«Це справді екзистенційна битва. Це боротьба за правду. Це боротьба за демократію» –Джанін Ді Джованні

Вона працювала на війнах по всьому світу протягом 30 років. Відома американська журналістка та письменниця Джанін Ді Джованні нині спеціалізується на воєнних злочинах і є правозахисницею. Проєкт Reckoning, над яким Джанін працює з Пітером Померанцевим, дослідником Університету Джонса Гопкінса, британським журналістом, письменником, ставить на меті збирати, документувати та перевіряти воєнні злочини Росії в Україні – каже, йдеться і про викрадення українських дітей, і про сприяння війні через медіа, тобто пропаганду. Мета – зібрати докази для міжнародного правосуддя. Журналісти Радіо Свобода зустрілися з Джанін Ді Джованні у Львові і поговорили про воєнні злочини під час війни РФ проти України та вплив пропаганди Кремля на сприйняття російсько-української війни на Заході.

«Ми розслідуємо воєнні злочини та збираємо свідчення від українців, які вижили, та жертв воєнних злочинів Кремля. Ми вважаємо, що для припинення безкарності дуже важливо, щоб навколо правди, фактів не було ніякої темряви. Факти дуже важливі. Ми використовуватимемо свої свідчення в суді», – розповідає Джанін Ді Джованні.

Вона працювала на різних війнах протягом 30 років. І здається, що журналістка з таким досвідом вже бачила все. Однак війна в Україні, каже, її шокувала. Але реакція світу на війну проти України набагато більша, додала правозахисниця.

«Масштаби звірств величезні. Я бачила багато жорстокості і воєнних злочинів у багатьох конфліктах, геноцид, але рівень інцидентів тут такий високий. І ми не знаємо, скільки ще буде, коли міста відкриються після деокупації, тому що тоді ми матимемо великий сплеск зареєстрованих інцидентів. Я вважаю, що однією з дуже помітних речей для мене є те, що увага світу спрямована на Україну. І є об'єднання світових лідерів, не Глобального Півдня, але європейських та північноамериканських лідерів, які єдині в підтримці України. У багатьох інших конфліктах, про які я знімала репортажі, цього не було».

Ді Джованні каже, що свідчення, які нині збирають правозахисники, важливі також, щоб протистояти кремлівській дезінформації та пропаганді. Боротьба за правду, каже вона, ймовірно, є найважливішою річчю в Україні зараз.

«Їхня пропагандистська машина – це щось таке, чого я ніколи раніше не бачила. Вони так діяли і в Сирії. Росія вступила у війну в Сирії в 2015 році. І війна вийшла на зовсім інший рівень, тому що, звичайно, у Росії були літаки, Росія могла бомбити Алеппо, Росія також могла змінити наратив того, що відбувається в Сирії, намагаючись звинуватити опозицію в тероризмі».

І хоча увага до війни в Україні зменшується, солідарність з українським народом у громадян США Джанін спостерігає. Вона каже, що існує певна «втома від співчуття», і людський мозок може обробити лише певну кількість нещасть, перш ніж вимкнеться. І вважає, що треба постійно контролювати це.

«Іноді в Америці я проїжджаю невеликими містами в Новій Англії, в Массачусетсі, в Нью-Гемпширі. І бачу українські прапори. А люди навіть не знають, де Україна на карті. Вони підтримують Україну, оскільки ідея незалежної країни, що стає об'єктом вторгнення, для них є дуже важливою і сильно відчутною. А Америка – дуже молода країна. У порівнянні з європейською історією, 1776 рік був не так вже давно. Тому я думаю, що це щось інше».

Мета Росії, каже Джовані, – підкорити Україну. Вони вірять, продовжує вона, в те, що України немає або є маленька Україна, яка є частиною Росії і ніколи не була окремим утворенням, країною, мовою, культурою чи літературою.

Ми не здамося

«Те, що вони намагаються зробити, – це змінити форму Європи. І якщо вони це зроблять, і якщо ми вам не допоможемо Україні захищатися, то що йому завадить піти аж до Польщі? І що завадить йому піти далі? Що завадить йому захопити невеликі країни Балтії? Тому це справді екзистенційна битва. Це боротьба за правду. Це боротьба за демократію. Це боротьба, щоб обмежити Путіна, який є деструктивним фактором. Перш за все, він є класичним руйнівником демократії, свободи, прав людини, всього того, у що ми віримо. Тому ми повинні продовжувати. І ми не здамося».