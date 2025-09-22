Радіо Свобода Weekly: Куратора РПЦ в Україні заочно заарештували

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Суд заочно заарештував екснардепа Новинського у справі про держзраду

Печерський районний суд обрав запобіжний захід (заочний арешт) колишньому народному депутату кількох скликань від «Опозиційного блоку», «куратору» РПЦ в Україні, заявило Державне бюро розслідувань (ДБР) 18 вересня.

За повідомленням, суд виніс рішення 15 вересня за матеріалами ДБР. Бюро нагадує, що раніше спільно зі Службою безпеки України повідомило про підозру колишньому парламентарю в державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

Ім’я політика не називають, але обставини вказують на колишнього народного депутата Вадима Новинського. Більше інформації тут

Курт Волкер розповів, у чому Путін обманює Трампа та чому не погодиться на зустріч із Зеленським

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер (він працював в першій адміністрації Трампа) вважає, що Україна та НАТО мають об’єднати свої системи ППО й створити безпольотну зону, де збиватимуть усі російські дрони та ракети.

Про це, а також про те, чому він вважає тиск Трампа на Путіна недостатнім для завершення війни та про ймовірність зустрічі Путіна із Зеленським до кінця року, Курт Волкер розповів в інтерв’ю телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее время», створеній Радіо Свобода для російськомовної аудиторії. Читайте за лінком

Угорщина блокує шлях України до ЄС. На Орбана натиснуть?

Чи зможе Україна подолати вето Угорщини на євроінтеграцію – зокрема відкриття переговорних кластерів? Хто тут союзники Києва? І що таке – ці кластери?

Цими шістьма кластерами є: 1. «Основи (Фундаментальні сфери)»; 2. «Внутрішній ринок»; 3. «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання»; 4. «Зелений порядок денний і сталий зв’язок»; 5. «Ресурси, сільське господарство та згуртованість»; 6. «Зовнішні відносини».

Усього в ЄС 35 переговорних глав, які згруповані в шість кластерів, які треба «закрити» для того, щоб стати членом ЄС. Саме довкола них і «вертяться» переговори щодо членства. Коли країна уніфіковує своє законодавство по всіх цих параметрах, і це визнається усіма 27 членами ЄС, тоді країні дають добро на членство в ЄС після процесу ратифікації усіма державами-членами. Більше про це тут

«Ворог із труби». Що мають зробити ЗСУ, щоб запобігти російським штурмам трубопроводами?

Російський штурм у напрямку Куп'янська став третьою російською атакою із використанням мереж за час війни, й показав, що агресор ймовірно має доступ до схем критичної інфраструктури України (які є закритими саме задля безпеки).

Операції з «трубами» (назвімо так умовно всі інженерні комунікації) є вкрай небезпечними для самих атакуючих. Агресор не лише поніс втрати безпосередньо під час пересування трубопроводом, а після авдіївської та суджанської операції російські військові гинули від отриманих там уражень легень.

Проте, це не стає перешкодою для РФ використовувати цю тактику знову.

Чи можуть Сили оборони України прогнозувати, де такі атаки можуть відбутися ще, та протидіяти їм? Читайте і дивіться про це тут

Танцівник-розвідник. Як балет допоміг вижити у Серебрянському лісі?

Олександр Душаков – артист балету Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей і юнацтва. В березні 2022 року пішов на фронт добровольцем.

Він потрапив до Першої Президентської бригади оперативного призначення НГУ «Буревій», де був розвідником, воював у Серебрянському лісництві.

Кореспонденти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії поговорили з Душаковим про трансформацію людини на війні, методи виживання на «нулі» та особливі відносини з лісом. Читайте і дивіться тут

Нові деталі про вбивство Парубія. Що розповіли сусіди підозрюваного?

Розслідування справи про вбивство Андрія Парубія, колишнього спікера парламенту і секретаря РНБО, учасника усіх революцій незалежної України, коменданта Майдану під час Революції Гідності, передали Службі безпеки України.

Чому? Які мотиви скоєння злочину? Яку причину називає батько політика? Що нового відомо про підозрюваного?

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков прописаний у Львові на вулиці Костюшка. Як ФОП був зареєстрований на вулиці Котляревського.

Однак останнім часом Сцельніков не працював, але при цьому орендував квартиру, користувався автомобілем, а також відвідував спортивний зал, куди ходив і Андрій Парубій. Більше інформації тут

