Головне на ранок: літак ВПС США в небі над Україною, у ВООЗ опублікували дані про «омікрон»

Літак ВПС США RC-135 кілька годин перебував у небі над Україною – агентство, президент Зеленський закликав звільнити заступника очільника МВС через інцидент у районі проведення ООС, у ВООЗ кажуть, що «омікрон» більш заразний, але його симптоми легші. Про це та інші новини читайте в огляді Радіо Свобода.

Літак ВПС США RC-135 кілька годин перебував у небі над Україною – агентство

Стратегічний розвідувальний літак ВПС США RC-135 Rivet Joint вперше здійснив політ у небі України, повідомило агентство «Інтерфакс» із посиланням на західні авіаційні ресурси.

Літак радіоелектронної розвідки, який вилетів з авіабази Мілденхолл у Великій Британії, вранці 11 грудня увійшов у повітряний простір України в районі Волинської області і попрямував на схід, уздовж кордону з Білоруссю. Протягом більш ніж чотирьох годин американський розвідувальний літак курсував над Харківською, Дніпропетровською, Запорізькою, Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Загальний час перебування літака в повітряному просторі України становив понад шість годин. Раніше такі літаки не були помічені в українському небі, застосовувалися інші апарати – стратегічні безпілотники RQ-4 Global Hawk, які, зокрема, вели повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Літаки RC-135 Rivet Joint до останнього часу використовувалися в основному для ведення радіоелектронної розвідки біля кордонів Росії у Чорному морі, Балтійському та Північному регіоні Росії.

Як повідомляв Національний центр управління обороною Росії, 10 грудня винищувач Су-30 вилітав на супровід літака-розвідника Poseidon ВМС США над акваторією Чорного моря.

Зеленський закликав звільнити заступника очільника МВС через інцидент у районі проведення ООС

Президент України Володимир Зеленський ініціює відставку заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі через інцидент, що стався за його участі на блокпосту при в'їзді в район проведення Операції об'єднаних сил. Про це повідомляється у телеграм-каналі Зеленського.

«Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу. На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція», – наголосив Зеленський.

«Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником», – написав президент.

Він наголосив, що у будь-якому випадку, відповіддю на законну вимогу представника поліції, має бути коректна поведінка кожної людини, незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин.

Раніше сам заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сутичку з поліцейськими на блокпосту в Донецькій області.

«Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

У соцмережах 10 грудня з’явилося відео, зняте нібито після того, як поліція зупинила автомобіль на блокпосту на в’їзді в Донецьку область. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який перебував у машині, не зупинився одразу і грубо спілкувався з поліцейськими, зокрема, через те, що вони його не впізнали.

Гогілашвілі висловив згоду з рішенням міністра Дениса Монастирського ініціювати щодо нього дисциплінарне провадження. Він додав, що готує рапорт на ім’я очільника міністерства і буде «всіляко сприяти» проведенню розслідування.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

ВООЗ: «омікрон» більш заразний, але його симптоми легші

Штам коронавірусу «омікрон», уперше виявлений у листопаді 2021 року на півдні Африки, поширюється швидше, ніж штам «дельта», а наявні вакцини, очевидно, є менш ефективними проти нього. Однак, стверджують фахівці на підставі аналізу даних, «омікрон» викликає мʼякший перебіг хвороби. Така інформація міститься в опублікованому 12 грудня інформаційному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоровʼя, який цитує агентство France-Presse.

У документі також стверджується, що в тих країнах, де «омікрон» стане поширюватись, він, швидше за все, витіснить «дельту».

Наразі випадки зараження «омікроном» зафіксовані в 63 країнах. У Південно-Африканській Республіці поширення «омікрону» вже призвело до нової хвилі епідемії, кількість заражених за кілька тижнів зросла в кілька разів. При цьому зазначається, що більшість хворих відчувають лише легкі симптоми, схожі на звичайну застуду. Як і раніше, не підтверджено жодної смерті пацієнта з «омікроном».

Проте влада Великої Британії 12 грудня оголосила про підвищення рівня епідемічної небезпеки. У країні виявлено вже понад тисячу інфікованих «омікроном», є й випадки госпіталізації. Підтверджених летальних випадків також немає. Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телезверненні закликав усіх дорослих громадян країни зробити третє щеплення від COVID-19, заявивши, що воно з високим ступенем ймовірності захистить від «омікрону».

Ізраїль вніс Велику Британію, Данію та Бельгію до «чорного списку», заборонивши вʼїзд із цих держав.

Фахівці наголошують, що все ще зарано робити остаточні висновки як про відносну мʼякість нового штаму, так і про його більшу заразність і здатність долати захист, створений вакцинацією. Дослідження в ПАР та Ізраїлі – на обмеженому матеріалі – показали значне зниження ефективності двох доз вакцини Pfizer проти «омікрону». Але, як стверджується, ефективність третього, «бустерного» щеплення залишається високою.

Держсекретар США: джерело тиску на Росію – «Північний потік-2»

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає малоймовірним запуск «Північного потоку-2» у випадку ескалації агресії проти України і називає це джерелом тиску на Росію. Про це Блінкен заявив в інтерв'ю телеканалу NBC «Meet the Press», пише Bloomberg.

«Це дуже малоймовірно чи важко побачити (роботу «Північного потоку-2» – ред.), якщо Росія відновить агресію проти України, – наголосив Держсекретар США і додав, – Насправді це джерело тиску на Росію, оскільки президент Путін хоче бачити, як газ тече цим трубопроводом».

На вихідних держсекретар США перебував у Ліверпулі, де відбулася зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн «групи семи».

У «Групу семи» входять найбільші індустріально розвинені демократичні країни – США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Канада та Японія. Росія брала участь у роботі групи до окупації Криму у 2014 році.

Глави МЗС країн G7, крім загального комюніке про підсумки зустрічі, ухвалили окрему заяву «Про Росію та Україну». Вона містить засудження нарощування угруповання російських збройних сил біля кордонів з Україною, а також агресивної риторики стосовно Української держави.

Документ також містить заклик до зниження напруженості та переговорів по дипломатичних каналах. Також згадано телефонну розмову президентів США і Росії 7 грудня, відзначено зусилля Німеччини та Франції у «нормандському форматі» та міститься заклик втілити в життя Мінські угоди про мирне врегулювання конфлікту на сході України.

США та країни Заходу вважають, що Росія може готувати напад на Україну і тому зосередила поблизу кордонів з Україною приблизно 100 тисяч своїх військовослужбовців.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну. На цьому тлі США повідомляли про плани поставити Києву більше озброєнь, включаючи протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

«Ми отримали гарантії, що жодного тиску не буде» – Арестович про «особливий статус» Донбасу

Сполучені Штати не тиснутимуть на Київ щодо надання «особливого статусу» окупованим територіям, заявив радник голови Офісу президента та спікер української делегації до Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович у «Суботньому інтерв’ю» для Радіо Свобода.

Таким чином він відповів на питання щодо візиту заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд до Росії. Після неї керівник адміністрації президент Росії Тарас Козак заявив російським медіа, що сторони нібито погодилися про необхідність «особливого статусу Донбасу в складі України». Сама Нуланд публічно таких заяв не робила.

«Тут за текст будь-якого повідомлення завжди йде важка боротьба. Тобто, можуть бути поступки в тексті, щоб потім відбувся якийсь трек на практиці. Це боротьба за формулювання. Тут не треба особливо хвилювалися. Ми отримали напевні гарантії, що жодного тиску не буде, буде вирішення питання», – сказав Арестович.

За словами спікера української делегації, ТКГ займається саме конкретизацією загальних положень, передбачених Мінськими домовленостями.

«У росіян свій погляд. Вони намагалися нав’язати нам усі ці вісім років свій погляд. Не вийшло. У нас свій погляд. Зокрема «особливий статус». Ми за «особливий статус» Донбасу. Але ж це треба пояснити, що ми маємо на увазі під цим. Ми бачимо його як використання того самого закону про децентралізацію, який стосується всієї України, зараз працює, і надання разом «особливої економічної зони», – додав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 12 жовтня назвав неправдивою інформацію про те, що заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорювала надання особливого статусу окупованим частинам українського Донбасу під час свого візиту до Росії.

Київ і Вашингтон заперечують повідомлення агентства Associated Press про те, що США нібито переконуватимуть Україну надати автономію окупованій частині Донбасу.