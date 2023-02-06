Радіо Свобода Weekly: Буданов очолить Міноборони, а Малюк стане головою СБУ – Арахамія

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Арахамія про кадрові зміни: Буданов очолить Міноборони, а Малюк стане головою СБУ

Чинного голову Міноборони Олексія Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Це абсолютно логічно, враховуючи його (Олексія Резнікова – ред.) експертизу по «Рамштайну» й необхідність «підняти» міністерство, яке повинно робити більше», – зазначив він.

Також, за інформацією Арахамії:

генерал-майор Кирило Буданов очолить Міноборони.

очолить Міноборони. МВС очолить Ігор Клименко .

. головою СБУ стане Василь Малюк.

«Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє», – підсумував Арахамія.

Підготовка наступу: як українську армію змінять західні танки?

Україна, після місяців очікування, отримає західні танки – у тому числі наймасовіші європейські Leopard 2 та американські «Абрамси».

Які переваги можуть дати ці танки українській армії, як така техніка може вплинути на бої з Росією і які виклики стоять перед українською армією у зв'язку з появою в строю західних основних бойових танків? Текстова публікація тут

Агресору на руку. Чому не всі українці відмовились від російської музики та кіно?

Через майже рік масштабної війни українці все ще дивляться російські фільми та слухають російських виконавців – проте, соцопитування фіксують зменшення споживання такого контенту.

Соціологічна група «Рейтинг» з’ясувала, що понад 40% опитаних українців припинили дивитися російські серіали, 25% ніколи їх і не дивилися, і лише 15% продовжують дивитись, як і раніше.

Щодо музики – ситуація подібна: понад 40% опитаних взагалі припинили слухати російську музику, ще 18% не слухали раніше й зараз не слухають, тільки чверть – продовжують слухати, як і раніше.

Продаж книг російських авторів зведений нанівець: Держкомтелерадіо заборонив їхнє ввезення з лютого 2022 року. З цифровими майданчиками ситуація складніша: дані про прослуховування показують, що російські виконавці й досі – у топах. Що це дає Росії?

Радіо Донбас.Реалії поговорило з українськими акторами, письменниками і блогерами – чи справді серіали і поп-зірки РФ все ще небезпечні для України? Читайте за лінком

Українська мова стала «лінією оборони і спротиву» в час війни з Росією – Кремінь про повну заборону російської в «Могилянці»

В національному університеті «Києво-Могилянська академія» заборонили спілкуватися російською мовою. Ця заборона стосується і студентів, і адміністративного персоналу, а також і викладачів, безумовно. І така заборона діє не лише, якщо студенти чи викладачі перебувають в аудиторії, а також у коридорах, наприклад, в їдальні.

Мовний омбудсмен України Тарас Кремінь підтримує цю заборону. Інтерв’ю з ним читайте тут

«Ми платили мільйони гривень за кібератаки на «Дію». Інтерв'ю із міністром Михайлом Федоровим

Минулий рік розпочався для України із масштабних кібератак, які фактично стали першою фазою повномасштабного російського вторгнення.

Із якими викликами у цифровій сфері Україна зустріла 2023 рік?

Чому в чергу за українським додатком «Дія» вже вишикувалась низка країн?

Чи планує Україна проводити в «Дії» вибори та перепис населення?

Коли і завдяки чому може відбутись технологічний перелом на фронті?

Та коли українців припинять блокувати у фейсбуці, інстаграмі та тіктоці через пости про російську агресію?

Про усе це Радіо Свобода поспілкувалось із віцепрем'єром та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Не завтра, так післязавтра». В Україні впевнені, що західні винищувачі будуть. Все про літаки F-16

В Україні стримано прореагували на «Ні», яке промовив президент США Джо Байден, коли днями в Білому домі його запитали, чи отримає Україна багатоцільові бойові винищувачі F-16. Українські посадовці та експерти нагадують, що фактично ту саму відмову на перших стадіях Україна отримувала практичні по всіх видах західної зброї – нещодавно таке було з танками.

То що ж із літаками? Розповідаємо в запитаннях-відповідях про проблему поставок Україні західних літаків під час масштабної війни, яку веде Росія. Читайте про це тут

Масовані обстріли Очакова з Кінбурнської коси: хто з російських військових знищує місто?

9 січня російські військові з РСЗВ обстріляли цивільну та портову інфраструктуру Очакова на Миколаївщині. Удари по місту були такими масштабними, що пошкодили значну частину будівель. Шістнадцять людей отримали різні травми, серед них і дитина. 17 січня місто знову потрапило під масований обстріл, внаслідок чого одна людина загинула.

Потужні удари по Очакову Росія завдає упродовж всього повномасштабного вторгнення – здебільшого з Кінбурнської коси, яка розташована за 4 кілометри через протоку та досі окупована російськими військовими. Зараз там дислокується так звана «казача» бригада «Дон», яка замінувала узбережжя та сформувала декілька ліній оборони. Крім того, російські підрозділи завезли туди важку техніку на кшталт «Градів» та «Сонцепіків», з яких і обстрілюють Очаків.

Журналісти «Схем» встановили, хто саме з російських військових утримує Кінбурнську косу та, найімовірніше, віддає накази нищити мирне місто. Про це читайте і дивіться тут

«Наш 1 постріл арти – на 20 їхніх». Як 28-а бригада ЗСУ та ТРО звільняли Херсонщину

Звільнені Олександрівку і Станіслав Херсонської області російська армія обстрілює дотепер. Б’ють з «Градів» із окупованої Кінбурнської коси.

Інтенсивні бої за Олександрівку, розташовану на Дніпровському лимані, відбувалися у березні й квітні. 28-й бригаді ЗСУ протистояли вишколені й добре озброєні підрозділи російської армії. Текстова версія тут

Втрати Чорноморського флоту РФ: що відомо про загиблих

Якими були основні втрати Чорноморського флоту Росії за останні 11 місяців та що відомо про загиблих на кораблях і в морських операціях РФ під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну?

Про це йдеться у новому розслідуванні проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Текстова версія тут

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Російські військові не припиняють обстрілювати українські міста та села. Кількість загиблих мирних мешканців, зокрема, дітей збільшується. Якщо на 17 грудня було відомо про 450 убитих неповнолітніх українців, то на 5 лютого вже оприлюднили дані про 460 загиблих дітей. Втім, і це число не є остаточним, адже не всі загиблі ідентифіковані.

Про долі чотирьох дітей, чиї життя забрала повномасштабна війна, читайте за лінком

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