Радіо Свобода Weekly: «Вагнерівці» збили літак і 6 гелікоптерів армії Росії (дані Oryx)

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Вагнерівці» збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ – проєкт Oryx

За даними нідерландського проєкту Oryx, під час збройного заколоту, організованого очільником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, «вагнерівці» збили російський військовий літак Іл-22М та шість бойових гелікоптерів: Ка-52 (пілоти загинули), Мі-8, Мі-35М і три вертольоти радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1.

Загинуло до 20 військових Росії, які були на борту цих повітряних суден, зазначають аналітики Oryx. Детальніше за лінком

«У будинку немає господаря» В Офісі президента України прокоментували підсумки заколоту в Росії

Ситуація в Росії є нестабільною, українська влада не бачить у Москві тих, із ким можна вести переговори. Так результати заколоту, здійсненого очільником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Трагікомедія останніх днів красномовно пояснює лідерам інших країн, чому Україна не вбачає за можливе сьогодні вести переговори з путінською Росією. Просте питання: а з ким там можна про щось говорити, якщо в головного суб’єкта влада буквально вислизає з рук, як пісок крізь пальці, а об стратегічне військове командування витирають ноги всі, кому не лінь? Цій банді вже недовго існувати: у будинку немає господаря. Ситуація всередині Росії неконтрольована, хитка конструкція тримається за інерцією та на чесному слові. Тим часом синоптики прогнозують нові пориви вітру...» – зазначив Подоляк. Про це тут

ЗСУ пробиває російську оборону на Півдні

Ось уже кілька тижнів ЗСУ тиснуть на оборону російських окупаційних військ і просуваються на південній ділянці фронту – як на Донеччині, так і на Запоріжжі.

Проєкт Радіо Свобода «Донбас Реалії» розпитали воєнних аналітиків, як вони оцінюють поточні події на лінії фронту і чого чекати в подальшому? Текстова публікація тут

У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту

США не допомагали Україні обирати ціль і не причетні до ударів українських сил по Чонгарському мосту, що з’єднує окупований Росією Крим із материковою Україною, заявив речник міністерства оборони США Патрік Райдер.

«Це боротьба України. Вони планують і проводять цей бій. Ми зосереджені на співпраці з ними, нашими союзниками та нашими партнерами, щоб переконатися, що вони мають бойові можливості, необхідні для захисту своєї країни і повернення суверенної території», – сказав Райдер.

На уточнювальне запитання, чи США не допомагали обирати ціль, речник Пентагону сказав: «Знову ж таки, це їхня боротьба. Вони вибирають цілі та виконують цю місію». Про це тут

«ППО не прикриває»: як удар по Чонгарському мосту вплинув на настрої у Джанкої і всьому окупованому Криму

Як удар ЗСУ по Чонгарському мосту вплинув на ситуацію на окупованому Росією Кримському півострові?

Про це розповів Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live Денис Чистіков, заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим. Текст інтерв’ю тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Остання крапля терпіння». У Верховній Раді пропонують розірвати відносини з режимом Білорусі через ядерну зброю

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про визнання Білорусі державою-агресором і про розрив дипломатичних відносин з Білоруссю.

Раніше вже неодноразово лунали заклики це зробити, але, як кажуть самі народні депутати, останньої краплею, яка переповнила чашу терпіння, є згода режиму Олександра Лукашенка на розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Про це тут

Ядерний удар Росії по Україні вважати нападом на НАТО: у Сенат США подали проєкт резолюції

Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ, то таку атаку країни НАТО мають вважати нападом на самий Північноатлантичний альянс. Відповідний проєкт резолюції зареєстрували у Сенаті Сполучених Штатів.

Сенатори демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем, які підготували і зареєстрували проєкт резолюції про реакцію на застосування Росією ядерної зброї в Україні, скликали журналістів, щоб прояснити суть того, що пропонують затвердити Сенату. Подробиці тут.

«Другої Хіросіми не буде» – експерти про загрозу ядерного удару РФ по Україні

Чи застосує Росія тактичну ядерну зброю у війні з Україною, і що її може втримати від такого кроку? Чи достатньо робить Україна і країни Заходу, щоб цього не сталося? Якими можуть бути наслідки використання ядерної зброї? Як вберегти своє життя, якщо опиняєшся в зоні ядерного ураження?

Про все це проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитав експертів. Текстова публікація тут

Держкіно видало 35 прокатних посвідчень компанії «ветерана російської кіноіндустрії», що працював з Бондарчуком

Державне агентство з питань кіно у період із 24 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року видало 35 прокатних посвідчень для демонстрації фільмів в українських кінотеатрах та на телебаченні компанії UFD (ТОВ «ЮФД»), співзасновником якої весь цей час був російський продюсер, власник двох кінокомпаній в РФ Міхаель Шліхт, відомий продюсуванням російських патріотичних фільмів «Батальйонъ» та «Сталінград» режисера-єдинороса Федора Бондарчука.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода «Схеми». Текстова публікація тут

«Готові були рвати противників на шмаття». Як морпіхи ЗСУ прорвали оборону РФ на півдні Донеччини – кадри з поля бою

Танкісти 35-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) ЗСУ звільнили найбільшу станом на середину червня ділянку – на півдні Донецької області. Вони просунулися на понад 6 кілометрів вздовж річки Мокрі Яли і «зрізали» так званий Времівський виступ, завдяки чому вдалося повернути під контроль України села Нескучне, Сторожове та Макарівку.

Про те, як танкісти пробивали дорогу для піхоти та штурмували позиції військ РФ, вони розповіли проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії». Текстова публікація тут

Штурм, поранення, полон. Крим.Реалії знайшли бійця, якого переховували на окупованій частині Херсонщини

Ця історія розпочалася у 2022 році, коли знімальна група телепроєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії приїхала до невеликого містечка у Херсонській області – Високопілля.

Сюди журналісти потрапили невдовзі після того, як населений пункт ЗСУ звільнили від російських окупантів. Місцева жителька Світлана Березка розповіла, як переховувала під час російської окупації пораненого українського військового Олександра Фєрбєя. Текстова публікація тут

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У Києві відбувся «Книжковий Арсенал»: особливу увагу приділили воєнній літературі

Щорічний захід «Книжковий Арсенал» відбувся у Києві. Це один із головних літературних фестивалів книги та мистецтва. Минулого року подія не відбулася через повномасштабне вторгнення. У 2023 році вирішили провести з посиленими заходами безпеки.

Для гостей підготували локації з дискусійними панелями, публічними інтерв’ю та воркшопами, 7 виставкових проєктів та понад 1000 книжок на Вітрині новинок.

Окрему увагу приділили воєнній літературі. У просторі ярмарку була представлена добірка видань, створених ветеранами війни, учасниками бойових дій, членами їхніх сімей, книги про війну, видані після 2014 року. Більше про це тут

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