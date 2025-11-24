Радіо Свобода Weekly: Мирний план, розкритикований у Конгресі США, вже змінюють

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Після переговорів із делегацією України США вносять правки до мирного плану – Рубіо

Після консультацій з українською делегацією у Женеві, до мирного плану будуть внесені зміни, повідомив державний секретар США Марко Рубіо 23 листопрада.

За його словами, ці зустрічі стали «найпродуктивнішими та найзмістовнішими» за весь час переговорів щодо завершення війни.

Рубіо зазначив, що американська команда опрацьовує пропозиції, які надала українська сторона. Він підкреслив, що основа плану вже сформована з урахуванням позицій усіх залучених учасників, а нинішні перемовини дозволили пройти ключові пункти «пункт за пунктом» і просунутися вперед.

За його словами, експертні групи зараз доопрацьовують запропоновані корективи, щоб «зменшити розбіжності та наблизитися до документа, який буде комфортним і для України, і для США». Про це тут.

Український кокус у Конгресі США розкритикував мирний план для України: «надає перевагу інтересам агресора»

У Конгресі США оприлюднили заяву, в якій розкритикували пропонований адміністрацією президента Дональда Трампа мирний план із припинення війни Росії проти України.

«Запропонований «мирний план» для України, схоже, надає перевагу інтересам агресора – диктатора Володимира Путіна – над суверенітетом і безпекою демократичної України. Це – неприйнятно. Ця пропозиція не пропонує справжнього шляху до тривалого миру, а натомість вимагає капітуляції України перед російською агресією. Вона винагороджує неспровоковане вторгнення Росії, незаконне захоплення української території, такої як Крим, і тисне на Україну, щоб вона обмежила свої оборонні можливості й відмовилася від своїх прагнень до членства в НАТО», – йдеться в заяві, оприлюдненій 22 листопада.

Конгресмени наголошують, що амбіції Росії не обмежуються кордонами України, а Путін продовжує прагнути ширшого впливу в Європі, тому прийняття запропонованого плану «не лише підпорядковує незалежність України російській тиранії, але й зробить всю Європу ще більш вразливою до майбутньої російської агресії». При цьому автори заяви перерахували, що необхідно зробити. Про це тут

Тим часом голова Єврокомісії Фон дер Ляєн назвала головні принципи мирного плану для України.

«Міндічгейт» і політична криза на тлі наступу Росії. Як корупційний скандал вдарив по Україні і Зеленському?

Корупційний скандал «Міндічгейт» розкрив масштабну схему у сфері енергетики, пов’язану з високопосадовцями.

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка легалізувала $100 млн через офіс, пов’язаний із колишнім депутатом Андрієм Деркачем.

«Міндічгейт» у розвитку: як далі діятиме президент України Володимир Зеленський? Чому парламентарі розгублені майже так само, як у 2014-му? Буремний листопад: аналогії з Майданами і революціями. Зеленський може собі дозволити відставити Єрмака? Що змінить відставка Єрмака? Хто скористається ситуацією і політичною кризою? Як усе це вплине на переговори про завершення війни?

Про все це – на тлі річниць двох листопадових революцій – Радіо Свобода поговорило з Олексієм Гаранем, професором політології НаУКМА, науковим радником Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. Читайте за лінком

Андрій Єрмак: штрихи до портрета. «Віцепрезидент» чи «громовідвід»?

21 листопада 2021 року Андрій Єрмак пишно святкував своє 50-річчя в президентській резиденції «Синьогора» в селищі Гута на Івано-Франківщині. Там був і президент Володимир Зеленський і багато представників політичного бомонду України. Через чотири роки ситуація змінилась і зараз не до масштабних святкувань – в Україні широкомасштабна війна.

Але і над самим Єрмаком також збираються хмари на тлі резонансного корупційного скандалу і звинувачень у тому, що саме він є архітектором монополізації влади президентом України Володимиром Зеленським.

Лунають заклики до відставки Єрмака – причому вже навіть у пропрезидентському таборі. Підлило масла у вогонь те, що на «на плівках Міндіча» Єрмак нібито фігурує під закодованим прізвиськом «Алі-Баба». Більше інформації тут

Співвласник Fire Point розповів про спробу Міндіча купити її частку

Співвласник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілєрман заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч висловив бажання увійти до її капіталу, але його пропозицію відхилили. Про це Штілєрман сказав на пресконференції в Києві 21 листопада.

За словами співвласника, інтерес з боку інвесторів з’явився після того, як Fire Point стала єдиною компанією, що успішно пройшла випробування Сил оборони України у присутності представників посольства Сполучених Штатів.

«Ми стали успішними не завдяки Міндічу, а Міндіч прийшов до нас, тому що ми стали успішними. У березні 2024 року відбулися відкриті іспити, які проводили сили оборони разом з американським посольством. Завдання було – пролетіти під впливом РЕБ. Це було, наскільки я пам’ятаю, два «Бука» та три ... два «Буковеля» (український комплекс радіоелектронної боротьби – ред.) та три «Контури», і треба було влучити в ціль. Були залучені не тільки наші компанії, а і міжнародні. Єдина компанія, яка пройшла ці іспити, була наша. Після цього на нас пішов шквал пропозицій стати нашими співвласниками, акціонерами і пішло контрактування від АОЗ, пропозиції законтрактувати від військових. Одним з людей, які пропонували стати нашим співвласником, був Міндіч. Переговори достатньо довго тривали, він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили врешті-решт і все, і залишились з ним знайомими», – заявив Штілєрман. Детальніше за лінком

Витік документів: Кремль фінансує мережу адвокатів в Україні та сайти «про злочини київського режиму» під виглядом правової допомоги

«Фонд Росії з підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном» (скорочено «Правфонд») заснували МЗС РФ та державне агентство «Россотрудничество». Опікунську раду очолює сам очільник МЗС Сергій Лавров. Під виглядом правової допомоги росіянам за кордоном ця організація поширює російський вплив по всьому світу.

Данський суспільний мовник отримав масив даних з десятків тисяч електронних листів з документами щодо цього Фонду від джерела і поділився ними з Проєктом з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) та іншими редакціями, серед яких «Схеми» (Радіо Свобода).

У звіті фонду є розділ – «Український напрямок». У ньому детально описується робота, яку «Правфонд» веде на території України. Наприклад, функціонування в Києві «Центру правових консультацій», адвокати якого вели прийом громадян, а сам центр готував звіти для влади РФ про «воєнні злочини ЗСУ» і «порушення прав російськомовного населення». Серед інших звітів згадуються і сайти «юридичної підтримки». Нерідко основні теми на них – це «виїзд за кордон» та «відстрочка мобілізації».

У новому розслідуванні «Схеми» поіменно називають українських адвокатів, які фігурують у витоці документів російського фонду. Про це тут

«Поступовий відкат»: мовна омбудсменка про російську в школах, ситуацію з українською та штрафи за порушення закону

66% столичних школярів розмовляють російською на уроках, 82% – на перервах. Водночас 24% вчителів послуговуються російською під час навчання, а під час перерв цифра зростає до 40%. Це результати дослідження, проведеного Державною службою якості освіти України спільно з уповноваженим із захисту державної мови.

Про що свідчить така тенденція – ми запитали мовну омбудсменку України Олену Івановську.

Уповноважена із захисту державної мови розповіла про мовний відкат, скільки українців повернулися до російської, чому підлітки більше говорять російською, ніж дорослі, та чи вирішить ситуацію заборона соцмереж.

Як секретаріат омбудсмена реагує на скарги українців?

Скільки повідомлень про порушення отримує?

Як через брак працівників не може повноцінно виконувати свої повноваження?

Які зміни чекають на мовне законодавство?

Чи може мовний закон змусити вчителів і учнів говорити українською на перервах?

Про це в розмові з Оленою Івановською. Читайте і дивіться за лінком

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут