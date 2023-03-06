Радіо Свобода Weekly: Понад 200 тисяч солдатів і 1800 офіцерів Росія втратила в Україні – командувач сил НАТО

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Масштаб війни неймовірний»: командувач сил НАТО озвучив втрати армії РФ в Україні

Від початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила пораненими та вбитими понад 200 тисяч своїх солдатів і понад 1800 офіцерів, заявив генерал Крістофер Каволі, командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі.

«Масштаб цієї війни неймовірний», – наголосив він. За інформацією американського генерала, окрім особового складу, армія РФ втратила понад дві тисячі бойових танків.

У середньому російське військо вистрілює 23 тисяч артилерійських снарядів щодня, зазначив Каволі. Детальніше тут

«Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію» – Зеленський про «юридичний Рамштайн»

Президент України Володимир Зеленський 5 березня підбив підсумки юридичної конференції United for Justice, яка відбулася у Львові.

«Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої держави, проти наших людей», – заявив він.

За словами Зеленського, мають бути покарані всі, хто в будь-який спосіб причетний до російської агресії.

«Це робота, яка вже ведеться. Це домовленості, яких ми вже досягаємо. Це інституції, які вже працюють і будуть працювати ще активніше заради відновлення справедливості. Заради покарання винних в агресії. Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну», – наголосив глава держави. Більше про це тут

Як танки ЗСУ воюють під Бахмутом?

Оборона Бахмуту та підготовка до масштабного наступу Росії: як штурмують українські позиції, де ЗСУ можуть контратакувати і чому попереду – вирішальні місяці війни?

Танки, артилерія, дрони: кровопролитні бої за Донбас. Текстова публікація тут

«Зі звільненням Криму ЗСУ розпочнеться територіальна дезінтеграція Російської Федерації» – Чубаров

«Деякі поважні військові експерти прогнозують, що звільнення Криму відбудеться до звільнення територій на сході України», – зазначив в ефірі програми Свобода Live голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, під тиском перемог ЗСУ в Москві можуть статися зміни у військово-політичному керівництві Росії. Чубаров також скептично поставився до будівництва у Криму окупаційною владою фортифікаційних споруд, щоб зупинити наступ української армії. Текст інтерв’ю за лінком

«Процеси внутрішнього російського розвалу підбираються до критичної межі» – Огризко

Президент РФ Володимир Путін, який заговорив про розпад Росії, в чому звинуватив Захід, дуже добре розуміє, що відбувається, адже «процеси внутрішнього російського розвалу підбираються до критичної межі». На цьому наголосив колишній очільник МЗС України Володимир Огризко в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода LIVE».

А російські заяви про «ядерний апокаліпсис» – це черговий блеф, зазначає Огризко. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Хто гальмує націоналізацію «Альфа-Банку» російських олігархів?

У жовтні 2022 року народні депутати від фракції «Слуга народу» публічно заговорили про націоналізацію «Альфа-Банку». Це сталося одразу після ухвалення спеціального законодавства. В грудні того ж року радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що така націоналізація «вже почалася». Втім, згодом його слова на початку 2023-го заперечила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, яка заявила, що регулятор не бачить ознак неплатоспроможності банку, а отже – і причин для його націоналізації.

Тобто, через рік повномасштабної війни «Альфа-Банк» і досі належить російським олігархам. Тільки за січень-листопад минулого року банк втратив понад 40 млрд грн (це понад 36% від усіх активів), змінив назву і структуру власності. Чому цей актив досі належить росіянам? І хто гальмує процес націоналізації? Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) дослідили, що відбувається з процесом конфіскації цього активу і що цьому досі перешкоджає. Читайте про це тут

Прифронтовий Куп’янськ: «розстріляна колона дітей, партизани і новий наступ РФ»

29 селищ на Харківщині ще перебувають під окупацією Росії. Усі – в Куп’янському районі. Сусідні до них населені пункти залишилися прифронтовими і потерпають через обстріли російської армії. Буває «більше 50» за лічені години.

Попри це, а також кількамісячну відсутність електроенергії й водопостачання, є цивільні, які відмовляються евакуюватися. І це при тому, що, як кажуть у ГУР МОУ, саме на Куп’янському напрямку російські війська можуть незабаром піти у новий наступ.

Які настрої нині у районі та самому місті, мера якого підозрюють у держзраді? Чи є серед місцевих прихильники «русского мира», в той час, коли інші під страхом смерті допомагають ЗСУ? Та в чому стратегічно важливе значення Куп’янська і довколишніх сіл? Про це – у великому репортажі Радіо Свобода за лінком

«У серпні повертаємося додому». Чи піде армія РФ з Маріуполя у 2023 році?

Чи можуть українські військові звільнити Маріуполь Донецької області вже цього року? Як на останні обстріли у місті відреагували його жителі й окупанти, які там розміщені? Що означатиме втрата Маріуполя для Путіна і російської армії?

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» запитав про це експертів. Текстова публікація тут

«Війну виграє піхота»: інтерв’ю з Героєм України Леонідом Ходою

Перша окрема Сіверська танкова бригада у перші дні повномасштабного вторгнення Росії зіграла ключову роль в обороні Чернігова, що також стало важливим елементом перемоги ЗСУ в битві за Київ.

Командир бригади, Герой України Леонід Хода в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» розповів про бої на півночі України, зміни в українській армії протягом останнього року, а також про тактику російських збройних сил на Запорізькому напрямку, де зараз воює 1-а танкова. Текстова публікація тут

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Війна і мова: як в Україні люди масово переходять на українську мову?

Розв'язана Росією повномасштабна війна та воєнні злочини російської армії підштовхують російськомовних громадян України переходити на українську мову. Цей процес набув масового характеру по всій країні. Це помітно і на прикладі Дніпра, де все частіше лунає українська у транспорті, у крамницях, на вулицях. За останній рік в місті з’явився не один розмовний клуб, працюють кілька мовних курсів.

Радіо Свобода поговорило з людьми, які свідомо вирішили розмовляти українською в побуті, дізналося, які є можливості для вивчення і вдосконалення мови в Дніпрі, а також розпитало про складнощі та «лайфхаки» відмови від російської мови і переходу на українську. Читайте і дивіться за лінком

Удар по вокзалу в Краматорську. Розслідування. Інтерв’ю із представницею HRW Айдою Сойєр

Балістичною ракетою, оснащеною касетною боєголовкою, російська армія завдала удару по вокзалу Краматорська Донецької області 8 квітня 2022 року. Результати розслідування цієї атаки – внаслідок якої загинули 58 цивільних, а сотні людей отримали важкі поранення – опублікувала міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) спільно з дослідницькою групою SITU.

Що ж вдалося встановити? Про це Радіо Свобода поговорило із Айдою Сойєр, керівницею департаменту криз і конфліктів, який і готував звіт про розслідування ракетного удару в Краматорську. Читайте за лінком

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