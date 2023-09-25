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Війна

Радіо Свобода Weekly: Генерал Тарнавський розповів про прорив лінії оборони армії РФ у Запорізькій області

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Тарнавський про прорив лінії оборони сил РФ на Запоріжжі та звіт ISW

Українські війська поглиблюють своє проникнення в окуповану РФ частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного, повідомив у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

А напередодні командувач угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України прорвали лінію оборони російських військ біля села Вербове у Запорізькій області.

«На лівому фланзі біля Вербового у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне — не втратити цієї ініціативи», – повідомив він. Більше інформації тут

Розвідка Британії: вибухи на аеродромі біля Москви можуть бути найбільшою стратегічною проблемою для лідерів РФ

Вибухи на аеродромі Чкаловський неподалік Москви, ймовірно, будуть найбільшою стратегічною проблемою для лідерів Росії, вважають у Міністерстві оборони Британії.

У відомстві звертають увагу, що протягом чотирьох днів минулого, як Росія, так і Україна зазнали надзвичайно інтенсивних атак глибоко в тилу. Надходили повідомлення про вибухи на російських логістичних об’єктах, авіабазах і командних пунктах в окупованому Криму і Краснодарському краї та Підмосков’ї.

«Однак вибухи на авіабазі Чкаловський поблизу Москви, ймовірно, будуть найбільшою стратегічною проблемою для російських лідерів. Це чутливе місце, оскільки тут розміщені спеціальні військові літаки, а також VIP-транспорт для російських лідерів», – йдеться у повідомленні міністерства, яке посилається на дані британської розвідки. Більше про це тут

Зеленський назвав «дуже продуктивним» тиждень за підсумками зустрічей у США та Канаді

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден (праворуч). Білий дім. Вашингтон, 21 вересня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден (праворуч). Білий дім. Вашингтон, 21 вересня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський назвав дуже продуктивним тиждень за підсумками його зустрічей у США та Канаді. За словами президента, Україна змогла отримати багато оборонних та інших рішень.

«Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це й артилерія, потрібні снаряди, ракети для «хаймарсів», ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини. І ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це «медеваки» – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання. Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО», – сказав Зеленський.

За його оцінкою, у США пролунало «багато морально сильних і важливих позицій» на різних рівнях, так само і в Канаді. Більше інформації тут

«Я – перший серед рівних» – Руслан Стефанчук про роботу Ради, депутатів-прогульників, ОПЗЖ, заборону УПЦ (МП) та олігархів

Як українська влада має намір боротися (чи не боротися) з олігархами? Чи дійсно з повномасштабною війною Верховна Рада втратила останні залишки своєї суб’єктності? Що робити з депутатами-прогульниками і любителями мальдівських курортів під час відряджень? Які шанси розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця цього року і чому парламент не ухвалює закон про заборону УПЦ (МП), попри те, що частина депутатів це вимагає?

Про це, а також про те, де наразі перебувають повнолітні діти голови Верховної Ради, Радіо Свобода поговорило з Русланом Стефанчуком в ексклюзивному інтерв’ю. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Храм-самобуд» УПЦ (МП) на місці Десятинної церкви знесуть. Але чи відбудує Україна Десятинну церкву?

На передньому плані так звана «каплиця» УПЦ (Московського патріархату), незаконно збудована біля фундаменту Десятинної церкви на території Національного музею історії України. Київ, 2 лютого 2018 року
На передньому плані так звана «каплиця» УПЦ (Московського патріархату), незаконно збудована біля фундаменту Десятинної церкви на території Національного музею історії України. Київ, 2 лютого 2018 року

Історія з МАФом-самобудом на місці Десятинної церкви, що його звела понад десятиліття тому УПЦ (Московського патріархату), добігає кінця. Апеляційний господарський суд Києва виніс рішення про демонтаж «храму-кіоску», як його називали.

Але тепер постає питання – що буде на місці Десятинної церкви після знесення МАФу – чи мають залишатись просто фундаменти першої кам’яної церкви періоду України-Русі, чи треба все ж таки відбудувати Десятинну церкву, яка була одним із символів Русі? Спільної думки в цьому питанні наразі немає. Читайте і дивіться тут

«Максимальна дистанція від Росії»: як війна впливає на погляди вірян на півдні і перехід до ПЦУ

Як війна, яку веде Росія проти України, російські обстріли українських міст і сіл, впливають на ставлення до Української православної церкви (Московського патріархату)? Чи відбувається долучення релігійних громад на півдні до Православної церкви України (ПЦУ)? І в чому складність цього процесу та від чого він залежить?

Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Які запаси танків і артилерії в Росії і як швидко вони з'являтимуться на війні в Україні?

Росія, разом із частковим переходом промисловості на воєнні рейки нарощує виробництво озброєння і техніки. На знищенні певних її типів під час наступу вже кілька місяців фокусується Україна.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» досліджують радянські запаси артилерії і танків у Росії і можливості військово-промислового комплексу РФ повертати їх у стрій для війни в Україні. Текстова публікація тут

«Що таке перемога»: кримчанин-командир підрозділу розповів про наступ, стандарти НАТО і полонених

Кримчанин Михайло Новосельцев – командир підрозділу 110-ї бригади ТРО ЗСУ. У 2014 році виїхав із Криму і добровільно мобілізувався до української армії, брав участь в АТО. Демобілізувався 2015-го. З початку повномасштабного вторгнення Росії до України повернувся в ЗСУ. Півтора роки підрозділ Новосільцева перебуває на передових позиціях у Запорізькій області.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» на півдні України поспілкувалися із уродженцем Джанкоя. Текстова публікація тут

«Ставленики ФСБ та чиновники часів Януковича»: хто саме отримав мандати на російських псевдовиборах в окупації?

На окупованих територіях України оголосили переможців у так званих виборах, організованих Росією. Хто ці люди і чому вони зголосилися взяти участь у цьому процесі? Яке політичне минуле мають так звані переможці та яке майбутнє їх очікує?

Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

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20 років тому: книжка «Україна – не Росія» Леоніда Кучми і конфлікт за острів Тузла

Пантон із прикордонниками України, його видно з дамби, яку насипають російські будівельники в Керченській протоці з боку Краснодарського краю Росії, 23 жовтня 2003 року
Пантон із прикордонниками України, його видно з дамби, яку насипають російські будівельники в Керченській протоці з боку Краснодарського краю Росії, 23 жовтня 2003 року

На початку вересня 2003 року, вийшла книжка чинного тоді президента Леоніда Кучми «Україна – не Росія». Цікаво, що спочатку книжка вийшла російською мовою і була презентована в Москві. Вже потім з’явився український наклад, але перша презентація була в Москві російською.

А наприкінці того ж місяця почався конфлікт довкола острова Тузла в Керченській протоці. Почалося будівництво дамби з російського боку Керченської протоки до українського острова. При цьому пролунали офіційні російські заяви, що ставили під сумнів українську приналежність «коси Тузла». Мовляв, під питанням, чия це юрисдикція. А тодішній керівник адміністрації президента Росії Олександр Волошин взагалі пригрозив атомною бомбою, щоправда, спілкуючись з українськими журналістами неофіційно. Це був чи не перший прояв відкритої російської агресії проти України, яка минулого року переросла в повномасштабну війну.

Більше про ті події у проєкті Радіо Свобода «Історична Свобода» говорили з журналістом та істориком Олексієм Мустафіним. Читайте і дивіться за лінком

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