Радіо Свобода Weekly: Армія України випереджає російську армію на полі бою

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Маємо пришвидшувати події» – Зеленський про постачання зброї

На засіданні ставки Верховного головнокомандувача 29 січня обговорювали, зокрема, характер дії російських військ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Керівник розвідки доповів, як ситуація може змінитися найближчим часом. Робимо все, щоб наш тиск все ж переважив штурмові можливості окупантів. І дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки від наших партнерів», – сказав він.

За словами президента, одним із ключових чинників у війні залишається швидкість постачання зброї: «Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події. Пришвидшувати постачання й відкриття нових потрібних збройних опцій для України». Більше про це тут.

Як українська армія випереджає російську армію на полі бою?

Українська армія об’єднує цивільні і військові технології для того, щоб ефективно протистояти Росії на полі бою. Яка технологія робить українську армію швидшою від російської? Що, окрім зброї, необхідно на полі бою, щоб стримувати ворога і які розробки можуть сильно вплинути на бої цьогоріч? Текстова публікація тут

Воєнні злочини Росії: Гаага чекає на росіян і білорусів

Рада Європи взяла на себе ключову роль із просування ідеї створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Це підтверджує резолюція про юридичні і правозахисні аспекти агресії Росії проти України, ухвалена на зимовій сесії ПАРЄ.

Це перший міжнародний документ, де детально прописані перші кроки створення трибуналу і навіть визначене місце його розташування – Гаага. Читайте про це за лінком

Чи повторить РФ наступ у лютому, що буде з УПЦ (МП) та навіщо Путіну Медведчук? Інтерв'ю із секретарем РНБО

Російський президент Володимир Путін готує новий наступ на Україну, який може розпочатися у лютому-березні цього року. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на російських чиновників, радників та інших осіб, близьких до Кремля. Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов натякає на передачу Україні винищувачів F-16.

Чи стане наступним кроком закриття неба над Україною, як цього просив президент Володимир Зеленський на початку повномасштабного вторгнення, чи буде перемога ЗСУ у 2023 році та чого очікувати від нового наступу Росії? Про це в ексклюзивному інтерв'ю з Олексієм Даніловим. Текст інтерв’ю тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Коли ЗСУ зайдуть у Крим? Час мирного повернення вже минув?

Що буде з Кримом у 2023 році? Чи справді Україна зможе повернути собі півострів вже цього року? Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» поспілкувалася з політиками, військовими та експертами і зібрали ключові аргументи та прогнози про те, що чекає на Крим у 2023 році. Читайте за лінком

Опубліковано указ про санкції проти 22 діячів РПЦ. У списку – племінник російського патріарха Кирила

Опубліковано список представників Російської православної церкви, проти яких запроваджено санкції, за рішенням РНБО України. Указ є на сайті Офісу президента.

В указі «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», серед інших, є:

племінник російського патріарха Кирила Михайло Гундяєв, представник РПЦ у Всесвітній раді церков у Женеві;

т.в. о. керівника пресслужби патріарха Московського Володимир Легойда;

заступник голови Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе;

відповідальний за відносини РПЦ та Росгвардії, член Синоду Роман Богдасаров.

Більше інформації за ліком

Звільнення полонених, повернення депортованих і переговори з РФ. Інтерв’ю з омбудсменом Лубінцем

Чи буде «великий обмін полоненими»? Чому російська омбудсменка заперечила інформацію про домовленості? Про що йшлося на зустрічі з Тетяною Москальковою в Туреччині? Як повернути депортованих українських дітей? Як звільнити незаконно утримуваних Росією цивільних? Як допомогти вимушеним переселенцям? Які масштаби руйнувань житлових будинків?

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець. Текст інтерв’ю за лінком

Із ПВК «Вагнер» у Норвегію: про що готовий свідчити росіянин, який втік із фронту?

Уродженець Томської області Росії Андрій Медведєв, за його словами, добровільно долучився до лав ПВК «Вагнер» у липні й брав участь у боях проти Збройних сил України, зокрема під Бахмутом Донецької області. Його служба, розповідає, тривала 4 місяці, доки він не втік із фронту.

Він переконує: «готовий свідчити про побачені воєнні злочини», за що у Росії його можуть убити, тож нелегально перетнув російсько-норвезький кордон.

На момент написання матеріалу він перебував в Осло, у центрі для порушників міграційного законодавства. Місцеві правоохоронці, що співпрацюють із Міжнародним кримінальним судом, заявляли, що готові допитати колишнього «вагнерівця». Текстова публікація тут

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«Це питання не покарання, а культурних змін. Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру. Академічна конференція проголосувала одностайно, бо вважали це проблемою. Ми вважаємо, що в нашому університеті має звучати українська мова», – сказав він ВВС News Україна. Більше про це тут

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