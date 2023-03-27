Радіо Свобода Weekly: Україна і Захід відреагували на заяву Путіна про ядерну зброю

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Україна вимагає терміново скликати Раду безпеки ООН через заяву Путіна

МЗС України вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку із заявою президента Росії Володимира Путіна про рішення розмістити російську ядерну зброю в Білорусі.

Київ очікує «ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля» від постійних членів Радбезу ООН – Франції, Великої Британії, США та Китаю. Деталі тут

Ядерна риторика Росії є небезпечною та безвідповідальною – НАТО

У НАТО розкритикували Москву за її «небезпечну та безвідповідальну» ядерну риторику через день після того, як російський президент заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

«НАТО пильне, і ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії, які б змусили нас скоригувати нашу власну», – сказав речник НАТО.

Після заяви Путіна у США розповіли, чи Росія переміщувала ядерну зброю

У Білому домі стверджують, що наразі немає жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін виконав свою обіцянку розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: «Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або переміщував будь-яку ядерну зброю».

У ЄС заявили про готовність відповісти на розміщення РФ ядерної зброї в Білорусі

Євросоюз готовий запровадити нові санкції у разі розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі, заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

«Розміщення Білоруссю російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь все ще може зупинити це, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями», – наголосив Боррель.

«Рідні не знають, чи живі діти». Коли Путіна покарають у Гаазі за депортацію маленьких українців?

Що відомо про катування жителів Херсонщини під час російської окупації? За які злочини можна притягнути до відповідальності керівництво Росії і тих, хто безпосередньо скоював ці злочини? Чи покарають Путіна за депортацію українських дітей, і коли це може статися?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Як довго російська армія зможе наступати?

До активних дій на великій частині території України російська армія перейшла на початку зими цього року. Важкі бої розгорнулись у Луганській, Донецькій та частково Харківській областях.

Які успіхи має російська армія у наступі і наскільки у неї вистачить сил продовжувати з таким же завзяттям? Текстова публікація тут

Вибухи на складах боєприпасів у Болгарії: знищені докази, російські агенти та війна Росії проти Україні

Численні пожежі та вибухи на об'єктах болгарської військової промисловості розпочалися понад 10 років тому і їхня кількість помітно зросла після російської окупації Криму в 2014 році, що була першою фазою війни Росії проти України.

При цьому, понад три роки слідство вважало, зокрема, що болгарський постачальник зброї отруївся салатом із руколою. Чому болгарські слідчі та прокурори затягують слідство, хоча доказів стає дедалі більше?

Про це розслідування Болгарської служби Радіо Свобода. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Деніел Райс про роботу радником Залужного, військову допомогу та ситуацію на фронті

Деніел Райс – новопризначений президент Американського університету в Києві. Нині в Україні він поєднує дві посади, друга його робота – радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Працювати із українським генералом Райс почав у березні 2022-го, у розпал бойових дій. Як випускник Вест-Пойнту, маючи численні контакти у військово-політичному керівництві США, Райс розповів, що лобіював потреби зброї для української армії в Америці. Текстова публікація тут

Король бензоколонки. «Схеми» знайшли новий бізнес Медведчука в Росії

Із початку масштабного вторгнення Віктора Медведчука бачили різним. Засмученим – після затримання. Втомленим – після допитів. Роздратованим – після обміну на українських військових. Але несподівано для багатьох у січні 2023-го Медведчук, жвавий і усміхнений, з’явився в етері пропагандистського RT.

Кум Путіна прийшов на інтерв’ю з новиною: він створює новий політичний рух, який, за його словами, «розвінчає те, що Україна монолітна у своїх поглядах і в своїй нібито підтримці Зеленського і його злочинного режиму». І знову говорить про «неонацизм в Україні» та виступає «за дружбу з Росією».

Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) спільно з проєктом Scanner Project вирішили перевірити, чи не з’явилася у родини підозрюваного в Україні у держзраді Медведчука якась нова фінансова «годівниця». І встановили, що пов’язаний з кумом Путіна нафтовий бізнес поповнився двома мережами заправок у Росії. Текстова публікація тут

«Окремі священники УПЦ (МП) напевне брали участь і у воєнних злочинах» – професор Ярослав Грицак

УПЦ (Московського патріархату) «втратила репутаційно дуже сильно, окремі священники, мабуть, активно співпрацювали з Росією, з країною-агресором», зазначив в ефірі Радіо Свобода професор Українського католицького університету, історик Ярослав Грицак.

Він також прокоментував заяву Української православної церкви (МП) щодо рішення Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» про розірвання договору оренди приміщень Лаври з УПЦ (МП) із 29 березня 2023 року. Про це тут

«Свята краса». Києво-Печерська лавра на стародавніх гравюрах

Зараз Києво-Печерська лавра – в епіцентрі уваги і у вирі подій. Вона має повністю перейти до складу Православної церкви України (ПЦУ). Раніше цього року вперше предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів богослужіння в Свято-Успенському соборі лаври.

І такі служби стали вже регулярними у Верхній лаврі. До кінця березня, за розпорядженням державних органів, УПЦ (Московського патріархату) має звільнити і Нижню лавру, включно з територією, де розташовані Дальні і Ближні печери зі святими мощами. Лавра завжди милувала око протягом багатьох століть.

Старі гравюри із зображенням найбільшої християнської святині Східної Європи можна подивитися тут.

Чому Кремль так розлютила українська пропозиція перейменувати Росію на Московію?

Уряд України «опрацьовує питання» можливості і доцільності перейменування Росії на Московію після доручення, яке дав президент Володимир Зеленський. Доручення з’явилось раніше у березні після того, як відповідна петиція про перейменування Росії на Московію набрала потрібні 25 тисяч голосів на сайті Офісу президента України.

У Росії, між тим, дуже гостро відреагували на таку ідею з перейменуванням і вдалися до образливих назв для самої України. Читайте тут

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Як колишній «якудза» воює за Україну? Інтерв'ю з Харусаном

Свого справжнього імені японець на позивний «Харусан» не називає. Йому 50 років, останній з них він провів в Україні, у лавах ЗСУ. Війна, розв'язана Росією, спонукала Харусана взяти до рук зброю, щоб захистити українську незалежність та… «спокутувати гріхи минулого». Адже з юності, впродовж майже 20 років, Харусан був членом якудзи (злочинній організації, яку нерідко називають «японською мафією»), а згодом ще 10 років провів за ґратами.

Попри знання лише японської мови, нині Харусан проходить підготовку у Грузинському національному легіоні. За рік в Україні опанував майстерність снайпера і вже бував на передовій. Влітку на шиї у Харусана з'явилося нове тату – український тризуб. І воно у нього не єдине! Адже, будучи якудзою, чоловік розписав тіло притаманними членам банди яскравими татуюваннями. Радіо Свободі він погодився їх показати і розповісти, що означають. Читайте і дивіться за лінком

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