские войска.

Донецкое направление: второй день подряд обстреливают Волноваху. По информации Донецкой областной ВГА, там уже погибли 15 мирных жителей. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о 3 убитых и 3 раненных (среди них один ребенок) после авиаудара по поселку Сартана возле Мариуполя. Пострадали поселки Бугас и Новогнатовка. В Славянске сообщили о выявлении меток российских диверсантов. В городе ввели комендантский час.

«Похоронная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено», – сообщает глава ОВГА Сергей Гайдай.

СБУ сообщает, что подконтрольная России администрация Донецка выдает местным боевикам и российской армии противогазы: спецслужба полагает, что есть риск подрыва промышленных емкостей с химикатами с целью обвинить Украину.

Львов

СБУ во Львовской области опровергают информацию о высадке десанта России в районе населенного пункта Броды. Систуация в горде спокойная, периодически срабатывает сирена воздушной тревоги из-за вылета самолетов с территории Беларуси.

Архив за второй день, 25 февраля

Киев

Ночью работала ПВО. Над городом сбили ракету, она упала на ул. Кошица 7а в Дарницком районе, горел 9-этажный дом, трое раненых, один тяжело. Кевляне провели ночь в бомбоубежищах и метрполитене.

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На рассвете российские войска пытаются вплотную приблизиться к Киеву. На севере и западе от столицы слышны разрывы. Идут бои в районе Дымера и Иванкова, есть новая атака на аэродром Гостомеля, который был отбит от российского десанта вчера. Взрывы на аэродроме Гостомеля слышны в Киеве. Около 8 утра под Гостомелем была сожжена колонна российской бронетехники. Жителей Оболони КГГА просит не выходить на улицы из-за приближения боевых действий. Центр крови принимает кровь с 8:00 до 18:00: ул. Максима Берлинського, 12; ул Петра Запорожца, 26.

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Штаб Сухопутных войск Киева сообщает, что оружие для территориальной обороны выдется по адресам Пугачева, 10, Глушкова, 9 и Полярная, 20.

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Со стороны Иванкова на Киев пытаются прорываться танки. На подступах к Киеву обороной города подрываются мосты. ЧАЕС продолжает находиться под контролем российских войск, Госинспекция ядерного регулирования сообщает о некотором повышении радиационного фона из-за движения тяжелой техники (поднимается верхний шар грунта). Утром под Киевом российские военных захватили автомобили КРАЗ и ГАЗ Нацгвардии Украины и двигались на них в столицу; по данным замминистра обороны Анны Маляр, они обзврежены. Около 9:30 Минобороны сообщает о русской ДРГ на Оболони.

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В районе правительственного квартала в Киеве была слышна стрельба, сообщает Associated Press.

Очевидцы сняли видео наезда танка на лековой автомобиль в Киеве. Водителя спасли киевляне, разломав искореженный автомобиль.

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Во время обстрела Ворзеля осколки попали в детский дом, сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова. Дети не пострадали.

Сумы

Ночью шли бои за город. По данным Сухопутных войск, бой продолжается. Ночью российские танки видели на улицах города. Местные жители сообщают о красных повязках на рукавах у российских солдат. Конотоп Сумской области захвачен. Рядом с ним ВСУ уничтожили колонну военной техники из 30-ти единиц.

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Вечером российские войска обстреляли детский сад в Ахтырке: у двоих детей – осколочные ранения, погибли сторож и сотрудница детсада, сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Чернигов

По словам советника ОП Арестовича, украинские войска на Черниговском направлении остановили наступление противника. В настоящее время активные боевые действия там не ведутся, российские силы накапливают резервы.

Запорожье

Ночью был ракетный удар по пограничной части. Есть раненые и погибшие пограничники. Идут бои за Мелитополь. По данным главного управления ГСЧС в Запорожской области, в результате попадания снаряда жилой дом пострадали 12-летняя девочка и 46-летний мужчина.

Донбасс

Утро 25 февраля в Славянске ситуация спокойная. Взрывов не слышно. Ночью происходили атаки диверсионных групп на Счастье и Станицу Луганску.

Автобусы, которые должны были эвакуировать людей из прифронтового города Счастье, были обстреляны системами БМ-21 «Град»​ с территории ОРЛО, сообщает глава Луганской Областной Администрации Серегй Гайдай.

Количество пострадавших уточняется.

Бронегруппа пыталась прорвать оборону у Трехизбенки. Уничтожено 2 российских танка и 1 БМП - штаб ООС. Обстрелян Старобельск.

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Харьков

На рассввете наступление российских войск шло на населенные пункты Дергачи и Пченеги, сообщает ОГА. Идут бои за Охтырку. Звуки боя слышны в Харькове постоянно. Многие жители ночевали в бомбоубежищах и метро.

Возле харьковской окружной уничтожена колонна русских Градов. На месте происшествия есть тело погибшего российского военного, о других потерях живой силы пока неизвестно.

В 16 часов воздушная тревога в Харькове. Немедленно уходите в укрытие. Летят бомбардировщики – Департамент гражданской защиты.

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Кропивницкий

Ночью нанесен воздушный удар по подразделениям, расположенным в регионе.

Херсон

Нанесен удар по мосту через Днепр в Антоновке. В регионе разбита колонна российской техники.

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщает, что после ожесточенных боев российская армия с большими потерями прорвала оборону Херсона. Он написал, что украинские войска потеряли контроль над переправой, просит не паниковать и обещает, что власть будет делать все возможное, чтобы сохранить жизнь людей.

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Корреспондент сообщает, что в Геническе над админзданиями висят украинские флаги. Но возле администрациии находится российская военная техника. Вчера ОГА сообщала, что город захвачен. В Геническе нет света и воды сейчас. При подрыве генического моста для остановки прорыва российской техники погиб сапер, сообщает 35-я бригада морской пехоты: «Матрос Виталий Скакун вызвался взорвать Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение вражеской танковой колонны. Он заменял важный стратегический объект, но вовремя уйти оттуда не успел». В бригаде говорят, что подрыв моста существенно замедлил продвижение российских войск на направлении.

Одесса

Утром в городе тихо, сообщает наш корреспондент. Ночью в центре слышали сирену.

Винница

ПВО Украины сбила российскую крылатую ракету в Винницкой области. Сообщение винницкой Обладминистрации.

Днепр

Обстановка в городе утром спокойная, сообщает наш журналист. Люди ходят, магазины работают, но в них нет именно хлеба,другие продукты есть.

«Укрзалізниця» планирует организовать дополнительные эвакуационные поезда. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил руководитель по коммуникациям "Укрзализныци" Александр Шевченко. «Я не называю конечные станции, ведь мы держим маршрут максимально засекреченным и просим пассажиров по возможности не отмечать геолокацию и не поститься видео с поездов». «Укрзалізниця» из соображений безопасности иногда оперативно изменяет маршрут движения поездов – в зависимости от обстоятельств на дороге. «Мы меняем скорость, направление движения. Мы выполняем много маневров, чтобы довезти всех. У нас уже есть обстрелянные поезда. Нам нужно, чтобы люди спокойно доехали».

Архив первого дня, 24 февраля

В 5 утра армия России атаковала украинские города. Нападения произошло и на Донбассе, и с других направлений: удары с воздуха по военным объектам и аэродромам в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе. Военная техника России нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской; днем – в Житомирской и Киевской областях. В 5:30 утра ПВО Украины в Борисполе отражали атаку неизвестных летательных аппаратов, заявил мэр города.

Киев

Днем в Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы через Чернобыльскую зону, сообщает Госпогранслужба: «Военная техника врага зашла через пункт пропуска «Вильча». Пограничниками вместе с украинскими военными принят бой». Днем прорыв был остановлен, но вечером, после жестокого боя, ЧАЭС захвачена. Это подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге правительства.

В самом городе Киеве работает метро. Киевские власти сообщают о зафиксированной воздушной угрозе и просят в случае включения сирен всех срочно перейти в бомбоубежища. Закрылысь учебные заведения. Введен комендантский час с 22:00.

Весь день шли бои за аэропорт в Гостомеле. Там сбили три вертолета Ка52 из 34-х атакующих. Вечером Российская Федерация высадила дополнительный десант из 20 вертолетов КА-52 и Ми-8.

В Вышгороде сбит российский вертолет, сообщают Сухопутные войска Украины.

В Обуховском районе Киевской области упал военный самолет ВСУ, на борту которого находились 14 человек, сообщает ГСЧС. Число погибших уточняется. О причине авиакатастрофы не сообщают.

В 16:00 в Киеве объявлена воздушная угроза, КМДА попросила жителей срочно перейти в укрытия.

Донбасс

По данным на 9:00 в Мариуполе в результате обстрела погиб один человек, двое ранены. Днем уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о гибели ребенка. Позже днем Мариуполь обстреляли из «Градов», район Восточный горел, такую информацию сообщает корреспондент Радио Свобода из города.

В Константиновке были слышны громкие взрывы. Эти взрывы не похожи на то, что мы обычно слышим – артиллерию или реактивные системы залпового огня. Это что-то намного мощнее, говорят журналисты в поле. Предположительно ракеты.

Краматорск, Славянск проснулись от нескольких мощных разрывов. Предположительно, попадание по аэродрому. По данным Сухопутных войск Украины, под Краматорском сбит шестой российский самолет.

В Бахмуте были слышны взрывы, горел штаб ООС в Часовом Яру. Шли бои за Счастье, взорван мост через Северский Донец. «Ситуация под контролем, работают грады и 120-мм с перерывами в 10-15 минут. Морально-психологическое состояние на высоком уровне – бойцы», – пишет журналист Андрей Цаплиенко. «Город Счастья под контролем. Уничтожено 50 российских оккупантов», – сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. В 15:00 Сухопутные войска сообщают о тяжелых боях за Счастье и Станицу Луганскую. Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Продолжается бой, ситуация напряженная, сообщает штаб ООС. В Угледаре в Донецкой области снаряды попали в местную больницу, убиты четыре человека и еще 10 раненых, в том числе шесть медиков, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Житомир

По месту дислокации отдела пограничной службы «Млачевка» Житомирского отряда произведены обстрелы из «Градов».

Бровары

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, в результате удара по военному городку погиб один человек, один ранен, пятеро пострадали. Днем Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики сообщил о новых ракетных ударах в Броварах.

Харьков

Нанесен удар по аэродрому Чугуева. По радио передали сигнал о воздушной тревоге. Около Харькова, на объездной дороге, сожжены четыре российских танка, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В Чугуеве в следствие попадания снаряда в жилой дом погиб ребенок.

Одесса

В Одессе наблюдались очереди на заправках, в остальном в городе обстановка днем была спокойной. Закрылысь учебные заведения. Вооруженные силы Украины опровергли информацию о высадке российского десанта в городе. Разрывы были слышни с 5 до 6 утра. По данным нашего журналиста, это работало ПВО по самолетам, которые летели к Одессе со стороны мора, но официального подтверждения этого сообщения пока нет. По Подольску, по военной части, был нанесен ракетно-бомбовый удар, обновленные данные: 22 погибших (данные Одесской ОГА), из-под завалов спасены шесть человек, один из них позже скончался в больнице.

Позже днем возле Одессы и в Одессе – четыре ракетных удара и два взрыва, без жертв. В 13:40 по одной ракете попали в села Каролино-Бугаз и Грибовка, еще две ударили по аэропорту «Буялик».

ГПСУ сообщает, что остров Змеиный атаковали с российских кораблей.

Бердянск, Мелитополь

При обстреле воинской части в районе аэродрома Бердянска один человек погиб и пять раненых, сообщал и.о. мэра города Александр Свидло. В Мелитополе произошли удары по военной базе, есть пострадавшие.

Крым

Военная техника перешла административную границу сухопутным путем. Происходит движение российской военной техники через админграницу, сообщают в ГСЧС.

Херсонская область

Во время обстрела населенного пункта Семихатки Генического района Херсонской области погиб 17-летний юноша. Днев в Геническ зашла пехота с отметками Z, сообщает корреспондент Радио Свобода из города. Такие отметки раньше видели на российской военной технике. Они пытаются захватить отделение полиции. В 17:00 мэр Геническа Александр Тулупов в комментарии Укринформу заявил, что город захвачен.

По сообщению ОГА, от обстрелов погибли 13 человек, из них двое – дети. Сообщают о захвате российскими войсками города Олешки и переправы через Днепр.

На территории Каховской ГЭС присутствуют неизвестные вооруженные лица, на дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков.

Кривой Рог

В Кривом Роге организовали эвакуацию жителей микрорайона Макулан и окружающего сектора в связи с тем, что после ракетных ударов по складам танковой бригады началось тление боеприпасов. Об этом сообщил заместитель главы Центрально-Городского райсовета Кривого Рога Андрей Логинов.

Луцк, Ивано-Франковск

Нанесены удары по аэропортам