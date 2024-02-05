Радіо Свобода Weekly: Росія вперше визнана у суді порушницею міжнародного права

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Суд помиляється» і «створює плутанину» – коментарі суддів про рішення суду ООН щодо Росії

Судді Міжнародного суду ООН залишили низку коментарів до рішення у позові України проти Росії зі звинуваченнями в утисках кримських татар, фінансуванні бойовиків на Донбасі та збиття пасажирського літака MH17 із 298 іноземцями на борту влітку 2014 року, та іншими діями, які порушують міжнародні договори.

Рішення у цій, як її називає українська сторона, «великій справі» Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс через 7 років після подання позову, 31 січня 2024 року. Суд відкинув більшість обвинувачень на адресу Росії, визнавши її винною лише за 2 статтями міжнародних конвенцій з 8, на які посилалася Україна.

Рішення ухвалювалось колегією із 15 суддів, які є представниками різних країн-членів ООН. Деякі судді були не згодними з частиною рішень суду, зокрема тими, що стосуються визначення поняття фінансування тероризму та оцінки утисків кримськотатарського народу. І все ж цим рішенням Росія була вперше офіційно визнана порушницею міжнародного права. Більше про це тут

Зеленський подякував ЄС за допомогу Україні та згадав про США: «чекаємо рішень»

Президент України Володимир Зеленський подякував за «довгоочікуване рішення ЄС» і заявив, що Україна чекає рішень від США.

«Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн – разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі. Але водночас – це чіткий сигнал через Атлантику, сигнал про те, що Європа бере на себе зобов’язання. Безпекові. Сильні. Чекаємо рішень Америки», – заявив він у своєму відеозверненні 1 лютого.

Цього дня лідери країн Євросоюзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних 4 років.

Водночас у США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі. Про це тут

«Звільнити не можна залишити»: експерти про долю Залужного на посаді головнокомандувача

Західні ЗМІ декілька днів виходять із заголовками про напруженість у стосунках між президентом України, верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. 2 лютого газета The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомила про те, що Зеленський вже поінформував Білий дім про намір звільнити Залужного з посади.

Ще 1 лютого Валерій Залужний написав у CNN статтю про стратегію ведення війни під заголовком «Дизайн війни змінився». Переклад статті також опублікований на сайті ЗСУ.

Чи є ця стаття відповіддю на закиди в бік головнокомандувача про те, що в нього немає бачення – як вести війну далі? Які ще можуть бути причини ймовірного конфлікту між Зеленським і Залужним? Які наслідки матиме відставка головнокомандувача, якщо така відбудеться? Про усе це Радіо Свобода у передачі «Свобода.Live» розпитало в експертів. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Як заселені українцями території опинилися по російський бік кордону: історичні факти

Указ президента України «Про історично заселені українцями території Російської Федерації», серед іншого, містить доручення щодо збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців на території Росії.

Якщо вірити офіційній російській статистиці, то за останніх 20 років чисельність українців на території РФ зменшилася більше як утричі – з майже трьох мільйонів (2 942 974 за переписом-2002) до менше, ніж 900 тисяч (884 007 за переписом-2021). Це важко пояснити чимось іншим, ніж планомірною політикою нищення української ідентичності.

У програмі «Історична Свобода» Радіо Свобода з’ясовувала, як заселені українцями території опинилися по інший бік українсько-російського кордону? Про це розповів історик Геннадій Єфіменко, який досліджує становлення українсько-російського кордону. Читайте, дивіться і слухайте тут

Заяви з Румунії та Угорщини про «поділ України» та реакція в Україні

Чому окремі політики Угорщини і Румунії заявляють про наміри претендувати на українські території? Хто ці політичні діячі, чи пов'язані вони з Росією і чи мають підтримку серед населення? Як такі заяви сприймають жителі окупованих територій України.

Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

«Наказу покидати позиції не було». Боєць ЗСУ 46 днів наодинці бився з окупантами в тилу

Піхотинець 22 окремої механізованої бригади ЗСУ Володимир Гудім – єдиний, хто залишився живим на своєму спостережному пункті під час наступу армії РФ в районі Кліщіївки біля Бахмуту восени минулого року. Півтора місяці (46 днів) він майже без їжі та води, із пораненням, переховувався, паралельно знищуючи російських штурмовиків.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поговорили з бійцем у шпиталі, де він відновлюється після ампутації ступні. Текстова публікація тут

«Деокупація Криму – не за горами». Кримчанин із «Азовсталі» про втечу від ФСБ та мрію у Бахчисараї

Асан Ісенаджиєв – кримчанин, парамедик українського полку «Азов». З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він пройшов випробування «Азовсталлю» в Маріуполі та російським полоном, з якого вже не сподівався повернутися. Він також був свідком російської окупації Криму 2014 року.

Про власний спротив російській агресії та порятунок від російських спецслужб він розповів Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода). Текстова публікація тут

«Наші діти з Криму вже загинули, воюючи проти власної країни». ОГП про злочини проти дітей в окупації і депортації

Скільки дітей із дитячих будинків незаконно вивезла Російська Федерації з території України? З яких областей найбільше депортованих дітей? І яка ситуація з рекрутингом української молоді в окупації і відправлення їх до лав російської армії?

Про це проєкт «Ти як?» (Радіо Свобода) поспілкувався з Юлією Усенко – начальницею Департаменту захисту інтересів дітей Офісу генерального прокурора під час міжнародної конференції «Війна Росії проти дітей» (Russia’s War on Children), що відбулася у Ризі.

Метою зібрання був пошук шляхів системного повернення неповнолітніх українців з РФ. Читайте за лінком

Були у «Шторм-Z» та групі «Вагнер», а тепер захищають Україну: відверта розповідь бійців «РДК»

Один провів за ґратами 4 роки, інший – 2, а потім у їхні в’язниці навідалися співробітники ФСБ: пообіцяли «зекам» негайне звільнення, зарплату та зняття судимостей. Якщо погодяться поїхати на фронт.

Так росіяни Михайло «Перс» і Владислав «Вайт» потрапили до окупаційних сил РФ в Україні у складі підрозділів «Шторм-Z» та так званої ПВК «Вагнер».

Один цілеспрямовано їхав на передову, щоб перейти на український бік, а інший навіть встиг взяти участь у штурмі позицій ЗСУ. Нині ж обидва у складі РДК воюють пліч-о-пліч із українськими солдатами та мріють «звільнити землі України від окупантів й повалити кремлівський режим». Текстова публікація інтерв’ю з ними тут

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