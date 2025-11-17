Радіо Свобода Weekly: Трамп тиском на Москву хоче припинити «криваву бійню»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Кривава бійня»: Трамп заявив, що війна в Україні має завершитися у «найкоротші терміни»

Президент США Дональд Трамп заявив, що бойові дії в Україні мають завершитися у «найкоротші терміни», назвавши війну «жахливою кривавою бійнею» та «найбільшою з часів Другої світової». Про це він сказав в інтерв’ю каналу GB News.

За словами Трампа, Вашингтон працює над посиленням міжнародного тиску на Москву, зокрема, через обмеження торгівлі нафтою за участі Індії та інших країн. Він висловив переконання, що цей підхід допоможе просунутися до припинення війни.

Американський президент заявив, що «лише за останній місяць у бойових діях загинули близько 25 тисяч військових із обох сторін». Він також нагадав, що раніше розраховував швидко налагодити врегулювання завдяки, як він вважав, «дуже хорошим стосункам» із очільником РФ Володимиром Путіним. Про це тут

«Можемо змінити розрахунки Путіна». План завершення війни від колишнього генсекретаря НАТО Столтенберга

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує: НАТО – найпотужніший альянс, а єдність Заходу гарантує безпеку. Експосадовець альянсу визнає запізнілу реакцію на агресію РФ, і закликає нарощувати підтримку України.

Щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, каже, слід змінити його розрахунки – посилити військову допомогу, щоб війна стала надто дорогою.

Столтенберг також радить готуватися до можливого скорочення присутності США в Європі й водночас зміцнювати оборону. Напад на союзника, наголошує він, означатиме відповідь усього НАТО. Інтерв’ю з екскерівником Північноатлантичного альянсу читайте за лінком

Партизани та розвідники: хто допомагає Силам оборони України в окупованому Криму?

Сили спеціальних операцій Збройних сил України заявили про удари по російських військових об'єктах в окупованому Криму, а саме пусковій установці С-400 «Тріумф» та складу боєприпасів, які відбулися ще 6 жовтня.

У ССО вказали, що отримали розвіддані від кримчан – представників руху спротиву. Це вказує на взаємодію з агентурою на місцях, яка допомагає завдавати ударів по військових об'єктах противника.

Як кримчани допомагають Збройним силам України вести війну з агресором?

Які методи застосовує українська розвідка та що роблять російські силовики для протидії?

Про це у матеріалі Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) за лінком

Корупція в «Енергоатомі»: чинник Деркача

Україну сколихнула масштабна корупційна афера в енергетиці, де, за версією слідства, незаконні кошти відмивали через офіс, пов’язаний із сенатором Ради федерації Росії, колишнім депутатом Верховної Ради України Андрієм Деркачем.

За даними НАБУ, функцію з легалізації грошей, отриманих учасниками шахрайської схеми внаслідок «відкатів», поклали на «окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва». Йдеться про відмивання понад ста мільйонів доларів.

«Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ та САП у межах іншого кримінального провадження. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів», – стверджують у НАБУ. Радіо Свобода розповідає, що відомо про Андрія Деркача та його родину. Читайте тут

«Говорю по-русски». Чому школярі Києва більше спілкуються російською?

Хвилю обговорення у соціальних мережах підняли оприлюднені Державною службою якості освіти України спільно з Уповноваженим із захисту державної мови результати опитування, проведеного навесні 2025 року. Згідно з ним: 66% учнів київських шкіл спілкуються російською мовою на уроках, 82% – на перервах.

Заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко, презентуючи це дослідження, назвав Київ «зросійщеним».

Чому на четвертому році розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, у столиці, яка чи не щоночі зазнає повітряних атак, в середовищі підлітків, школярів домінує російська мова? Які причини цього явища і як на це реагувати? Як можна змінити ситуацію? Чим загрожує національній безпеці нехтування державною мовою? Читайте за лінком

Вплив спецслужб РФ: від «Маші та Ведмедя» до завербованих херсонців. Як протидіяти?

Росія просуває пропагандистські наративи навіть через дитячі мультфільми, завозить вибухівку під виглядом поштових відправлень, а ще готує групу диверсантів для роботи в ЄС – у тому числі залучаючи людей із окупованої частини Херсонщини.

Усі ці приклади підривної діяльності російських спецслужб навели та обговорили в Брюсселі на конференції «Невидима лінія фронту: руйнівний вплив російських спецслужб», яку організував латвійський євродепутат Рейніс Познякс, відомий своєю підтримкою України.

У конференц-залі, де зібрались європейські журналісти-розслідувачі, а також політики та колишні силовики, дискусія про російські впливи розпочинається з перегляду короткого фрагмента російського мультфільму «Маша та Ведмідь». Про це тут

