Радіо Свобода Weekly: Зеленський намагався поговорити з Путіним, Росія посилює ескалацію

«Загострення на фронті неминуче»: Арестович спрогнозував, як діятиме Росія

Росія може спробувати просунутися вглиб України, але ЗСУ готові до відсічі. Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Олексій Арестович, радник української делегації у ТКГ, радник Андрія Єрмака – глави Офісу президента Володимира Зеленського.

Арестович визнає: якщо Росія наважиться піти у наступ, оборонятися буде дуже важко. Однак величезні втрати у такому разі чекають і на агресора. ЗСУ чинитимуть опір і Росію «остаточно приб’ють санкціями», зауважив Арестович.

Також він розповів про атмосферу на консультаціях ТКГ – як себе поводить російська делегація і в чому її слабка сторона?

Чи досі Арестович вважає Зеленського «непридатним до президентства?» Чи не шкодує про свою відповідь нецензурною лайкою користувачу фейсбука? І чи досі не вважає себе патріотом, як зізнавався кілька років тому? Про це – у «Суботньому інтерв’ю».

Далі коротко:

«Територіальна оборона готується захищати свій дім»: відео з навчань

В Україні відбуваються військові навчання територіальної оборони. Через загострення ситуації на Донбасі у Запорізькій області проходять позаплановані збори, у яких беруть участь близько 300 бійців.

Вони знайомляться зі зразками техніки, що перебуває на озброєнні ЗСУ, відпрацьовують тактику ведення бою, надання медичної допомоги. Радіо Свобода побувало на полігоні під Запоріжжям, де тривають збори, та дізналося як готують бійців.

Коронавірус: пік смертності в Україні та невизначеність із вакцинами

В Україні – найбільша кількість госпіталізацій хворих на коронавірус та смертей від нього за час пандемії, повідомляють Міністерство охорони здоров’я та РНБО. За кількістю нових випадків Україна вийшла на перше місце в Європі. Експерти, з якими поговорило Радіо Свобода, припускають, що пік іще не пройдено. На їхню думку, уникнути зростання кількості смертей та колапсу медицини має допомогти вакцинація, проте вони зазначають, що українська влада катастрофічно запізнилася із закупівлею вакцини від COVID-19. Між тим, МОЗ не відповіло на запитання Радіо Свобода про те, як воно діятиме далі.

Про позитивний і негативний сценарії розвитку ситуації – у матеріалі.

СБУ знала про російський паспорт Аксьонова: чому кандидату дозволили перемогти на виборах?

28 березня на виборах народного депутата, які пройшли на 50-му окрузі в Донецькій області, перемогу здобув мер міста Добропілля Андрій Аксьонов. І якщо до процесу підрахунку голосів особливих зауважень не було, то особа переможця навпаки – викликала чималий резонанс. Справа в тому, що Аксьонова звинувачують в отриманні російського паспорта. Більше того, громадянином Росії він нібито став вже після початку війни на сході України.

За даними «Донбас.Реалії» СБУ ще до виборів зверталася до Центральної виборчої комісії з інформацією про подвійне громадянство мера Добропілля. Попри це, Аксьонов взяв участь у виборах і переміг. Чому ЦВК проігнорувала звернення спецслужби, а російське громадянство не стало перепоною на шляху до мандату народного депутата України? Детальніше – у матеріалі.

Адвокати з Росії й окупованих територій сплановано подають тисячі заяв до ЄСПЛ проти України для її дискредитації – розслідування

Восьмий рік триває російсько-українська війна. Але крім військового фронту на сході України, є інший – дипломатичний, де також проявляються інтереси Кремля. Можлива мета російської влади – дискредитація і України, і авторитету інституцій Європи, Зокрема, Європейського суду з прав людини – скорочено ЄСПЛ – судового органу, який вирішує міждержавні суперечки та стає на захист громадян країн Ради Європи, коли порушені їхні права та свободи.

«Схеми» вирішили дослідити, яким чином Україна опинилась у трійці країн, жителі яких масово скаржаться на порушення їхніх прав до ЄСПЛ. Хто саме представляє інтереси скаржників? Чи всі ці звернення реальні? І як саме цьому сприяє сусідня країна?

Мільярди «під подушкою». Хто з депутатів задекларував найбільше готівки?

1 квітня для українських посадовців, а також і народних депутатів, завершилася кампанія з декларування свого майна та статків за 2020 рік. Радіо Свобода проаналізувало декларації усіх 420 чинних парламентарів і виявило, що багато з них задекларувало у власності своїх родин мільйонні суми готівкових заощаджень.

Про які саме цифри йдеться? Для чого депутатам стільки готівки і чому вони не кладуть її до банків? Та в яких випадках велика кількість готівкових коштів у деклараціях може свідчити про корупцію? Досліджувала Софія Середа.

Суддя Чаус між Молдовою та Україною: як та навіщо викрали суддю-фігуранта справи НАБУ?

Україна опинилася в епіцентрі скандалу: в сусідній Молдові троє людей викрали колишнього суддю Миколу Чауса, який просив там притулок, та якого в Україні розшукують за хабарництво. Цей факт вже викликав обурення офіційного Кишинева, а в МВС Молдови заявляють, що викрадення організували іноземці, які вивезли Чауса до України. Медіа та соцмережі поширюють безліч версій того, що сталося, тим часом українські силові структури та дипломати – вкрай небагатослівні.

Радіо Свобода зібрало найважливіше, що варто знати про суддю Чауса та його викрадення, а також розпитало експертів про найвірогідніші версії викрадення та його можливих бенефіціарів.

Усе для кумів. Кримські «подарунки» Медведчуку та Марченко від Путіна

Чи заступиться президент Росії Володимир Путін за свого кума Віктора Медведчука? Наприкінці березня 2021 року Служба безпеки України провела обшуки в офісах громадської організації «Український вибір», лідером якої є кум Путіна проросійський політик Віктор Медведчук. За версією слідчих, представники організації сприяли окупації Криму. Раніше, у лютому, РНБО наклала санкції на Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Ці санкції не дістануть подружжя в окупованому Криму. Який у них там бізнес, та як це пов’язано з Путіним? Про це – в матеріалі Радіо Свобода.

Крім, того Медведчук уже не контролює Новошахтинський завод і танкери в Росії, але залишив нафтове родовище. Детальніше про це – у дослідженні журналістів «Схем».

«Дивангейт»: президентці Єврокомісії не знайшлося місця поруч з Ердоганом під час саміту ЄС-Туреччина

«Першу жінку-лідера Єврокомісії посадили на диван, поки хлопці займалися високою політикою. Картина виглядає страшно!» – констатує у своїй колонці журналіст Рікард Юзвяк.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Шарль Мішель поїхали цього тижня до Анкари на саміт ЄС-Туреччина для відновлення відносин після місяців напруги довкола Кіпру, мігрантської кризи та інших питань. Але їхня зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом була розцінена як приниження. Що і як відбулося – читайте тут.

Смерть чоловіка королеви Британії: монарше довголіття принца Філіпа

У віці 99 років помер чоловік британської монархині – принц Філіп, герцог Единбурзький. Принц Філіп був найстарішим членом королівської родини в її нинішній формі. Йому залишалося два місяці до відзначення 100-річчя від народження. Загалом подружній партнер королеви Єлизавети Другої увійшов в історію як доволі нетиповий чоловік монархині і його присутність у королівській династії Віндзорів безперечно позначилась багатьма такими саме нетиповими подіями і заявами.

Микола Матусевич і міська рада: чи готове суспільство підтримати колишніх дисидентів?

Колишньому в'язню сумління радянського режиму, співзасновнику Української Гельсінської групи Миколі Матусевичу Васильківська міська рада відмовила у наданні матеріальної допомоги

Як можна принципово вирішити проблему підтримки людей, які пішли проти тоталітарної системи, відстоюючи Україну, свободу переконань та права людини? Читайте.

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