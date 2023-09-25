Радіо Свобода Weekly: Генерал Тарнавський розповів про прорив лінії оборони армії РФ у Запорізькій області

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Тарнавський про прорив лінії оборони сил РФ на Запоріжжі та звіт ISW

Українські війська поглиблюють своє проникнення в окуповану РФ частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного, повідомив у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

А напередодні командувач угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України прорвали лінію оборони російських військ біля села Вербове у Запорізькій області.

«На лівому фланзі біля Вербового у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне — не втратити цієї ініціативи», – повідомив він. Більше інформації тут

Розвідка Британії: вибухи на аеродромі біля Москви можуть бути найбільшою стратегічною проблемою для лідерів РФ

Вибухи на аеродромі Чкаловський неподалік Москви, ймовірно, будуть найбільшою стратегічною проблемою для лідерів Росії, вважають у Міністерстві оборони Британії.



У відомстві звертають увагу, що протягом чотирьох днів минулого, як Росія, так і Україна зазнали надзвичайно інтенсивних атак глибоко в тилу. Надходили повідомлення про вибухи на російських логістичних об’єктах, авіабазах і командних пунктах в окупованому Криму і Краснодарському краї та Підмосков’ї.



«Однак вибухи на авіабазі Чкаловський поблизу Москви, ймовірно, будуть найбільшою стратегічною проблемою для російських лідерів. Це чутливе місце, оскільки тут розміщені спеціальні військові літаки, а також VIP-транспорт для російських лідерів», – йдеться у повідомленні міністерства, яке посилається на дані британської розвідки. Більше про це тут

Зеленський назвав «дуже продуктивним» тиждень за підсумками зустрічей у США та Канаді

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже продуктивним тиждень за підсумками його зустрічей у США та Канаді. За словами президента, Україна змогла отримати багато оборонних та інших рішень.

«Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це й артилерія, потрібні снаряди, ракети для «хаймарсів», ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини. І ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це «медеваки» – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання. Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО», – сказав Зеленський.

За його оцінкою, у США пролунало «багато морально сильних і важливих позицій» на різних рівнях, так само і в Канаді. Більше інформації тут

«Я – перший серед рівних» – Руслан Стефанчук про роботу Ради, депутатів-прогульників, ОПЗЖ, заборону УПЦ (МП) та олігархів

Як українська влада має намір боротися (чи не боротися) з олігархами? Чи дійсно з повномасштабною війною Верховна Рада втратила останні залишки своєї суб’єктності? Що робити з депутатами-прогульниками і любителями мальдівських курортів під час відряджень? Які шанси розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця цього року і чому парламент не ухвалює закон про заборону УПЦ (МП), попри те, що частина депутатів це вимагає?

Про це, а також про те, де наразі перебувають повнолітні діти голови Верховної Ради, Радіо Свобода поговорило з Русланом Стефанчуком в ексклюзивному інтерв’ю. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Храм-самобуд» УПЦ (МП) на місці Десятинної церкви знесуть. Але чи відбудує Україна Десятинну церкву?

Історія з МАФом-самобудом на місці Десятинної церкви, що його звела понад десятиліття тому УПЦ (Московського патріархату), добігає кінця. Апеляційний господарський суд Києва виніс рішення про демонтаж «храму-кіоску», як його називали.

Але тепер постає питання – що буде на місці Десятинної церкви після знесення МАФу – чи мають залишатись просто фундаменти першої кам’яної церкви періоду України-Русі, чи треба все ж таки відбудувати Десятинну церкву, яка була одним із символів Русі? Спільної думки в цьому питанні наразі немає. Читайте і дивіться тут

«Максимальна дистанція від Росії»: як війна впливає на погляди вірян на півдні і перехід до ПЦУ

Як війна, яку веде Росія проти України, російські обстріли українських міст і сіл, впливають на ставлення до Української православної церкви (Московського патріархату)? Чи відбувається долучення релігійних громад на півдні до Православної церкви України (ПЦУ)? І в чому складність цього процесу та від чого він залежить?

Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Які запаси танків і артилерії в Росії і як швидко вони з'являтимуться на війні в Україні?

Росія, разом із частковим переходом промисловості на воєнні рейки нарощує виробництво озброєння і техніки. На знищенні певних її типів під час наступу вже кілька місяців фокусується Україна.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» досліджують радянські запаси артилерії і танків у Росії і можливості військово-промислового комплексу РФ повертати їх у стрій для війни в Україні. Текстова публікація тут

«Що таке перемога»: кримчанин-командир підрозділу розповів про наступ, стандарти НАТО і полонених

Кримчанин Михайло Новосельцев – командир підрозділу 110-ї бригади ТРО ЗСУ. У 2014 році виїхав із Криму і добровільно мобілізувався до української армії, брав участь в АТО. Демобілізувався 2015-го. З початку повномасштабного вторгнення Росії до України повернувся в ЗСУ. Півтора роки підрозділ Новосільцева перебуває на передових позиціях у Запорізькій області.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» на півдні України поспілкувалися із уродженцем Джанкоя. Текстова публікація тут

«Ставленики ФСБ та чиновники часів Януковича»: хто саме отримав мандати на російських псевдовиборах в окупації?

На окупованих територіях України оголосили переможців у так званих виборах, організованих Росією. Хто ці люди і чому вони зголосилися взяти участь у цьому процесі? Яке політичне минуле мають так звані переможці та яке майбутнє їх очікує?

Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

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20 років тому: книжка «Україна – не Росія» Леоніда Кучми і конфлікт за острів Тузла

На початку вересня 2003 року, вийшла книжка чинного тоді президента Леоніда Кучми «Україна – не Росія». Цікаво, що спочатку книжка вийшла російською мовою і була презентована в Москві. Вже потім з’явився український наклад, але перша презентація була в Москві російською.

А наприкінці того ж місяця почався конфлікт довкола острова Тузла в Керченській протоці. Почалося будівництво дамби з російського боку Керченської протоки до українського острова. При цьому пролунали офіційні російські заяви, що ставили під сумнів українську приналежність «коси Тузла». Мовляв, під питанням, чия це юрисдикція. А тодішній керівник адміністрації президента Росії Олександр Волошин взагалі пригрозив атомною бомбою, щоправда, спілкуючись з українськими журналістами неофіційно. Це був чи не перший прояв відкритої російської агресії проти України, яка минулого року переросла в повномасштабну війну.

Більше про ті події у проєкті Радіо Свобода «Історична Свобода» говорили з журналістом та істориком Олексієм Мустафіним. Читайте і дивіться за лінком

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