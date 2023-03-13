Радіо Свобода Weekly: УПЦ (МП) має звільнити усі приміщення Києво-Печерської ларви – Ткаченко

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Україна чекатиме на гарантії безпеки до свого вступу в НАТО на саміті у Вільнюсі – Зеленський

Президент Володимир Зеленський озвучив очікування України від саміту НАТО, що відбудеться у столиці Литви. Він підтвердив, що українська сторона запрошена на саміт, але чекає на «відповідні кроки вперед».

«Авжеж, ми дякуємо всім державам НАТО, які підтримують нас на полі бою. Окрім цього, нам потрібні стратегічні гарантії безпеки… Навіть якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на цьому шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних кроків назустріч з боку держав НАТО, назустріч Україні, цим гарантіям безпеки ми й очікуємо на цьому вільнюському саміті», – заявив Зеленський. Про це тут

УПЦ (МП) має покинути Києво-Печерську лавру. Кінець епохи Московського патріархату?

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформаційної політики. Пізніше міністр Олександр Ткаченко зазначив, що це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ (МП) в лаврі.

В самій УПЦ (МП) заявили, що в листі керівництва Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» «жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. Що ж до роботи згаданої у листі групи (Міжвідомчої робочої групи), то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм».

У грудні 2022 року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них і намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь). Текстова публікація тут

ЗСУ готують контрнаступ. Будуть відбивати південь?

Україна готується до контрнаступу. Нещодавно на військовій базі США у Німеччині пройшли навчання за участю американських та українських військових.

Як пише New York Times, ці «war games» стали частиною підготовки України до майбутнього контрнаступу. Аналогічні навчання раніше частково допомогли ЗСУ спланувати наступ у Херсонській області.

Коли та де може відбутися новий контрнаступ ЗСУ? Читайте про це тут

Британська зброя посилить українську армію у війні з Росією

Танки, бронетехніка, артилерія – це лише незначна частина того, що передає Велика Британія Україні під час масштабного вторгнення Росії.

Яку роль грає допомога Лондона в обороні та звільненню окупованих територій, як проходить підготовка українських військових у Сполученому Королівстві і яким чином Британія може допомогти Україні вже у найближчому майбутньому? Текстова публікація тут

Три причини. Чому зброю надають не так швидко, як потрібно?

Хотілось б, щоб постачання зброї відбувалось швидше, зазначив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України. На його думку, є три причини, чому зброя і обладнання постачаються так неквапливо.

Тактику звільнення Криму розголошувати не варто, говорить Ігор Жовква. Ніхто зараз не може сказати, як буде деокупований Крим, але він точно буде деокупований. Ігор Жовква запевняє, що Україна отримає стільки зброї, скільки буде потрібно ЗСУ. Світ, каже, зробив висновки з помилок 2014 року і об’єднався навколо України у 2022 році. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

За рік в Україні кількість українськомовних зросла до 71% – опитування

Частка громадян України, які спілкуються українською мовою в повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 2021 роком, коли цей показник становив 64%. Про це свідчать результати опитування, фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та «Центру Разумкова».

Українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України (98% – на заході України, 93% – у центрі, 74% – на півдні та 70% – на сході). Більше про це за лінком

Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників Бельгії за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

«Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок», – зазначив Зеленський.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України. Більше про це тут

Мощун – тут Україна розбила еліту армії РФ та зупинила наступ на Київ (розслідування)

У лютому-березні 2022 року російські війська намагалися захопити Київ, ліквідувати вище керівництво України та встановити окупаційний режим. Про це неодноразово повідомляли іноземні розвідки. Але вже невдовзі армія РФ змушена була тікати з-під української столиці.

Радіо Свобода встановило імена близько сотні російських десантників, морпіхів, розвідників – еліти російської армії, знищеної під час битви за Мощун ‒ це село, яке відкривало окупантам шлях до Києва.

На основі відкритих даних, документів, відео та інтерв’ю Радіо Свобода розповідає у фільмі-розслідуванні про те, як українські сили оборони змогли завдати однієї із найвідчутніших поразок армії Росії в новітній історії. Текстова версія тут

Анатомія зради. Таємні розмови президента «Мотор Січі» про армію Росії і бізнес з агресором (розслідування)

22 жовтня 2022 року СБУ затримала В’ячеслава Богуслаєва – президента корпорації «Мотор Січ» – стратегічно важливого українського підприємства, яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки.

Богуслаєва підозрюють у тому, що за його керівництва завод постачав у Росію авіадвигуни та запчастини до них. Країна-агресор, у свою чергу, використовувала їх для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів. Їх, за даними офіційного слідства, окупанти масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Від джерел у правоохоронних органах «Схемам» вдалось отримати доступ до частини неопублікованих раніше розмов президента «Мотор Січі».

Про бізнес-інтереси Богуслаєва, його погляд на війну в Україні, співпрацю з підсанкційним Іраном та лобістів у владі – у розслідуванні «Схем». Текстова публікація тут

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