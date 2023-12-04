Радіо Свобода Weekly: Журналісти дослідили формування «Редут», створене ГРУ Росії для війни з Україною

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Хитрість «Редут». Як ГРУ створило фантомну «ЧВК» для вербування тисяч росіян на війну проти України

У війні Росії проти України, крім кадрових військових армії РФ, беруть участь тисячі так званих найманців. Приватна військова армія під назвою «Редут» – друге відоме після «групи Вагнер» збройне формування.

Журналісти проєктів Радіо Свобода «Схеми» та «Система» змогли отримати у своє розпорядження дані з телефонів бійців «Редуту» та масив унікальних документів, які розкривають деталі того, на яких умовах бійці цієї «ЧВК» підписують контракти, щоб поїхати на фронт та як отримують за це гроші. Журналістам вдалось відновити їхній маршрут Україною, з’ясувати, що «редутівці» вчиняли на території України, зайшовши на Київщину, Харківщину, Луганщину та Донеччину, та встановити, де вони продовжують воювати зараз.

Це – найбільш ґрунтовне дослідження діяльності великого формування так званих «добровольців», яке по факту не є приватною компанією, а контролюється Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) Росії. Читайте і дивіться про це тут

Зеленський про вибори президента РФ: після «гра» буде на боці Заходу

Після виборів президента Росії, які заплановані на березень 2024 року, західні лідери мають вирішити, «чи визнавати легітимність диктатора Володимира Путіна, якщо він на них піде і виграє», зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press.

«Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо, як вони відбуваються – всі знають, яким буде результат... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає», – заявив він.

«І зараз, якщо Путін піде на вибори, і, ймовірно, є великий відсоток цього, і також дуже високий відсоток того, що він переможе. Він же бореться сам із собою. Тому тут «гра» вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу – визнати їх чи ні. До речі, може бути переломний момент – нелегітимність президента Путіна», – наголосив Зеленський. Більше інформації тут

Помста Путіна? Що стоїть за отруєнням Маріанни Буданової?

У дружини начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами – про це спочатку, з посиланням на джерела, повідомили українські медіа, а згодом у коментарі Радіо Свобода підтвердив представник ГУР Андрій Юсов.

Що про це відомо? Читайте за лінком

«Вони женуть цілі взводи, які розбиваються ще на підході»: як ТРО стримує наступ військ РФ?

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну пліч-о-пліч з армією стали всі силові українські відомства. Воюють Національна гвардія, поліція, ГУР, прикордонники, держслужба транспорту. Одними з перших прийняли бій із країною-агресором сили територіальної оборони.

Яка їхня роль у нинішній ситуації і якою є місія ТРО у структурі ЗСУ? Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Полковник» і перекладачка Путіна. Кремлівський «десант» в ОБСЄ (розслідування)

Досліджуючи діяльність Росії в ОБСЄ, журналістам Радіо Свобода вдалось встановити, що на високі посади у ній призначені близькі до Кремля особи. У європейських посадовців це викликає занепокоєння, адже може дати можливість Кремлю саботувати роботу нейтрального за задумом міжнародного органу.

Серед них – ексспівробітник російського посольства у Вашингтоні, а нині старший стратегічний радник секретаріату ОБСЄ Антон Вушкарник, співробітниця міжнародного секретаріату Парламентської асамблеї ОБСЄ Дар’я Боярська – вона раніше працювала в російському МЗС і часто супроводжувала Володимира Путіна та Сергія Лаврова у закордонних поїздках, а також Салтанат Сакембаєва, яка раніше працювала в Генеральному секретаріаті ОБСЄ, та її чоловік – заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

Як встановило розслідування, всі вони мали доступ до чутливої інформації та великого масиву матеріалів для службового користування. Більше про близьких до Кремля росіян в ОБСЄ дивіться і читайте за лінком

«Відкладена русифікація»: як закон про нацменшини може змінити мовне законодавство та чому його ухвалення вимагає ЄС

Євроінтеграція чи русифікація? Кабмін передав днями до Верховної Ради законопроєкт про зміни щодо прав національних меншин, що був однією із 7 вимог для вступу України в ЄС.

Але довкола документа розгорілися палкі дискусії. Мовні захисники та частина народних депутатів заявили: у євроінтеграційні новели про захист прав нацменшин уряд «загорнув» зміни до законів про мову, освіту, медіа та видавничу справу, які звужують використання української мови, а в перспективі дозволять масштабну русифікацію.

Радіо Свобода зібрало позиції і думки сторін щодо законопроєкту, з’ясувало, про які загрозливі норми говорять експерти та чому Україні так важливо проголосувати цей документ напередодні саміту ЄС у грудні. Про це тут

Як 90 істориків дерадянізують і дерусифікують історію України

90 істориків – як українських, так і зарубіжних – приєдналися до проєкту «Українська історія: глобальна ініціатива», який має на меті по-новому поглянути на історію України від прадавніх до сучасних часів, а також побачити історію України в європейському та глобальному контексті. Проєкт презентували в кінці листопада в Британському музеї в Лондоні.

Проте в деяких коментарях користувачів соцмереж лунає критика, що рушієм ініціативи є бізнесмен Віктор Пінчук. Читайте про це за лінком

FPV-дрони тотально змінили поле бою, і це не межа. Чого чекати – пояснює Сергій Флеш

FPV-дрони протягом останнього року у війні Росії та України стали одним із ключових факторів на полі бою – і на тепер тотально його змінили. Ця технологія постійно прогресує і масштабується – застосування FPV-дронів зафіксували вже і вночі, але і це не межа.

Яка їхня роль на полі бою зараз, як від них захиститися, та як Україні обійти Росію у гонитві за цим типом озброєння? Про це журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» розпитали фахівця у сфері радіотехнологій Сергія Флеша. Читайте за лінком

Роботинський виступ: вигляд зсередини. Ексклюзивний репортаж із передових позицій

Запорізька область. За годину до світанку військовослужбовці 65-ї ОМБР ЗСУ, а також знімальна група телепроєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Ігор Токар та Микита Ісайко вирушили на південь від Оріхова Запорізької області.

Військові погодились супроводити журналістів до лінії зіткнення, на так званий Роботинський виступ. Текстова публікація тут

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