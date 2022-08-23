У Росії погрожують, що «Киев вздрогнет» на День Незалежності: чи готова Україна?

- Розвідка США попереджає про можливість масованих ракетних ударів на День Незалежності України.
- Російські пропагандисти на чолі з Маргаритою Симоньян вимагають бити по «центра[ ухвалення рішень», вказуючи на урядові будівлі в Києві.
- В Україні скасували масові заходи 24 серпня і протягом тижня, а в Харкові ввели довгу комендантську годину на півтори доби.
Чи готова Україна до атак на столицю?
Чи захистить це людей і до чого повинно готуватися населення?
- Триває другий саміт «Кримської платформи».
Саміт «Кримської платформи» цього року відбувається в онлайн-форматі через повномасштабне вторгнення Росії до України. З міркувань безпеки українська влада не оприлюднила попередньо точний список його учасників.
У саміті «Кримської платформи», серед інших, бере участь президент Польщі Анджей Дуда, який сьогодні прибув до Києва. Уже виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.
Про це і не тільки говоримо в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода:
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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