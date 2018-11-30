Радіо Свобода Daily: Вселенський патріархат розробив проект статуту для автокефалії української церкви

Томос

Архієрейський синод Вселенського патріархату розробив проект статуту для автокефалії української православної церкви.

«У контексті попередньо ухваленого рішення Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві і в очікуванні видачі патріаршого і синодального томосу святий і священний синод розробив конституційний cтатут української церкви», – йдеться в заяві синоду.

Президент України Петро Порошенко заявив, що дату проведення об’єднавчого собору українських православних церков незабаром оголосить Вселенський патріарх Варфоломій.

Військовополонені моряки

Тепер найважливіші новини щодо військовополонених українських моряків. Спершу Кримськотатарський активіст Наріман Джелял заявив проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії», що моряків вивозять з Криму в Москву. Інформацію підтвердили адвокати Джеміль Темишев і Еміне Авамілєва.

Пізніше інформацію про те, що моряків вивозять із СІЗО підтвердив голова Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Втім, куди саме їх везуть, він не повідомив.

Для того, щоб з’ясувати, де ж все-таки моряки, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням надати інформацію про них.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що кожному із полонених українських моряків виплатять по 50 тисяч гривень.

Тим часом, ми зібрали детальну інформацію про моряка, який просив під час «суду» перекладача з російської.

Наші журналісти розібралися і в тому, чому затримані українські моряки є військовополоненими та що це означає.

Також пропонуємо почитати колонку політичного оглядача Віталія Портникова про військовополонених моряків та інших українців, які є заручниками Росії.

Ситуація в Азовському морі

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що станом на вечір 28 листопада українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично були заблоковані Росією для заходу і виходу суден. Президент України Петро Порошенко закликав НАТО послати свої кораблі до Азовського моря, щоб допомогти захистити Україну після того, як Росія захопила три українських кораблі і їхній екіпаж поблизу Криму. У відповідь НАТО заявило, що вже має потужну присутність в Чорноморському регіоні.

Тим часом, командувач Військово-морських сил, адмірал Ігор Воронченко заявив, що через агресію Росії Україна проситиме закрити протоку Босфор для російських суден.

Воєнний стан

У Херсонській області під час воєнного стану збільшиться кількість підрозділів Збройних сил України. А про те, як перший день воєнного стану зустрів Харків, Радіо Свобода підготувало відеорепортаж.

В Адміністрації президента України заявили, що в Міжнародному валютному фонді підтвердили намір подальшої співпраці з Києвом, попри запровадження воєнного стану.

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк повідомив, що у зв’язку з воєнним станом адмінмежу з Кримом можна перетнути винятково за українськими документами.

У зв’язку із запровадженням воєнного стану, наш журналіст підготував матеріал про «тривожний рюкзак» та дії, яких треба вжити, щоб убезпечити себе в разі надзвичайної ситуації.

Що ще варто знати:

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч із російським президентом Володимиром Путіним через Керченську кризу.

Засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко вперше зателефонував із колонії.

Канада запровадила санкції проти 17 осіб, яких вважає причетними до вбивства саудівського журналіста Джамала Хашокджі.

Центральна виборча комісія України заявила про скасування виборів у територіальних громадах у 10 областях через воєнний стан.

Зв’язки Порошенка і Медведчука

Під час дебатів у британському парламенті, на яких обговорювали загострення ситуації в Азовському морі та введення в Україні воєнного стану, депутат від Шотландської національної партії Мартін Дохерті-Г’юз закликав розслідувати зв’язки президента України Петра Порошенка і Віктора Медведчука – лідера проросійської громадської організації «Український вибір». Деякі британські політики висловили стурбованість з приводу запровадження в Україні воєнного стану. Обговорили також і надання Україні «практичної допомоги» для протидії російському тиску. ​Більше про це – за посиланням.

У 14 років до ГУЛАГу

Чотирнадцятирічний Левко Довгович із Ужгорода потрапив до сибірського табору за розповсюдження листівок з написами «Смерть Сталіну!» та «Смерть комунізму!» Праця на шахті, музика, втеча, повторне засудження і ще одна втеча вже за межі Радянського Союзу, до Чехословаччини. Нині Довгович живе у словацькому Кошице, а у 1985 році заснував там український хор «Карпати»​. Як українець вижив у сталінських таборах і став диригентом, читайте в матеріалі.

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