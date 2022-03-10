«Доїхати неможливо». Великі торговельні мережі про доставку продуктів у гарячі точки

Порожні полиці, величезні черги, зруйновані вщент магазини. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну доставка продуктів у гарячі точки стала однією з основних гуманітарних проблем, з якою кожен день війни стикаються торговельні мережі.

Про те, як Україна вирішує питання дефіциту продовольства для українців, які перебувають під постійними обстрілами з боку російських військових, журналісти Радіо Свобода запитали у найбільших торговельних мереж України: АТБ, «Сільпо», «МЕТРО Україна».

Найскладніше – постачання продовольства у регіони України, в яких ведуться активні бойові дії, розповідають в Fozzy Group (об'єднує понад 700 торговельних об'єктів по всій території країни: супермаркети «Сільпо», гіпермаркети Fozzy, магазини «Фора»).

«Причина – у відсутності будь-яких транспортних сполучень з такими містами, як Мелітополь, Херсон та Маріуполь. В останніх двох містах всі наші магазини зачинені, – кажуть у пресслужбі Fozzy Group. – Також нам не вдається доставити товари у Харків, Суми та Чернігів через напружену ситуацію у цих областях. Ми робимо все можливе, щоб зробити доставку товарів у ці регіони».

Зачинила свої магазини у декількох містах України і найбільша мережа супермаркетів – АТБ (налічує понад 1000 магазинів в 279 населених пунктах 24 областей України).

«З моменту окупації російськими військовими таких міст, як Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь – до них, на жаль, не постачаються товари. Залишки продукції там ми роздали місцевим мешканцям, самі магазини зачинені. Туда в принципі доїхати неможливо, – розповів Радіо Свобода начальник відділу комунікацій АТБ Сергій Демченко. – Також важко забезпечити товарами наші магазини в містах, які знаходяться в зоні прямих бойових зіткнень: Харків, Суми, Чернігів. Ситуація складна, постійно змінюється. Як тільки ситуація в цих містах стабілізується і з'явиться можливість, ми відразу завеземо туди наш товар».

Крім зруйнованої інфраструктури і порушеної через це логістики, ще одна проблема, на яку звертають увагу торговельні мережі – це безпека працівників.

«Це ризик для життя наших колег, які мають працювати під загрозою обстрілів. У такій же ситуації перебувають і наші постачальники та партнери. Це основний чинник, який тягне за собою всі наступні – розриви у ланцюгу постачань – доступ до магазинів та складів, нестача палива, транспорту, співробітників», – розповів Всеволод Стьопін із «МЕТРО Україна».

«Сьогодні ми гостро потребуємо водіїв, вантажників, фасувальників, інших працівників на складах, а також працівників супермаркетів», – додають у Fozzy Group.

Який вихід?

Торговельні мережі розробляють варіант постачання продуктів та товарів з допомогою влади на місцях.

«Зараз з облдержадміністраціями тих міст, до яких не відбувається постачання товарів, обговорюється можливість, що вони на власному транспорті будуть виїжджати на визначені локації, куди ми можемо підвести свої продукти харчування і товари», – каже Сергій Демченко з АТБ.

«Ми відчуваємо потужну підтримку влади, яка допомагає вирішувати цілу низку складних питань, щоб полегшити нам роботу в умовах воєнного стану, але деякі проблеми можна вирішити тільки після перемоги. І це найголовніше зараз – об'єднати зусилля усього бізнесу для досягнення цієї мети, тимчасово забувши про будь-які комерційні цілі та пріоритети», – Всеволод Стьопін із «МЕТРО Україна» (компанія управляє 23-ма гіпермаркетами у 18 найбільших містах України).

У Fozzy Group також повідомили, що великі торговельні мережі організували склади гуманітарної допомоги на західному кордоні Україні, зокрема в Польщі. Там збирають медикаменти, гуманітарну допомогу та продукти як від іноземних виробників, так і будь-кого, хто хоче допомогти Україні. І звідти відправляють в українські міста та села, куди є доступ.

Великі торговельні мережі також сподіваються, що будуть організовані гуманітарні коридори – не тільки для евакуації населення, але й для доставки продуктів. Це питання обговорюють на рівні центральної та місцевої влади. І закликають ООН, ОБСЄ та Червоний Хрест також долучитись до цієї ініціативи – щоб запобігти можливій гуманітарній катастрофі в українських регіонах.

Радіо Свобода звернулась за коментарями до Міністерства економіки та очікує на відповідь.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

Вже декілька країн почали розслідування про воєнні злочини РФ, скоєні під час вторгнення в Україну.

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».