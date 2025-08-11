Радіо Свобода Weekly: Аляска стає ареною великої політичної гри у війні України з Росією

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Україна і зустріч на Алясці. Чи готовий Трамп реально натиснути на Путіна?

Чи може спокуса зустрічі з Дональдом Трампом, яка запланована на Алясці 15 серпня, змусити Володимира Путіна погодитися на перемир’я з Україною? Чи готовий президент США здійснити реальний тиск на Путіна? На ці та інші питання Радіо Свобода відповіли американський політолог, віцепрезидент Американської ради із зовнішньої політики у Вашингтоні Ілан Берман та політолог, професор університету Теннессі Андрій Коробков.

Напередодні Трамп допустив можливий «обмін територіями» з РФ, а також повернення деяких територій Україні. «Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – заявив він.

На це відреагував президент України Володимир Зеленський. «Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив глава держави.

Президент каже, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру». Але, як заявив Зеленський, «будь-які рішення, які проти України і без України, – одночасно і рішення проти миру». Більше про це тут

Американські ЗМІ: США можуть запросити Зеленського на Аляску

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де 15 серпня має відбутися зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна, повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника, можливий візит Зеленського «обговорюється». Ще одне джерело додало, що «всі дуже сподіваються, що це станеться».

На запитання, чи запрошували США Зеленського на Аляску офіційно, високопосадовець Білого дому відповів: «Президент залишається відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент (Росії Володимир) Путін». Детальніше тут

«Ніхто не планував просуватися до Москви». Як Курська операція змінила фронт?

Українські підрозділи продовжують утримувати позиції на території Глушківського району Курської області РФ. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони сковують сили противника та порушують роботу його логістики. Таку заяву він зробив 6 серпня, у день річниці початку Курської операції.

«Ми деморалізували особовий склад противника і змусили його перекидати резерви в Курську область, що зменшило тиск на інших ділянках фронту», – зазначив Сирський.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за рік українські війська в зоні відповідальності оперативного угрупування «Курськ» завдали значних втрат армії РФ – понад 77 тисяч убитими та пораненими, включаючи близько 4 тисяч громадян Північної Кореї.

Як свідчать карти DeepState, станом на 5 серпня 2025 року, під контролем ЗСУ на території РФ, окрім позицій у Глушківському районі, залишилися також позиції в Суджанському районі поблизу Гуєва. Читайте за лінком

Тендітна дівчина проти російської машини тортур. Про що писала Вікторія Рощина

8 серпня Київ прощався із Вікторією Рощиною, українською журналісткою, фрілансеркою Радіо Свобода, яка загинула у російському полоні. На час смерті їй ще не було 28 років.

Рощина розповідала про порушення прав людини та події на окупованих Росією українських територіях, про фільтраційні табори, незаконні ув'язнення та катування. Її зникнення на контрольованій російської армією території, а потім її смерть та повернення тіла з ознаками тортур – сколихнули весь світ.

Про що писала Вікторія Рощина? Чому російські силовики схопили її, катували і передали тіло без частини внутрішніх органів? Чим історія Рощиної вразила світ? Читайте і дивіться тут

Радіо Свобода опублікувало невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерств армії РФ

Радіо Свобода опублікувало раніше невідоме відео з камер спостереження, на якому зафіксовано розстріл 70-річного бучанця Володимира Рубайла, вчинений російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року.

На відеозаписах помітно, що російські військові першим пострілом ранять Володимира Рубайла, а тоді, коли цивільний чоловік ледь тримався на ногах, прицільно дострілили його пострілом у голову.

Невдовзі поруч із тілом Володимира Рубайла, що весь цей час лежало на землі, російські військові почали масово грабувати продуктовий супермаркет. Вони розбили скло й зайшли всередину. Награбоване складали в кошики та пакети й вантажили на бронетехніку. Щоб забрати більше, дехто набивав візки й котив їх вулицею до щойно захоплених будинків бучанців. Дивіться і читайте тут

Зберегти фотоскарби України. Як троє жінок рятують архів Інституту археології НАНУ

Олександра Бузько очолює команду з трьох жінок в архіві Інституту археології Національної академії наук України в Києві, які поспішають опублікувати візуальну спадщину в інтернеті, щоб не сталося непоправного.

«Нам доводиться сканувати, сканувати і ще раз сканувати, щоб зберегти ці матеріали, бо невідомо, чи завтра якась ракета не знищить архів та його матеріали», – каже вона.

Проєкт, який створюють жінки, називається «Цифрове сховище пам’яті» та базується на фізичних матеріалах, що зберігаються в архіві, зокрема тисячах фотографій з особистих архівів українських археологів, які ніколи раніше не були оцифровані.

Багато фотографій зображують загадкові деталі дослідницьких розкопок, а інші – це приголомшливі портрети українських селян та вуличного життя, зроблені під час експедицій 19-го та початку 20-го століть. Дивіться і читайте про це тут

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут