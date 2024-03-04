Радіо Свобода Weekly: У ГУР заявили про списки осіб, яких Росія може залучити до спецоперації «Майдан-3»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

У ГУР заявили про «списки людей», яких Росія може залучити до операції «Майдан-3»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України має списки осіб, яких Москва може залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україн, заявив в ефірі Радіо Свобода представник ГУР Андрій Юсов.

Він твердить, що часто з такими людьми контактують не напряму, а через посередників, і серед таких людей можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.

Для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні, зазначає Юсов, здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах, каже він. За його словами, операція отримала назву «Майдан-3».Більше інформації тут

Європарламент закликав дати Україні «все необхідне» для перемоги над Росією

Європейський союз повинен підтримати Україну «всім необхідним», щоб Київ міг виграти війну проти Росії, йдеться в резолюції євродепутатів, ухваленій 29 лютого.

Щоб Україна перемогла, не повинно бути «жодних самообмежень на військову допомогу» для неї, йдеться в резолюції, яка також закликає союзників по ЄС і НАТО надавати Києву військову підтримку в розмірі не меншому ніж 0,25% свого ВВП щорічно.

Євродепутати також закликають країни ЄС негайно розпочати діалог з оборонними компаніями, щоб забезпечити збільшення виробництва і поставок боєприпасів, снарядів і ракет в Україну, які мають бути пріоритетними перед замовленнями з інших третіх країн. Крім того, вони закликають Палату представників США ухвалити пакет військової допомоги Україні, який відкладається вже кілька місяців, без будь-яких подальших зволікань. Детальніше про це тут

Європарламент може не визнати результатів президентських виборів у Росії. Інтерв'ю із Робертою Мецолою

Чи відмовить ЄС Володимиру Путіну після його можливого переобрання у легітимності, як у 2020-му Олександру Лукашенку? І чи можуть країни Європи надіслати свої війська для допомоги Україні?

Радіо Свобода ексклюзивно поспілкувалося із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою під час пленарної сесії в Страсбурзі, на якій, зокрема, затвердили виділення Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги на наступні чотири роки, тим самим зробивши останній формальний крок на шляху цих коштів до України. Текстова публікація інтерв’ю тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Спочатку Україну, а потім вас, шановні партнери» – Зеленський про мету РФ у війні

Російський керівник Володимир Путін має на меті завоювання не лише України, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 3 березня, коментуючи російські удари по Одесі та Кураховому.

«Загалом від початку лише одного тижня російські терористи використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 «шахедів», більш як 40 ракет… Потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям. І реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру – він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета – знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери», – попередив Зеленський.

Глава держави нагадав, що ЗСУ вдалося тільки за останній тиждень збити сім російських військових літаків, а від початку лютого Росія втратила 15 літаків. «Ми можемо збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території. Питання лише у відповідній зброї, яка є в партнерів і може бути передана Україні», – наголосив президент. Про це тут

Одна операція здатна переломити хід війни вже у 2024 році – військовий оглядач Михайло Самусь

Про своє бачення війни у 2024 році, ймовірність проведення масштабного українського наступу, зміну верхівки командування у ЗСУ розповів проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» військовий оглядач та директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

«Якщо Україна почне операцію з деокупації Криму, ця війна для Путіна перетвориться на жах і пекло», – зазначає він. Текст інтерв’ю за лінком

Оприлюднений документ: Путін хотів «добити» Україну, але його план провалився

Видання The Wall Street Journal оприлюднило російські пропозиції (проєкт підготовленого документу) на перемовинах, які проходили між двома делегаціями у 2022 році після масштабного вторгнення Росії до України.

Журналісти видання наголошують, що в разі згоди із такими вимогами Україна перетворилася б на «кастровану державу», яка б позбувалася можливості себе захищати й сподіватися на відновлення територіальної цілісності. Статтю на цю тему політичного оглядача Віталія Портникова читайте за лінком

«РПЦ є прямою учасницею російської агресії проти України» – Віктор Єленський

Російська православна церква (РПЦ) бере активну участь у переслідуванні російською владою представників інших релігій на захоплених частинах території України і спирається при цьому на довгу історичну традицію, кажуть експерти, яких зібрав на обговорення вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) 29 лютого.

«Релігія використовується як виправдання для інтеграції багатьох територій колишнього Радянського Союзу у відтворену імперську структуру з Кремлем і Московським патріархатом у центрі», – пояснює дослідниця. Кетрін Ваннер, професор історії, антропології та релігієзнавства в Університеті штату Пенсильванія. Про це тут

«Сталінська епоха у розквіті»: влада РФ оголосила про посилення репресій та депортацій в окупації?

Що заявив заступник очільника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв про репресії на окупованих територіях України? Як російська окупаційна влада ставиться до місцевих жителів і за що їх можуть переслідувати? До яких методів вдаються російські силовики, щоб вплинути на українців в окупації?

Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Замінована Україна: заборонені «пелюстки», експеримент із підривом та ідентифіковані російські сапери (розслідування)

Україна тепер – найбільш замінована країна в світі. 30% території вкриті вибухонебезпечними боєприпасами, це офіційна статистика.

Російські військові мінують автошляхи, лісосмуги, сільськогосподарські угіддя, критичну інфраструктуру та навіть житлові будинки. В тому числі забороненими типами протипіхотних мін. На них часто підриваються цивільні жителі деокупованих територій.

Хто має понести за це відповідальність? У розпорядженні проєкту Радіо Свобода «Схеми» опинилася флешка, яку російські військові залишили при втечі з Харківщини. Завдяки даним з носія вдалося ідентифікували представлених до нагород російських військових, яких командування відзначило за мінування території України під час окупації. Текстова публікація тут

Перевезти всіх: від біженців до Байдена. Як «Укрзалізниця» змінюється під час війни

Від масштабного порятунку цивільних (вивезення із зони обстрілів) до діджиталізації, інклюзії та перевезення лідерів держав – для «Укрзалізниці» повномасштабна війна стала не лише випробуванням, але й каталізатором якісних змін.

Попри постійні обстріли та втрати, зауважують в УЗ, цей процес набирає обертів. Як велика війна трансформувала «Укрзалізницю»? Які нововведення сталися за останні два роки та чого очікувати далі?

Про це аналіз від Радіо Свобода. Читайте і дивіться за лінком

Як люди тікають із російської окупації?

Проєкт Радіо Свобода «Донбас Реалії» поспілкувався з молодими людьми, які виїхали з окупованого Донецька вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Усі вони ще навчалися в школі, коли РФ окупувала їхні міста в 2014-му і незважаючи на повальну кремлівську пропаганду навколо, небажання батьків зробити своїм дітям український паспорт і, по суті, загрозу життю за «інакомислення» – вони вчили українську мову, знаходили «своїх» та об'єднувалися. Текстова публікація тут

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«Україна перемогла на полі культури». Про що свідчить суть «русского мира»?

«Вовк скинув овечу шкуру, і всі побачили справжнє лице «русского мира» – лице вбивць, руйнівників і мародерів», – зазначає у своїй стаття професор Лариса Масенко.

І зауважує: «Захисна реакція української спільноти на російську загрозу викликала інтенсивний культурний розвиток». «Можна твердити, що трьохсотлітня історія російсько-української війни на полі культури завершилась перемогою українців», – констатує вона. Її статтю читайте за лінком

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