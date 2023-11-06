Радіо Свобода Weekly: СБУ оголосила підозру Московському патріарху

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу

Служба безпеки України повідомила, що оголосила про підозру патріарху РПЦ Кирилу, «який благословив рашистів на вбивства українців».

Як повідомили у пресслужбі відомства, СБУ і Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії Росії і заперечує воєнні злочини російських військ.

«За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії й одним із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України. Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні», – йдеться в повідомленні. Більше інформації тут

Данілов про мобілізацію, анонімів та російську агентуру в псевдорелігійних організаціях

Чи готова Банкова, незважаючи на непопулярність рішення, оголосити більші масштаби мобілізації? Які загрози щодо зими? На ці запитання в етері програми Радіо Свобода «Свобода.Live» відповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Також він розповів про псевдорелігійні організації на кшталт «АллатРа», які діють на території України в інтересах Росії, наскільки їх багато, за ким уважно стежать правоохоронці і появу яких нових прокремлівських рухів слід очікувати в Україні найближчим часом. Текстова публікація тут

Зеленський анонсував зміну стратегії: «військові придумують плани, щоб швидше просуватись»

Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії, але «війна не зайшла в глухий кут», наголосив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC News.

«Наші військові придумують різні плани, різні операції для того, щоб швидше просуватися вперед і завдати несподіваного удару по Російській Федерації… Вони (російська влада – ред.) думали, що поставлять нам мат, але цього не сталося… Я не думаю, що це патова ситуація», – наголосив глава держави.

Зеленський визнав, що прогрес України у війні був повільним, і що «є втома» від тривалого конфлікту. Але він наполягає на тому, що українські військові «все ще більш мотивовані, ніж будь-які росіяни, які прийшли в Україну, щоб вбивати нас». Більше інформації тут

Мільйонер у ЗСУ: емоційне інтерв'ю Андрія Оністрата про загибель сина, «власні гроші» на зброю і «далекий від війни» Київ

Він «не відчував» війни до 24 лютого 2022 року. І навіть подумати не міг, що колись доведеться везти тіло сина-співслужбовця з передової у Київ. Андрій Оністрат – банкір, бізнесмен, блогер з аудиторією у кількасот тисяч, нині служить командиром роти ударних БПЛА 68 окремої єгерської бригади ЗСУ.

Чому пройшов «7 кіл бюрократичного пекла», щоб таки мобілізуватися до лав українського війська слідом за сином Остапом? Як разом з підлеглими за кілька місяців «вивів з боку противника приблизно 700 людей»? Скільки власних грошей вклав у підрозділ? Та чому після загибелі сина не бачить «у кожному обличчі» турботи про перемогу України? Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Україна домоглася «прекрасного результату» на шляху до ЄС – фон дер Ляєн

Україна домоглася «прекрасного результату» на шляху до Євросоюзу, зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 листопада в Києві на пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Маю сказати, що ви домоглися чудового прогресу. Ми це підтвердимо, коли Комісія представить свій звіт про розширення», – зазначила вона.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн наголосила, що в Євросоюзі «вражені реформами, які ви (українська влада – ред.) здійснюєте в розпал війни. Ми не повинні забувати, що ви ведете війну за власне існування. І водночас ви глибоко реформуєте свою країну. І ви реформуєте систему правосуддя, боретеся з впливом олігархів, боретеся з відмиванням грошей». Більше про це тут

Панівна висота «Ікси». Як ЗСУ відбили Роботине?

138-а висота і позиція «Ікси» стали ключем до звільнення села Роботиного в Запорізькій області.

За майже 5 місяців ЗСУ провели п’ять штурмів, щоб взяти цю висоту. Зрештою, це дозволило силам оборони зайняти Роботине і околиці й утворити плацдарм для подальшого контрнаступу на півдні України, про що вони розповіли Радіо Свобода. Текстова публікація тут

Білоруська армія стала сильнішою, але все одно не атакуватиме Україну – Павло Латушко

Як зараз співпрацюють армії Росії і Білорусі? Що сталося із «вагнерівцями»? Як змінилися настрої і підготовка у збройних силах Білорусі? Чи існує досі рух опору в Білорусі? Чи створює Олександр Лукашенко загрозу НАТО?

На всі ці запитання в інтерв'ю Радіо Свобода відповів заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко під час проведення саміту «Форуму 2000» у Празі. Текст інтерв’ю за лінком

Українська мова «помітно домінує» майже в усіх найпопулярніших соцмережах – дослідження

Тренд на посилення присутності української мови в українському сегменті соціальних мереж посилився після початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це, як передає «Детектор-медіа», йдеться у досліджені Центру контент-аналізу «Українська мова в українських ЗМІ та у соціальних мережах».

«Українська мова відтепер помітно домінує майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах. Якщо взяти до уваги заборонені в Україні російські соціальні мережі, а також тимчасово окуповані території (в тому числі ті, що окуповані з 2014 року), то позиції російської мови досі лишаються досить міцними – нею пишеться кожен другий допис. Втім, окремішній погляд на кожну платформу, а також регіональний розріз засвідчує радикальні зміни на користь української мови. Західні соціальні мережі – Facebook, Twitter (Х) та Instagram – підтвердили тенденцію на посилення ролі української мови. Так, в Instagram державною мовою тепер пишеться понад 90% дописів; Facebook та Twitter (X) за цим показником сягнули 75-80%. Для наочності варто нагадати, що торік частка української мови в цих соціальних мережах становила 65-70%, а три роки тому – в жовтні 2020 року – коливалася в межах 15-25%», – йдеться в дослідженні.

Його автори кажуть: користувачі Facebook, Twitter (Х) та Instagram вже протягом півтора року перебувають в здебільшого україномовному середовищі, що «створює сприятливі умови для переходу на українську мову тих, хто ще надає перевагу російській». Більше про це тут

Правило двох стін: як кияни реагують на сигнал повітряної тривоги та інші зміни в місті

До повномасштабного вторгнення у Києві було близько 4 мільйонів людей. Після 24 лютого 2022-го з міста поїхала майже половина з них. І ось зараз, за даними міжнародної організації з міграції – щоправда, вже разом із переселенцями з інших областей України – столиця потроху повертається до початкової цифри.

Ми вирішили запитати у містян – як їм живеться у Києві під час повномасштабної війни і як вони ставляться до комендантської години, як реагують на сигнали повітряної тривоги і як, на їх думку, можна допомогти армії, живучи в тиловому місті. Текстова публікація тут

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Не «учбовий», а «навчальний» – автошколи і сервісні центри замінять знак на своїх авто з «У» на «Н

У Міністерстві внутрішніх справ анонсували зміни у розпізнавальних знаках на автомобілях, які займаються підготовкою водіїв.

«В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху. І скоро зміниться розпізнавальний знак на навчальних транспортних засобах сервісних центрів МВС й автошкіл. Термін «Учбовий транспортний засіб» буде замінено на «Навчальний транспортний засіб». Відповідно літера «У» чорного кольору буде замінена на літеру «Н» такого ж кольору», – йдеться в повідомленні МВС.

Зазначено, що зміни наберуть чинності через шість місяців з дня офіційного оприлюднення. За твердженням мовознавців, слово «учбовий» є калькою з російської мови. В українській мові немає лексеми «учба», а тому, коли йдеться про щось, пов’язане із навчанням, варто вживати прикметник «навчальний». Про це тут

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