Головне на ранок: справа Порошенка, голова ЦРУ в Києві, спецпризначенці з Канади в Україні

Печерський райсуд Києва не зміг ввечері 17 січня оголосити рішення про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петрові Порошенку, продовження засідання очікують 19 січня, директор ЦРУ США Вільям Бернс 12 січня побував у Києві, повідомляє CNN, Канада, за даними місцевих ЗМІ, надіслала в Україну «невеликий контингент» спецпризначенців з елітного підрозділу збройних сил. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Виходу судді з нарадчої кімнати у «справі Порошенка» не відбулося – рішення очікується 19 січня

Печерський райсуд Києва не зміг у понеділок ввечері оголосити рішення про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, суддя не вийшов із нарадчої кімнати, продовження засідання очікується 19 січня о 14:00.

Раніше сьогодні сторона обвинувачення просила суд взяти Порошенка під варту із можливістю виходу під заставу в 1 мільярд гривень. Натомість адвокати політика просять не призначати йому запобіжний захід взагалі. Вони також наполягали, що Порошенко не є підозрюваним, оскільки, згідно з позицією захисту, щодо нього не виконали належним чином відповідної процесуальної дії.

Крім того, сам Порошенко сказав: «Жодного приводу для уникнення від судочинства я не давав і давати не буду».

Читайте також: Сенатори США сподіваються на «справедливий суд» у справі проти Порошенка

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу.

Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.

CNN: у Києві побував директор ЦРУ. Про цей візит офіційно не повідомляли

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 12 січня побував у Києві, де зустрівся з представниками української розвідки і мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CNN.

Із посиланням на власні джерела американський мовник стверджує, що візит відбувся 12 січня. Директор ЦРУ обговорив із українськими колегами ризики масштабного вторгнення Росії в Україну. Після цього США офіційно повідомили, що Росія «вже підготувала групу оперативників, щоб проводити операції під «чужим прапором» на сході України» – ідеться про інсценування нападу на російські гібридні сили на Донбасі.

Кореспондентка CNN Наташа Бертран вказує, що Бернс виступав як ключовий посередник між США, Росією та Україною впродовж останніх кількох місяців, коли Москва концентрувала свої сили поблизу українського кордону. Він, зокрема, мав зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на початку листопада 2021 року.

Канада надіслала в Україну «невеликий контингент» спецпризначенців – ЗМІ

Канада надіслала в Україну «невеликий контингент» спецпризначенців з елітного підрозділу збройних сил, Канадського полку спеціальних операцій (CSOR). Про це канадський телеканал Global News повідомив 17 січня із посиланням на власні джерела.

Ці джерела вказують, що присутність в Україні канадських спецпризначенців, які прибули 9 січня, є частиною міжнародних зусиль під егідою НАТО зі стримання російської агресії проти України. Підрозділ також отримав завдання допомогти розробити план евакуації канадських дипломатів у разі масштабного вторгнення Росії.

За словами речниці полку Ембер Біно, ці канадські спецпризначенці працюють в Україні з 2020 року. Підрозділ спеціалізується на тренуванні, а також на перевірці інструкторів та військового керівництва. Водночас, за даними джерел Global News, надісланий у січні контингент не має завдань із тренування.

Минулого тижня уряд Канади закликав своїх громадян уникати поїздок в Україну через нарощування російських військ біля українських кордонів. Цього тижня міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Київ, де зустрінеться з українськими посадовцями та канадськими військовими інструкторами.

«Політична маніпуляція»: СБУ про слова Лукашенка щодо «нарощування Україною сил» біля кордонів Білорусі

У Службі безпеки України заперечили слова Олександра Лукашенка про нібито нарощування Києвом своїх збройних сил на кордоні з Білоруссю.

Як заявив голова Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю відомства Артем Дехтяренко в коментарі Радіо Свобода, СБУ, Міністерство оборони, Збройні сили та інші відомства вживають заходів, «аби не допустити дестабілізації ситуації в державі, в тому числі в інформаційній сфері».

«Окремо наголошуємо: маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів Російської Федерації про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону «націоналістів-радикалів», які нібито є «гірше, ніж натівські військовослужбовці», не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни проти України», – заявив він.

Читайте також: До кібератак на Україну можуть бути причетні спецслужби Білорусі – РНБО

У СБУ закликали українські та міжнародні медіа «ретельно перевіряти подібну інформацію, аби не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій».

Раніше Олександр Лукашенко анонсував спільні з Росією військові навчання у регіонах Білорусі, які межують із Україною.

При цьому, як передає державне агентство БелТА він заявив, що Україна нібито «продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з «націоналістів-радикалів».

Військовий облік жінок: у Міноборони анонсували зміни

У Міністерстві оборони України заявляють, що робота над спрощенням порядку постановки жінок на військовий облік триває, і пообіцяли повідомити про майбутні зміни в цьому процесі.

«Протягом 2022 року триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож, будуть зміни, про які Міноборони обов’язково повідомить. Штрафів протягом 2022-го не буде. Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін», – написала на своїй сторінці у фейсбуці заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік – як чоловіків, так і жінок, у тому числі і «цифровізація» тих процесів, «які технічно можливо перевести в онлайн».

Маляр вкотре наголосила, що «прямо зараз» жінкам не треба йти до територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів).

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляв, що зі взяттям на військовий облік ніяких змін у житті українських жінок не буде.

За його словами, протягом року всі процедури будуть «відкалібровані таким чином», щоб для українок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців «процес постановки на облік був максимально комфортним».

17 грудня набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міністерства оборони України із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Усього до списку входять понад 100 професій.

Як пояснили у Міноборони, представниці внесених до оновленого списку професій віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом 2022 року.