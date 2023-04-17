Радіо Свобода Weekly: Гарантії безпеки потрібні Україні ще до вступу в НАТО – Зеленський

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Зеленський: дієві гарантії безпеки потрібні Україні ще до вступу в НАТО

Україна має отримати дієві гарантії безпеки, ще до вступу до НАТО, наголосив президент Володимир Зеленський.

«Росія повинна забратися з території України. Всієї України та всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати», – зазначив глава держави.

За його словами, саме на таких принципах «повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини й саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична й цілком конкретна». Більше про це тут

Резніков розповів, що потрібно Україні для досягнення «зламу на полі бою» в 2023 році

Досягти «зламу на полі бою» треба у 2023 році, а для цього Україні потрібна «швидка підтримка у достатньому обсязі», зазначив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу на Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.

«Вільний світ має володіти стратегічною ініціативою і бути готовим діяти швидко та превентивно. Це важлива зміна у свідомості, далеко не усі психологічно готові. Без цієї готовності не з’явиться політична воля і правильні рішення. Але саме такий підхід буде найкращим витверезуючим чинником для будь-якого агресора», – заявив Резніков. Більше про це за лінком

«Спільної мови з Путіним ми ніколи не досягнемо. Це, нарешті, наші партнери почали розуміти» – Андрій Загороднюк

Компроміси з Володимиром Путіном – неможливі. І не лише тому, що це – принципова позиція України, а й тому, що компроміси недоцільні: Путін – не договороздатний. Юридично, йому також немає куди рухатися: він обрізав власні шляхи відступу через спроби анексії та «референдуми» на окупованих українських територіях, констатував у розмові з Радіо Свобода Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій і колишній міністр оборони України.

За його словами, лише тепер, нарешті, західні партнери почали розуміти, що Україна ніколи не знайде спільної мови з Путіним. Текстова публікація тут.

Чи стане Почаївська лавра наступною після Києво-Печерської на виселення? Репортаж із Почаєва

Нещодавно група депутатів у Верховній Раді України зареєструвала проєкт постанови про розірвання договору оренди з Почаївською Успенською лаврою УПЦ (МП), що розташована у Тернопільській області. Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував уряду перевірити дотримання Почаївською лаврою умов угоди про користування комплексом споруд і у разі виявлення порушень розірвати договір про оренду з УПЦ (МП).

Якою є ситуація у Почаєві? Чи змінюється ставлення у вірян, з огляду на події у Києво-Печерській лаврі? Читайте і дивіться тут

Єднання християн. Чи будуть православні і католики разом святкувати Великдень?

Після переходу Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на григоріанський календар для Різдва та інших нерухомих свят і дозволом Православної церкви України (ПЦУ) святкувати парафіям за їхнім бажанням Різдво 25 грудня, погляд багатьох тепер звернутий на Великдень.

Чому Пасху православні й католики світу святкують по-різному? Чому не разом? Які шанси домовитися? Який ефект це могло б мати на світове християнство? Про це тут

Росія порушила усі норми Женевських конвенцій – омбудсмен про страту

Росія під час повномасштабної війни проти України порушила усі можливі норми Женевських конвенцій. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи відео страти ймовірного українського військовополоненого.

Український омбудсмен стверджує, що Росія, як сторона збройного конфлікту, не виконує вимоги щодо поводження із військовополоненими. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Я не уявляю себе серед росіян»: за якими сценаріями Росія викрадає дітей з України?

ФОТО: Колаж із використанням зображень Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової на тлі дітей з окупованих територій України

4 липня 2022 року о 12-й годині до воріт херсонського «Центру соціально-психологічної реабілітації дітей» під’їхав автомобіль білого кольору. З нього вийшло двоє у цивільному та двоє у військовій формі.

Камера спостереження зафіксувала, що в одного із них був шеврон військової поліції. Головним у групі представився чоловік кавказької зовнішності у кепці від американського бренду Levi Strauss. Читайте і дивіться про це тут

«Вчили любити Росію». Що відбувалося з дітьми, яких утримували в Криму та РФ?

Скільки дітей російські окупаційні сили вивезли з Херсонської й Запорізької областей та скільки вже вдалося повернути? Де та в яких умовах вони перебувають? Що розповідають діти, які вже повернулися в Україну?

Про це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Текстова публікація тут

Розбірки в «ЛНР»: як Росія змінює владу в Донецьку та Луганську

Тиждень на карантині перед зустріччю з Путіним, боротьба за владу у Луганську та проблеми мобілізованих. У журналістів проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» опинився ексклюзивний аудіозапис розмови ватажка угрупування «ЛНР» Леоніда Пасічника із закритими подробицями його зустрічі з президентом Росії.

А також, журналісти проєкту поспілкувалися із родичами загиблих та зниклих безвісти мобілізованих і дізнались, як на їхні скарги реагують у російській армії? Текстова публікація тут

«Ніхто не казав, що буде війна, а президента я не запитав». Мер Бойченко про те, як Маріуполь (не) готували до масштабної війни

Вадим Бойченко – мер зруйнованого і окупованого Росією Маріуполя. На посаду міського голови жителі Маріуполя обирали Бойченка двічі поспіль – у 2015 та 2019 роках. Обидва рази він перемагав у першому турі з великим відривом від суперників.

За тиждень до повномасштабного вторгнення, 16 лютого 2022 року, Маріуполь відвідали «високі гості»: удень прибули Рінат Ахметов та Вадим Новинський. А увечері – президент України Володимир Зеленський.

Вадим Бойченко запевняє, що про можливість війни тоді ніхто не говорив. Говорили про розвиток: нові автобуси, новий басейн, новий аеропорт, стверджує міський голова Маріуполя у розмові з Радіо Свобода. І додає, що сам він у Зеленського теж не запитував, чи готувати місто до можливої масштабної війни. Текстова публікація тут

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