Радіо Свобода Weekly: Російський командувач розповів про реальний стан армії Росії 

Перші години війни: чому ЗСУ прийняли бій, але відступили на півдні?

Як армії РФ вдалося так швидко захопити частину півдня України? Як здійснювалася оборона? І чому не було підірвано переходи та мости на перешийку з Кримом? Ці епізоди розслідує Державне бюро розслідувань (ДБР). Експерти не виключають, що мости могли розмінувати диверсійно-розвідувальні групи, або могла бути змова.

Видав сітку мінних полів та координував дії російської авіації Ігор Садохін, колишній помічник начальника УСБУ Херсонської області, керівник антитерористичного центру (АТЦ), повідомив голова обласної адміністрації Олександр Самойленко.

Редакція Крим.Реалії поспілкувалася з Євгеном Пальченком, героєм України. Старший лейтенант керував взводом танків. З 24 лютого три дні утримував Антонівський міст, допоміг особовому складу бригади вийти з оточення під Олешками. Оборона Антонівського мосту виграла час для української армії, щоб зібратися, перегрупуватися та підготувати нову оборону, вважають військові аналітики та експерти. Сили армії РФ перевершували сили української армії у 15 разів. Як ЗСУ прийняли бій, але відступили?

Як Україна конфіскує активи пособників Путіна? «Кейс» Медведчука

Наприкінці травня закон України «Про санкції» змінили таким чином, щоб можна було відносно легко і відносно швидко вилучати майно в колаборантів, зрадників та інших «гвинтиків» російської агресії.

Як має відбуватися конфіскація активів – майна та бізнесу таких осіб відповідно до оновленого закону?

Коли і як почнеться конфіскація? І чи заберуть активи у родини одного із найвідоміших фігурантів санкційного списку РНБО – Віктора Медведчука? Про це – у матеріалі журналістів проєкту «Схеми».

Російський командувач розповів про реальний стан армії Росії

Донбас Реалії зі своїх джерел в одному з розвідувальних органів України отримали аудіозапис зустрічі виконувача обов’язків командувача 41-ї армії полковника Олега Короткевича з родинами військовослужбовців 35-ї окремої мотострілецької бригади з Алейська на Алтаї.

Представник командування російської армії розповідає про втрати бригади, так званих «відмовників» (тих, хто відмовляється воювати), формування нового батальйону та радить сім’ям військовослужбовців не поширювати «негатив» про алейську бригаду.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

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«Гарна компанія для HIMARS». Резніков повідомив про прибуття в Україну M270

HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів військ РФ – речник Міноборони

Влада повідомляє про масований нічний обстріл Миколаєва

Майже 38 годин рятувальники гасили пожежу, яка сталася після ракетного удару в Дніпрі – ОВА

Окупанти залишили будівлю Херсонської ОДА – Хлань

«Іноземна зброя працює бездоганно» – Данілов про деокупацію захоплених Росією територій

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Нові норми мовного закону вступають в силу: за порушення – каратимуть попередженням або штрафом

Підтримують Зеленського і курс на ЄС та планують ребрендинг: як живе ОПЗЖ після розколу і заборони?

Протягом майже трьох років «Опозиційна платформа – За життя» була найбільшою опозиційною фракцією у парламенті 9-го скликання та мала чималий медійний вплив.

Але нині від усього цього не залишилось і сліду: на канали її групи ще у 2021 році наклали санкції, а сама політсила після 24 лютого 2022 року почала розвалюватись буквально на очах (хтось залишив її добровільно, когось вигнали і позбавили мандату, а когось затримала СБУ).

Попри це члени ОПЗЖ не збираються полишати політику і розраховують знову завоювати підтримку українців.

Та чи зможуть ті, кого до широкомасштабної війни називали «найбільшою проросійською партією», продовжити своє політичне життя?

І завдяки чому вони збираються здобувати прихильність електорату, якщо за нинішніх умов будь-які розмови про дружбу чи зближення з Росією українці сприймають вкрай критично?

«Здобич»: Як дитину українського посадовця тримали в заручниках

16-річного Владислава Буряка затримали на російському блокпосту під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя. Російські військові одразу довідалися, що він – син державного посадовця. Його батько, Олег Буряк, голова Запорізької райдержадміністрації. За звільнення сина йому поставили специфічні умови. А саме: видати російським військовим особу, яка перебувала на підконтрольній Києву території.

Дитина українського посадовця була в заручниках три місяці, більшість з яких – в одиночній камері на окупованій території.

Сьомого липня, щойно хлопця вдалося звільнити, Радіо Свобода записало інтерв'ю з Олегом та Владиславом Буряками. Перебуваючи в неволі, підліток став свідком того, як катують людей, а сам він став, так би мовити, «здобиччю», яку намагалися між собою ділити різні військові угруповання, що зайшли в Україну з території Російської Федерації.

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Ветеран ЦРУ назвав проблеми армії РФ та озвучив три сценарії контрнаступу ЗСУ

Наприкінці червня в американському науково-дослідницькому Інституті досліджень зовнішньої політики у Філадельфії було представлено спеціальну доповідь «Еволюція політично-військових цілей у війні в Україні після 100 днів». Її автор Філіп Василевскі (Philip Wasielewski) пропрацював 31 рік в Оперативному директораті ЦРУ, воював у складі корпусу морської піхоти в Афганістані та Іраку, а потім отримав ступінь магістра Гарвардського центру російських досліджень імені Девіса, ступінь магістра досліджень національної безпеки Військового коледжу армії США. «Голос Америки» опублікував тези доповіді.

Квіти, сльози і пошукова операція: центр Вінниці після обстрілу, який забрав десятки життів

14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Удар стався в розпал дня, коли в центрі міста було багато людей – у результаті ракетної атаки загинули 23 людини, з них – 3 дитини, були госпіталізовані 80 людей. У центрі міста, за даними рятувальників, постраждали близько 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, згоріло 40 автомобілів. Люди приносять квіти та іграшки до імпровізованого меморіалу, щоб ушанувати пам'ять загиблих дітей та дорослих.

Росія та кремлівські ЗМІ стверджують, що російська армія в Україні не атакує цивільні об'єкти та інфраструктуру. Натомість, щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються цивільні і діти.

Дивіться фоторепортаж з Вінниці Сергія Нужненка.

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