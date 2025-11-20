Доступність посилання

Політика

Зеленський лишає Єрмака і готує помсту за «плівки Міндіча»? Таємний план США і РФ

Зеленський повертається в Україну

Ввечері у президента України Володимира Зеленського запланована розмова із фракцією «Слуги народу».

Тим часом депутат Ярослав Железняк із «Голосу» повідомляє, що Зеленський ухвалив рішення не звільняти Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента і контратакувати причетних до «Міндічгейту».

  • Що це означає, особливо на тлі, коли частина «слуг» все ще вимагає відставити керівника Офісу президента?
  • Єрмак залишається?
  • Криза посилюється?

Переговори про завершення війни в Україні

Усе це відбувається на тлі повідомлень про таємні переговори США і Кремля про завершення війни в Україні. Західні медіа оприлюднюють деталі нового «мирного плану»: серед іншого, там прописують так звану «орендну плату» за Донбас та пункти про території і російську мову.

  • Як на це реагуватиме Зеленський?
  • Україну дотиснуть?

