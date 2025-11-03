Радіо Свобода Weekly: Трамп дав вказівку Пентагону діяти після гучних заяв Путіна

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Трамп доручив негайно розпочати випробування ядерної зброї, «оскільки це роблять інші країни»

Президент США Дональд Трамп заявив 30 жовтня, що США «негайно» розпочнуть випробування ядерної зброї, оскільки «це роблять інші країни».

Рішення про випробування Трамп ухвалив під час поїздки країнами Далекого Сходу і після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Також вона була озвучена після того, як очільник РФ Володимир Путін двічі за тиждень повідомляв про успішні випробування російської зброї з ядерними енергетичними установками: ракети «Буревісник», яку нібито неможливо перехопити, і підводного апарату (торпеди) «Посейдон».

29 жовтня Трамп написав у своїй соцмережі Truth: «У США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Через її колосальну руйнівну силу мені дуже не хотілося цього робити, але вибору не було! Росія на другому місці, а Китай – на третьому з великим відривом, але зрівняються з нами впродовж п’яти років. Тому у зв’язку з випробувальними програмами інших країн я доручив міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї… Цей процес розпочнеться негайно». Більше інформації тут

«Китай не зацікавлений в перемозі України». Чи наблизила мир в Україні зустріч лідерів США та Китаю?

Перед зустріччю лідерів США та Китаю, яка відбулася 30 жовтня, лунали заклики до Дональда Трампа вплинути на позицію китайського керівника, щоб Пекін дистанціювався від Росії і таким чином наблизив мир в Україні. Та й сам президент США говорив про такий намір. Але чи вдалося це?

Сам Трамп сказав, що тему України «довго обговорювали», а от китайська сторона український аспект не коментувала. Але яке ставлення Пекіна до війни в Україні? Чи прагне він миру на словах чи також і на ділі?

Дехто з китаєзнавців переконаний, що наразі Китай не зацікавлений у перемозі України або в мирі на вигідних Києву умовах. Читайте за лінком

Голова Держетнополітики звинувачує УПЦ (МП) у затягуванні справи про ліквідацію Київської митрополії

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що представники Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) навмисно затягують розгляд справи про її ліквідацію. У коментарі Радіо Свобода він зауважив, що адвокати митрополії «зловживають судовими процедурами», щоб не допустити розгляду справи по суті.

«Вони говорять, що не отримували припису, тоді як митрополит Київський написав у своєму листі, що «ми отримали ваш припис, і не будемо його виконувати… Вони постійно говорять неправду і затягують час, тому що якщо почнеться розгляд по суті, то вони повинні будуть пояснити, чому вони не хочуть вийти зі складу організації, яка є безпосередньою учасницею війни проти України», – зазначив Єленський.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 30 жовтня оголосив підозру в справі за позовом Держетнополітики щодо припинення діяльності УПЦ (МП). Наступне підготовче засідання у справі про ліквідацію Київської митрополії УПЦ МП має відбутися у грудні. Більше про це тут

Таємниці Путіна. Друга служба ФСБ курувала окупацію Криму – ексспівробітник цієї служби

Російську окупацію Криму в 2014 році курувала Друга служба ФСБ, заявив російським журналістам її ексспівробітник Олександр Федотов. За його словами, спецслужба не лише контролювала ситуацію в регіоні, але й організовувала псевдореферендум про статус Кримського півострова, невизнаний згодом Україною та країнами Заходу.

Багато з розказаного суперечить заявам влади РФ і російської пропаганди про те, що так звана анексія Криму була заснована на волевиявленні його жителів.

Олександр Федотов називає себе ексспівробітником Другої служби ФСБ. Зараз він живе за кордоном, куди переїхав після, як він стверджує, відставки зі спецслужби. Його верифікували журналісти російського проєкту The Insider, яким Олександр Федотов дав інтерв'ю. Читайте за лінком

«Агресор має заплатити». Понад 62 тисячі українців уже подали заяви на компенсацію

Євросоюз наприкінці жовтня відклав ухвалення остаточного рішення про використання заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні. Побоювання, що цей крок міг би призвести до наслідків як для Бельгії (у її депозитарії зберігається більша частина заморожених активів), так і для фінансового ринку всього ЄС, залишаються. При цьому це рішення не означає, що ситуація не може змінитись згодом.

Заморожені кошти Центробанку РФ та арештоване через санкції майно може бути використано для матеріальних виплат тим, хто в Україні втратив близьких, опинився в полоні, змушений був тікати від обстрілів або втратив дах над головою через російське вторгнення.

Понад рік інформацію про загиблих та постраждалих, а також про матеріальні збитки, завдані російськими обстрілами, збирає Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Про те, скільки прохань уже прийнято до розгляду для можливої виплати компенсації, коли прохачі зможуть отримати кошти, а також про розширення роботи Реєстру збитків Радіо Свобода поспілкувалося з його директором Маркіяном Ключковським. Читайте тут

Орбан хоче створити в ЄС «антиукраїнський альянс». Хто ще крім Фіцо?

Прем’єр Угорщини, відомий своєю антиукраїнською політикою в Євросоюзі, шукає собі однодумців у блоці для потенційного союзу україноскептиків. Про ці наміри угорської влади виданню Politico повідомив головний політичний радник угорського прем'єра Балаш Орбан.

У Віктора Орбана дивляться у бік Чехії, де на виборах перемогла партія ANO Андрея Бабіша, який обіцяв переглянути підтримку України. Колишній прем’єр Чехії у 2017–2021 роках може знову очолити її уряд.

Погляди Бабіша щодо України дещо нагадують сумнозвісний для неї підхід угорського прем’єра. Бабіш виступає радше за діалог з Москвою, аніж економічний тиск на неї.

Політик також може відмовитися від започаткованої Чехією «снарядної ініціативи», в межах якої Прага шукала для України боєприпаси по всьому світу й збирала кошти на них. Крім того, Бабіш не схвалював ідею членства України у ЄС – буцімто захищаючи європейських фермерів, і обіцяв кардинально зменшити допомогу українським біженцям. Більше про це за лінком

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут