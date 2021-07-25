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Збірна США з баскетболу вперше з 2004 року зазнала поразки на Олімпіаді

У наступному раунді групового турніру США гратимуть з Іраном, а Франція – з Чехією.

Чоловіча збірна США з баскетболу вперше за 17 років зазнала поразки на Олімпійських іграх.

США поступилися команді Франції з рахунком 76:83.

У американців була серія з 25 перемог на Іграх, востаннє вони зазнали поразки у матчі проти Аргентини у півфіналі Олімпійських ігор в Афінах у 2014 році.

Збірна США завоювала 15 з 19 золотих олімпійських медалей з моменти появи баскетболу у програмі Ігор у 1936 році.

У наступному раунді групового турніру США гратимуть з Іраном, а Франція – з Чехією.

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