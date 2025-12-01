Радіо Свобода Weekly: Зеленський заявив про «важливі дні» для України

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Важливі дні, і багато може змінитися» – Зеленський провів розмови з фон дер Ляєн та Рютте на тлі переговорів у Флориді

Президент України Володимир Зеленський повідомив увечері 30 листопада про розмови, які провів із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генсекретарем НАТО Марком Рютте.

«Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку. Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці», – написав Зеленський про підсумки розмови з фон дер Ляєн.

За результатами діалогу з Рютте глава держави вказав, що нині «важливі дні, і багато може змінитися». «Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції», – констатував Зеленський.

Розмови з очільниками Єврокомісії і НАТО відбулися на тлі переговорів української та американської делегацій про параметри імовірної мирної угоди в повномасштабній українсько-російській війні, яка триває вже майже чотири роки. Про це тут

«Горять, біжать»: як екіпажі БпЛА НГУ працюють по російській піхоті на Покровському напрямку

Покровський напрямок лишається найгарячішою ділянкою фронту: з 247 атак минулої доби 59 припадає на цю ділянку, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 28 листопада.

«25 листопада російські війська продовжували наступальні операції на Покровському напрямку, але не досягли підтвердженого просування», – зазначили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Логістика Сил оборони тут перебуває під частковим вогневим контролем військ РФ, «тому поповнення боєкомплекту, провізії та ротація підрозділів суттєво ускладнені», – повідомив у інтерв’ю NV командир 7-го корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук.

Кореспондент Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) разом із бійцями 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов» заїхав на бойові позиції пілотів БпЛА на Покровському напрямку, пробув там добу та побачив, в яких умовах відбувається логістика і яку тактику застосовують російські війська для просування. Подробиці та враження – у репортажі за лінком

Від світанку до заходу. Армія РФ штурмує Мирноград. Деталі від 79-ї бригади

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації армія РФ задіює свій оперативний резерв, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, спроби малих піхотних груп армії РФ штурмувати Покровськ і його місто-супутник Мирноград Сили оборони України блокують. На тлі цього очільник РФ Володимир Путін заявив, що Покровськ і Мирноград нібито «повністю оточені».

Згідно з мапою DeepState станом на 27 листопада, південна, а також східна частина Мирноград перебували в «сірій зоні», і лише невеликий клаптик на північному сході – в «червоній».

У більшому ж масштабі навколо міста майже з усіх сторін, за винятком північного заходу, розрослася велика «сіра зона». Це наслідки російської тактики інфільтрації – малі групи просочуються в шпарини оборони ЗСУ на різну глибину і чекають підкріплення, щоб накопичити більше сил.

Як українські захисники дають відсіч штурмовим групам армії РФ? У чому полягає задум Кремля із захоплення Мирнограда? Чи застосовує противник на напрямку бронетехніку? Про це в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ лейтенант Роман Писаренко. Читайте тут

«Підвісили за ноги, а поруч хлопця за руки». Оборона Маріуполя, полон і звільнення морпіха Полупанова

Його найкращий друг і сестра підтримали окупацію Криму, а колишні колеги з міліції пішли на співпрацю з окупаційною владою. Кримчанин Максим Полупанов після окупації Криму Росією залишив півострів і ще у 2014 році приєднався до 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС України. Полупанов обороняв Маріуполь, був на «Азовсталі», пройшов російський полон.

Чому морпіху-кримчанину російські прикордонники порвали його український паспорт? Що допомогло українським військовим прорватися з оточення на «Азовсталь»? І чому СІЗО №2 у російському Таганрозі морпіх згадує як найжахливіше місце? Про це Максим Полупанов розповів проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії». Читайте і дивіться тут

«Роблю корисну справу». Джей Рівера приїхав зі США в Україну, щоб допомагати переселенцям

Почувши, як семирічна дівчинка співала в київському підвалі, американець Джей Рівера залишив роботу та дім у США, й поїхав допомагати українським біженцям.

У перші години після приїзду до Польщі, чоловік роздавав їжу на варшавському вокзалі. Потім два роки волонтерив у прикордонному місті Перемишль, де облаштував прихисток для біженців. Нині разом з іноземними волонтерами він перетворює плац на Львівщині на житло для переселенців.

Про допомогу українцям, які рятуються від війни, Джей розповів проєкту Радіо Свобода «Ти як?» Більше інформації тут

Попри заборону збережено близько 500 особистих речей Шептицьких. У Львові творять музей митрополита

П’ять років у Львові створюють церковний музей митрополита УГКЦ Андрея Шептицького (1865–1944). Перші виставкові зали відкрили у 2020 році, коли МВС України частково передало приміщення Львівській архиєпархії Української греко-католицької церкви.

30 листопада відкрили новий експозиційний простір музею, присвячений 160-річчю митрополита Андрея Шептицького. Це виставка особистих речей митрополита, його брата, блаженного отця УГКЦ Климентія, родини Шептицьких.

Багато особистих речей братів Шептицьких уже експонувалися у різні роки і в різних музеях, зокрема й церковному. Але відтепер, коли відновлено другий поверх монастирського комплексу, цілісно представлено історію митрополита Шептицького. Читайте і дивіться тут

