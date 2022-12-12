Радіо Свобода Weekly: Архієпископ УПЦ (МП) принижував честь та гідність українців – СБУ

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

СБУ підозрює ректора Почаївської семінарії УПЦ (МП) у «поширенні релігійної ворожнечі»

Ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП) повідомили про підозру в розпалюванні ворожнечі.

«Архієпископ поширював через соцмережі «дописи», якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Щоб «розганяти» деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх «публікацій» користувався наративами російських пропагандистів», – повідомила СБУ.

Правоохоронці також звітують про обшуки в місці проживання очільника закладу та в самій семінарії, де виявили проросійську пропагандистську літературу. Більше про це тут

Призначений Мінкультом керівник «Києво-Печерської лаври» про перебування УПЦ (МП) в ній: «А чому я маю бути проти?»

Керівник Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Олександр Рудник, призначений Міністерством культури, не бачить причин для відселення церковників УПЦ (Московського патріархату) із території заповідника. Про це він сказав під час спілкування з журналістами проєкту Радіо Свобода «Схеми».

Відповідаючи на запитання, чи має монастир УПЦ (МП) і надалі перебувати на території національного заповідника, Рудник зазначив, що «юридично це питання до Кабінету міністрів». На уточнювальне запитання, яка його позиція як керівника заповідника щодо перебування монастиря УПЦ (МП) у лаврі, Рудник відповів: «А чому я маю бути проти?».

А на запитання, за що саме він у 2019 році отримав нагороду з рук намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебідя) та чи не бачить у цьому конфлікту інтересів, Олександр Рудник сказав: «Я намагаюся будувати нормальні взаємовідносини заповідника з усіма користувачами і орендарями…» Детальніше дивіться і читайте за лінком

Омбудсмен оцінив можливість обміну представників УПЦ (МП) на утримуваних у Росії українців

Омбудсмен України Дмитро Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода оцінив можливість обміну представників УПЦ (МП) на утримуваних Росією українців.

«Я не хотів би загострювати питання саме на представниках церкви. Можу сказати, що будь-який громадянин РФ, який цікавить російську владу, ми готові розглядати будь-які варіанти повернення їх на територію Росії задля повернення наших героїв», – пояснив він. Більше про це тут

Атаки чи диверсії? Вибухи і пожежі охоплюють російські військові об'єкти (інтерактивна карта)

Радіо Свобода склало хронологію вибухів та пожеж, а можливо і диверсій, на військових об'єктах Російської Федерації, а також створило інтерактивну карту, яка показує їхнє розташування та віддаленість від кордону з Україною.

Якщо ці інциденти справді відбулися внаслідок дій українських військових, то що це означає для перспектив російсько-української війни? Як це коментують аналітики? І чи відбувається те, про що писали на початку вересня у своїй статті Залужний і Забродський? Читайте і дивіться за лінком

Цілі для ЗСУ: які російські військові об'єкти в Криму можуть бути уражені українською армією?

Де має знову з'явитись «бавовна» в Криму? Який із російських об'єктів є ціллю «номер один» для ЗСУ? Джанкой, Севастополь, Гвардійське, Бельбек?

Журналісти двох проєктів Радіо Свобода «Крим.Реалії» і «Схеми» дослідили свіжі супутникові знімки найважливіших російських військових об'єктів окупованого півострова. Текстова версія тут.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Чому українській армії треба ще більше артилерії та боєприпасів?

Ось уже понад пів року українська армія для оборони та звільнення окупованої Росією землі використовує артилерію західного зразка. Все починалося зі 155-міліметрових американських гаубиць, але на цей момент партнери України передали понад десяток систем у різних калібрах.

Які результати їхнього використання на полі бою? З якими проблемами стикається зараз українська артилерія? І що буде із радянським калібром? Текстова публікація тут

«Знищення української культури є ключовим елементом російської агресії»: письменник Дейв Еґґерс

Нищення української культури під час широкомасштабної війни – це не випадковість, бо Росія вже сотні років намагається стерти самобутню українську культуру, а кількасотрічні цілеспрямовані зусилля із винищення усього видатного: культурних установ, особистостей і культурної пам’яті. На цьому наголошує американський письменник, видавець, правозахисник і член Американського ПЕНу Дейв Еґґерс.

Він вперше приїхав до України, щоб спільно з колегами американського та українського ПЕН-осередків презентувати Звіт про втрати української культури після 24 лютого 2022 року.

Про що йдеться у дослідженні? Чому Росія системно і наполегливо зазіхає на українську культурну спадщину? Яка історія культурної втрати найбільше вразила американського письменника? Текст ексклюзивного інтерв’ю читайте за лінком

Українську мову почали масово вивчати у світі – це наслідки масштабної агресії Росії

Понад 1 мільйон 300 тисяч людей з усього світу вирішили вивчати українську мову після початку повномасштабної війни Росії проти України – це дані компанії Duolingo, що випускає програму для вивчення мов. Цікавість до української мови залишається стабільно високою уже понад 9 місяців, вказують в компанії.

Серед тих, хто взявся за вивчення української мови – американець Артур. «Після 24 лютого я почув багато історій, зокрема від української діаспори в Америці, що російська для них асоціюється з мовою окупантів. Це вплинуло на мене», – зазначає він. Читайте про це тут

«Фільтрації, пограбування та поховання солдатів у канавах». Як живе в окупації лівий берег Херсонщини?

Що змінилося на лівому березі Херсонщини майже через місяць після звільнення правобережної частини регіону? Чи змінюється кількість російських військових та їхньої техніки на цій території? Чи є ознаки того, що російські окупанти готові відступати з лівобережної Херсонщини, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Текстова публікація тут

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Марія Бурмака про війну, знищення Харкова, перемогу України. Інтерв’ю

Харків – рідне місто української співачки Марії Бурмаки. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода вона розповідає, що могла би плакати щодня, споглядаючи фото руйнувань міста її дитинства, однак, як вона сама каже, не має на це права: «Я розумію, що місто любові моїх батьків нищиться, але я живу із думкою, що після перемоги ми все відбудуємо».

Радіо Свобода поспілкувалося із Марією Бурмакою у Празі, де у співачки відбулися два концерти. Для музикантки виконати пісню на слова поетеси Олени Теліги, яка жила у чеській столиці, стало здійсненням давньої мрії. Бурмака виконала її у нашій студії ексклюзивно для глядачів Радіо Свобода. Текст інтерв’ю тут

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